Polska premiera realme GT już dziś! Jak oglądać?

Już dziś realme zaprezentuje swojego flagowca - model realme GT. Sprawdź jak na żywo oglądać premierę urządzenia i zgarnąć realme GT w atrakcyjnej cenie z dodatkowymi gratisami.

Realme przygotowuje się do wprowadzenia swojego flagowego smartfona a polski rynek. Mowa o modelu realme GT, który w dniu debiutu będzie najtańszym smartfonem z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G.

realme GT 5G

Wiemy, że realme GT trafi do sprzedaży w dwóch wersjach konfiguracyjnych różniących się ilością pamięci operacyjnej, pamięci masowej oraz wykończeniem plecków. Do wyboru będą egzemplarze ze szklanym panelem lub tyłem pokrytym skórą ekologiczną.

Smartfon realme GT już kilka dni temu pojawił się w redakcji PCWorld. Po kilku dniach użytkowania wiem już, że jest to urządzenie warte polecenia. Tym bardziej, że na premierę producent przygotował atrakcyjne oferty. Sprawdź jak oglądać wydarzenie na żywo i kupić realme GT w promocji.

Realme GT - jak oglądać premierę na żywo?

Polska premiera realme GT odbędzie się we wtorek - 15 czerwca 2021 roku. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 14:00. Godzinę po rozpoczęciu do sieci trafią pierwsze polskie recenzje realme GT, a smartfon trafi do przedsprzedaży.

Wydarzenie możesz oglądać za pośrednictwem YouTube. Całość transmitowane będzie na żywo.

Realme GT - atrakcyjna przedsprzedaż

Realme przygotowuje specjalna ofertę dla konsumentów, którzy zdecydują się oglądać konferencję prasową na żywo. Nie znamy jeszcze oficjalnych szczegółów, ale smartfon przez pewien okres czasu sprzedany będzie w niższej cenie. Możemy również liczyć na ciekawe dodatki.

Jeżeli interesuje Cię najtańszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G, to zdecydowanie nie możesz odpuścić nadchodzącej konferencji prasowej.

Nasza recenzja realme GT pojawi się we wtorek 15 czerwca o godzinie 15:00 na stronie głównej.