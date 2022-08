Polska wyróżniona przez Samsunga! Sprawdź, co dzięki temu zyskają użytkownicy smartfonów Galaxy

Polska znalazła się wśród kilku krajów, w których producent zdecydował się uruchomić betę autorskiej nakładki One UI 5.0.

Źródło: PCWorld / Artur Tomala

Producenci smartfonów z Androidem używają autorskich nakładek na system, by wzbogacić go o funkcje dostępne jedynie na ich urządzeniach. Samsung korzysta z oprogramowania o nazwie One UI, którego nowa wersja zostanie zaprezentowana już w tym roku. Przed premierą każda nakładka otrzymuje kilka wersji testowych.

Początkowo są one skierowane jedynie do deweloperów zajmujących się, między innymi, projektowaniem aplikacji, a następnie trafiają do użytkowników. Najnowsza beta systemu One UI 5.0 została właśnie udostępniona przez Samsunga, ale przetestować ją można jedynie w siedmiu krajach. Wśród wyróżnionych państw znajduje się także Polska. Pełną lista krajów możecie zobaczyć poniżej:

Chiny

Niemcy

Indie

Polska

Korea Południowa

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone

Aby dołączyć do grupy beta testerów nakładki One UI 5.0 należy pobrać aplikację Samsung Members oraz zarejestrować się w niej jako chętny to wypróbowania nowej wersji systemu. Następnie w sekcji Aktualizacja oprogramowania, znajdującej się w Ustawieniach urządzenia, znajdziemy udostępnione nam uaktualnienie. Więcej informacji na temat bety One UI 5.0 znajdziecie tutaj.

