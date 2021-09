Polski Amazon to niewypał. Taka sytuacja po zaledwie pół roku działania

Polska wersja Amazon zadebiutowała bez jakiejś pompy - może jest to przyczyna, że po pół roku działania miała trzykrotnie mnie użytkowników od Allegro? Tak wynika z raportu firmy Gemius, która przygotowała dla „Rzeczpospolitej” raport podsumowujący pierwsze miesiące Amazona w Polsce. W szczytowym momencie serwis odwiedzało 4,3 miliona polskich użytkowników znad Wisły, z czego większość kupowała wcześniej na niemieckiej wersji platformy. Ten rekord padł w czerwcu, ale w tym samym okresie Allegro miało... 17,5 mln użytkowników.

Marcin Michalski, ekspert strategii digital marketingowych i reklamy online, a także publicysta oraz autor bloga Marketing Hacker, komentuje:

Pierwsze pół roku Amazona w Polsce zaskakuje. I to raczej negatywnie, bo przedsiębiorcy, którzy chcieli tam oferować swoje produkty, spodziewali się nieco więcej po największej firmie e-commerce na świecie. Już choćby z prostego porównania liczby użytkowników między Amazonem.pl a Allegro wynika, że światowy gigant nie ma się czym chwalić. A ważną kwestią jest też to, że ponad cztery miliony użytkowników Amazon.pl to nie są klienci, a jedynie osoby, które weszły choćby na chwilę na portal sprzedawcy