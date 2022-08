Polski akcent w trakcie prezentacji ColorOS 13! Sprawdź, jak wygląda nowa nakładka na smartfony OPPO

Nowa wersja systemu ColorOS została pokazana na dzisiejszej konferencji marki OPPO. Jakich nowości mogą spodziewać się właściciele smartfonów od popularnego producenta?

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

ColorOS 13 - Nowy design i polski akcent w trakcie konferencji

Producenci podkreślili, że wygląd najnowszej odsłony nakładki ColorOS został silnie zainspirowany naturą. Trzeba przyznać, że OPPO wydaję się być bardzo konsekwentne w swoich założeniach, bo tematem przewodnim wielu aspektów wizualnych jest woda. Najciekawszym z nich jest według mnie "żywa tapeta", która pozwala w intuicyjny sposób kontrolować czas spędzony na smartfonie.

Funkcja polega na interaktywnym tle, które zmienia się w zależności od tego ile godzin ekran naszego telefonu jest włączony. Na załączonym poniżej screenie widzimy kwiat, który kwitnie wraz z przybliżaniem się do dziennego limitu czasu spędzonego na smartfonie, który możemy modyfikować w ustawieniach. Co więcej, kolor tapety będzie dostosowywał się do barwy aplikacji, której używaliśmy tego dnia najczęściej.

Źródło: Konferencja OPPO

Ciekawym zabiegiem wizualnym jest również przemycenie subtelnych kropli, które pojawiają się np. na stanie informującym nas o poziomie naładowania smartfona. Takich drobnych, estetycznych zmian jest znacznie więcej, a do najciekawszych zaliczyłbym: wzbogacenie wyglądu zegara o cienie imitujące naturalny kąt padania światła oraz poprawione ikony aplikacji systemowych.

Źródło: Konferencja OPPO

Źródło: Konferencja OPPO

OPPO zamierza również wykorzystać jedno z dzieł polskiego malarza - Juliana Stańczaka - jako specjalnej tapety, dopełniającej design nowej odsłony systemu ColorOS.

Źródło: Konferencja OPPO

ColorOS 13 - Interaktywny Always on Display

Funkcja Always on Display pozwala na wyświetlanie najważniejszych informacji na wygaszonym ekranie smartfona. W trakcie konferencji zapowiedziano sporo zmian w tej funkcji, która teraz umożliwi, między innymi, większą kontrolę nad aplikacją Spotify. Użytkownicy smartfonów OPPO nie będą musieli odblokowywać wyświetlacza, by zmienić utwór, zatrzymać muzykę czy przełączyć się na jedną z playlist proponowanych im przez Spotify.

Ciekawą zmianą jest również dodanie wersji "Homeland" do widoku AoD, która ma przypominać o obecnym stanie środowiska i zwiększającej się globalnej temperaturze. Nie mam wątpliwości co do tego, że jest to zabieg czysto marketingowy ze strony OPPO, jednak trzeba przyznać, że funkcja wygląda intrygująco.

Źródło: Konferencja OPPO

W trakcie konferencji mogliśmy również usłyszeć o technologii LTPO 2.0, która umożliwia zmniejszenie częstotliwości odświeżania ekranu, podczas włączonego AoD, do 1 Hz. Taki zabieg wyraźnie poprawi żywotność baterii.

ColorOS 13 - Kiedy pojawi się na twoim smartfonie?

ColorOS 13 zadebiutuje w 60 krajach, a aktualizacje otrzyma 35 modeli smartfonów. Nowa wersja systemu trafi w pierwszej kolejności na modele OPPO X5 oraz OPPO X5 Pro, których właściciele już dzisiaj mogą zainstalować najnowsze oprogramowanie. Daty najbliższych aktualizacji pozostałych urządzeń przedstawiają się następująco:

Sierpień:

OPPO Find X5

OPPO Find X5 Pro

Wrzesień:

OPPO Find X3 Pro

OPPO Reno8 Pro 5G

Październik:

OPPO Reno8 5G

OPPO Reno7

OPPO Reno7 5G

OPPO Reno7 Pro 5G

OPPO Reno6 5G

OPPO F21 Pro

OPPO K10 5G

OPPO A77 5G

OPPO A76

Pełną listę znajdziecie na poniższym screenie: