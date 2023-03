Polski producent ze świeżą ofertą nowych laptopów. Na pokładzie m.in. GeForce RTX 4070, 4080 i 4090

Firma Hyperbook znana z produkcji najróżniejszych laptopów, właśnie wprowadziła do swojej oferty nowe modele z procesorami Intel Core 13-generacji. Przygotowaliśmy dla was omówienie każdego modelu.

Spis treści

Znana firma Hyperbook prezentuje nam serię nowych laptopów, do których wprowadzili procesory Intel Raptor Lake-H i HX oraz kartę graficzną NVIDIA RTX serii 4000. Sprzęty, które poniżej wam przedstawiliśmy, mają za zadanie sprostać wysokim wymaganiom graczy, profesjonalistów oraz entuzjastów technologicznych.

Hyperbook R15

Źródło: Hyperbook

Pierwszym modelem, który omówimy jest Hyperbook R15. Stworzony raczej dla osób chcących swobodnie korzystać z laptopa w domu, bez większych wymagań niż np. gracze. Posiada on procesor Intrel Core i5-1235 lub i7-1255U oraz układ graficzny Intel Xe. Jego ekran ma rozmiar na poziomie 15,6". Ta seria oferuje nam także wersję z procesorem AMD Ryzen 5 5625U oraz iGPU Vega 7. Ceny tych laptopów zaczynają się od 2999 zł.

Zobacz również:

Hyperbook NP5

Źródło: Hyperbook

Ten model cechuje wysokonapięciowy procesor z serii Intel Core Raptor Lake H/HX w połączeniu z dedykowanymi kartami graficznymi NVIDIA GeForce GTX i RTX. Maksymalnie TGP może sięgać do 140W, w zależności od tego, który model nas interesuje. Jego ekran jest o rozmiarze 15,6" tak jak jego poprzednik powyżej, co więcej, posiada on odświeżanie 144 Hz. Ceny zaczynają się od 4599 zł.

Hyperbook SL506

Źródło: Hyperbook

Z kolei trzeci model otrzymał 24-rdzeniowy procesor Intel Core i9-13900HX, a także mocną kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 i RTX 4070. Charakterystyczną cechą tego laptopa jest sama jego seria SL, która polega na tym, że wyświetlacz jest zdolny do pokrycia wysokiej jakości barw. Ten model oferuje nam ekran 15,6” 240 Hz o rozdzielczości QHD. Dodatkowymi zaletami laptopa jest funkcja odczytywania linii papilarnych, która zintegrowana jest w tafli touchpada oraz port Thunderbolt 4. Graczy pewnie zainteresuje to, że laptop potrafi indywidualnie podświetlać każdy klawisz tak, jak będziemy chcieli oraz funkcja N-KEY Rollover, która może zapewnić przyjemną dynamiczną rozgrywkę. Ceny zaczynają się od 8199 zł.

Hyperbook SL606

Źródło: Hyperbook

To następny model, który wam przedstawię. Obdarowany procesorem Intel Core i9-13900H oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4050. Ten model jednak nieco różni się od pozostałych, chociażby tym, że jest chłodzony za pomocą dużej komory parowej. Grubość laptopa osiąga mniej niż 20 mm, oprócz tego posiada również wyświetlacz 16″ o proporcjach 16:10 i rozdzielczości QHD+. Charakteryzuje się również 240-hercowym odświeżaniem. Cena zaczyna się od 7499 zł.

Hyperbook Liquid V17

Źródło: Hyperbook

Ten model zdecydowanie wyróżnia się na tle swoich poprzedników. Został on bowiem wyposażony w chłodzenie wodne, które sprawia, że laptop będzie pracował znacznie ciszej i z niższą temperaturą, nawet przy wysokim obciążeniu. Oprócz tego posiada większy ekran 17,3″ w proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2560 x 1600 px , czy też złącze Thunderbolt 4. Procesor, który otrzymał ten model, to 24-rdzeniowy Intel Core i9-13900HX oraz karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4080 i RTX 4090. Cena zaczyna się od 8699 zł.

Hyperbook GTR Raptor

Źródło: Hyperbook

Zdecydowanie najbardziej zaawansowany model ze wszystkich zaprezentowanych przez Hyperbook. Wyposażony jest w procesor Intel Core i9-13900HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 i RTX 4090. Ekran podobnie, jak w poprzednim modelu jest o przekątnej 17,3” oraz rozdzielczość QHD, jednak tylko ten model oferuje technologię G-Sync. Ten model posiada dwa złącza Thunderbolt 4.