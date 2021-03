Polskie Ancestors Legacy z darmową edycją tylko dla "wieśniaków"

Ancestors Legacy - strategia od polskiego studia Destructive Creations otrzymała właśnie rozbudowaną, darmową edycję - "Free Peasant Edition", która zapewni wam wiele godzin dobrej zabawy.

Studio Destructive Creations jest znane z dużego dystansu do świata i swoich dzieł. Przypomnijmy, że debiutanckim dziełem polskiego zespołu było kontrowersyjne "Hatred", czyli strzelanka, w której gracze wcielali się w seryjnego mordercę, który bez żadnego wyraźnego powodu zabija każdą napotkaną przez siebie osobę.

Kolejny projekt studia był już jednak znacznie bardziej ambitny. Ancestors Legacy to ciekawa strategia czasu rzeczywistego, która pozwala graczom na wybór jeden z czterech frakcji (Wikingów, Anglosasów, Niemców bądź Słowian) i poprowadzenie jej do chwały w kampaniach fabularnych bądź potyczkach sieciowych. Destructive Creations postanowiło zachęcić do swojego dzieła kolejnych graczy i przygotowało "Free Peasant Edition" - darmową wersję gry, którą już teraz możecie pobrać na platformie Steam.

Co oferuje nam Ancestors Legacy Free Peasant Edition? Przede wszystkim dostęp do wszystkich frakcji w grze. Gracze mogą ponadto bez problemów uczestniczyć w starciach online na wszystkich mapach (w sumie 17). Jeśli nie przepadacie za sieciowymi rozgrywkami, to wersja "dla wieśniaków" oferuje także dostęp do czterech misji kampanii fabularnej Wikingów.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji wypróbować Ancestors Legacy, to teraz macie ku temu znakomitą okazję. Warto też dodać, że gra jest dostępna na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, jednak "Free Peasant Edition" jest dostępne wyłącznie na PC.

