Polskie Devil's Hunt zadebiutuje na PC już we wrześniu

Polskie studio Layopi Games, wraz z wydawcą - 1C Entertainment, zdradzili datę wydania Devil's Hunt w wersji na PC.

Devil's Hunt zadebiutuje na komputerach osobistych już 17 września. Niestety, zapowiedziane wcześniej wersje na konsole PlayStation 4 i Xbox One pojawią się dopiero w pierwszym kwartale 2020 roku. Na pocieszenie ujawniono, że Devil's Hunt trafi również na Nintendo Switch. Przy okazji dzisiejszego ogłoszenia, twórcy zaprezentowali nam również najnowszy zwiastun produkcji.

Gra Layopi Games powstała na podstawie powieści Pawła Leśniaka - „Równowaga”. W grze wcielmy się w Desmonda Pearce'a – mimowolnego żołnierza Lucyfera, który w trakcie historii trafia w sam środek konfliktu pomiędzy siłami niebios i piekła.

Devil's Hunt to przede wszystkim trzecioosobowa gra akcji z elementami RPG, która stawia na dynamiczne i efektowne starcia. W trakcie przygody będziemy jednak nie tylko walczyć, ale trafimy również na liczne zagadki środowiskowe. Desmond będzie posiadał szeroki wachlarz ataków i umiejętności, które będziemy mogli dowolnie rozwijać, tak aby dopasować go do naszego stylu rozgrywki. Na opublikowanych materiałach widać wyraźnie inspiracje takimi seriami jak God of War czy Devil May Cry.

Warto trzymać kciuki za Devil's Hunt, kto wie? Może to początek kolejnej znakomitej serii gier od polskich deweloperów.