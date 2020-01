Polskie Samsungi Galaxy S8/Galaxy S8+ otrzymują kolejną aktualizację systemu

Niestety nadal nie możemy spodziewać się Androida 10. Najnowsza aktualizacja wprowadza zaktualizowane poprawki zabezpieczeń.

Samsungi Galaxy S8 i Galaxy S8+ stanowiły otwarcie nowego rozdziału dla Koreańskiego giganta. Wprowadzono na rynek smartfony z nowym wyglądem, okrągłym wyświetlaczem oraz rewelacyjnymi parametrami technicznymi, a wszystko zamknięto w eleganckiej obudowie. Po raz pierwszy w historii flagowe modele kosztowały tak dużo pieniędzy. Przypominamy, że sugerowana cena detaliczna Galaxy S8 podczas premiery wynosiła 3599 zł za mniejszy model.

Źródło: samsung.com

Wielu użytkowników obawiało się, czy po wydaniu ponad 3000 zł na smartfona z Androidem będą mogli liczyć na długie wsparcie producenta. Na szczęście Samsung nie zawodzi i pomimo tego, że smartfony Galaxy S8/Galaxy S8+ oraz Galaxy Note 8 nie otrzymają oficjalnej aktualizacji do Androida 10 z One UI 2.0 to nadal mogą liczyć na regularne poprawki zabezpieczeń. Dzięki nim w dalszym ciągu można bezpiecznie korzystać z niemalże trzy letnich urządzeń, po których nie widać upływu czasu.

Wczoraj w godzinach popołudniowych Samsungi Galaxy S8/Galaxy S8+ z polskiej dystrybucji (kod CSC: XEO) zaczęły zgłaszać dostępność nowej aktualizacji oprogramowania. Paczka o wadze 428,98 MB (dla Samsunga Galaxy S8) wprowadza poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2020 roku.

Niestety posiadacze niemalże trzyletnich flagowców nie mogą liczyć na nowe funkcje i udoskonalenia. Rejestr zmian dobitnie informuje, że oprogramowanie o numerze wersji G950FXXS6DTA1 dla Galaxy S8 oraz G955FXXS6DTA1 dla Galaxy S8+ skupia się jedynie na wprowadzeniu najnowszych poprawek zabezpieczeń.

Styczniowa poprawka zabezpieczeń wprowadza 35 usprawnień dla samego systemu operacyjnego Android oraz 17 poprawek dedykowanych dla urządzeń Samsunga, które dodatkowo zabezpieczają interfejs One UI.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji należy przejść do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania > Pobierz i zainstaluj.