Polujesz na OPPO Find N2 Flip albo Xiaomi 13? W Plusie masz to jak w banku

Najnowsze smartfony marek OPPO i Xiaomi właśnie zawitały do sieci Plus. Obok takiej potrójnej premiery nie można przejść obojętnie.

Oferta smartfonów w Plusie poszerza się o trzy nowe, flagowe modele smartfonów: OPPO Find N2 Flip 5G (8/256 GB) oraz dwa modele marki Xiaomi z serii 13 – Xiaomi 13 5G (8/256 GB) i Xiaomi 13 Pro 5G (12/256 GB). Nie jest to jednak wszystko, co przygotował dla nas zielony operator - klienci, którzy zdecydują się na zakup tych modeli, będą mogą otrzymać bonusy przygotowane w ofertach premierowych.

W przypadku zdecydowania się na OPPO Find N2 Flip 5G można otrzymać słuchawki Enco X2. Dla tych, którzy wybiorą smartfony Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro, będzie czekać subskrypcja Google One (2 TB) na 6 miesięcy i YouTube Premium na 3 miesiące. Dodatkowo, Plus nagrodzi zakup Xiaomi 13 5G (8/256 GB) kolejnym prezentem w postaci ochrony ekranu na 6 miesięcy od zakupu smartfona, a po rejestracji urządzenia w terminie od 23 marca do 2 kwietnia 2023 r. na stronie presalexiaomi.pl będzie można otrzymać słuchawki Xiaomi Buds 4 Pro.

Oba smartfony pojawiły się dość niedawno, dlatego nie każdy mógł o nich słyszeć. OPPO Find N2 Flip to najnowszy składany smartfon tej marki, który na pewno powalczy o miano najlepszego z takimi modelami, jak Galaxy Z Flip 4 oraz Motorola RAZR 2022. Natomiast Xiaomi 13 to tegoroczna seria flagowców znanej - i przez większość uwielbianej - marki z Chin, która w tym roku zaprezentowała godnego następcę Xiaomi 12, jak i również godnego rywala dla zaprezentowanych na początku lutego smartfonów z serii Galaxy S22. Więcej o tych smartfonach można przeczytać poniżej.

OPPO Find N2 Flip 5G 8/256 GB

OPPO Find N2 Flip jest świetną propozycją dla miłośników dobrego stylu, minimalizmu i wysokiej jakości w jednym. Jego kompaktowa budowa pozwoli na zaoszczędzenie miejsca w torebce lub kieszeni. Smartfon wyposażony jest w aparat główny o rozdzielczości 50 MP, a dzięki ekranowi zewnętrznemu robienie i podgląd zdjęć są możliwe nawet bez rozkładania telefonu.

OPPO Find N2 Flip 5G 8/256 GB w zestawie ze słuchawkami Enco X2 w Plusie dostępny jest za 499 złotych na start i 12 rat po 375,08 zł/mies., co łącznie daje 4999,96 złotych.

Xiaomi 13 5G 8/256 GB

Osoby, które cenią sobie elegancki design, wysoką jakość zdjęć i ultraszybką wydajność powinny skierować swój wzrok na Xiaomi 13 5G 8/256 GB. Urządzenie napędza flagowy procesor Snapdragon 8 Gen 2 firmy Qualcomm, a ponad to jest wyposażone w potrójny aparat opracowany wspólnie z firmą Leica.

Xiaomi 13 5G 8/256 GB dostępny jest za 499 złotych na start i 12 rat po 358,33 zł/mies. – łącznie 4798,96 złotych.

Xiaomi 13 Pro 5G 8/256 GB

Xiaomi 13 Pro szczególnie sprawdzi się u osób, które nawet na co dzień wymagają, aby zdjęcia robione telefonem były profesjonalne. Ultraszybki i energooszczędny procesor Snapdragon 8 Gen 2 zapewnia cały dzień pracy baterii. Dodatkowo, Xiaomi 13 Pro potrzebuje tylko 19 minut do pełnego naładowania dzięki ładowarce HyperCharge o mocy 120 W.

Xiaomi 13 Pro 5G 8/256 GB dostępny jest za 649 złotych na start i 12 rat po 470,82 zł/mies. Całkowity koszt smartfona wynosi 6298,84 złotych.

Abonament w Plusie – dwa razy więcej GB i Disney+ w prezencie nawet na 2 lata

Premiery powyższych smartfonów to nie wszystko, co Plus przygotował dla swoich klientów - wciąż można skorzystać z atrakcyjnej promocji na usługi abonamentowe. Klienci wybierający abonament głosowy za min. 55 zł/mies. otrzymują w prezencie dwa razy więcej GB z dostępem do sieci 5G oraz dostęp do Disney+ nawet na dwa lata. Ponadto, z powyższymi promocjami łączy się jeszcze jedna doskonała okazja na kolejne oszczędności, po zakupie telefonu – abonamenty dla bliskich za 1 zł/mies. z rabatami nawet przez 15 miesięcy.