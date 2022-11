Polujesz na tani sprzęt? Zobacz rewelacyjnie tanie propozycje dla każdego

Przyglądamy się, co dla klientów przygotowała popularna sieć sklepów. Zobacz i skorzystaj z okazji!

Sprawdzamy, co ciekawego warto polecić z okazji Black Friday w sieci Morele.

Dysk SSD Lexar NM610 PRO

Fot.: Lexar

Dysk SSD Lexar NM610 PRO - format dysku: M.2 2280, interfejs: PCI-E x4 Gen3 NVMe, pojemność dysku: 2 TB, szybkość odczytu: 3300 MB/s, szybkość zapisu: 2600 MB/s. Cena promocyjna: 529 zł. Kup teraz!

Zobacz również:

Dysk SSD Crucial MX500

Fot.: Crucial

Dysk SSD Crucial MX500 - format 2,5", interfejs SATA III, pojemnosć 500 GB, szybkość odczytu 560 MB/s, prędkość zapisu 510 MB/s. Cena promocyjna: 169 zł. Kup teraz!

Smartband Xiaomi Mi Band 6 Czarny

Fot.: Xiaomi

Xiaomi Mi Band 6 - Do 14 dni pracy na baterii w trybie normalnym. Nawet do 19 dni w trybie oszczędzania energii. Automatycznie rozpoznaje 6 trybów sportowych (Bieg na zewnątrz, Bieżnia, Ergometr wioślarski, Spacer, Orbitrek, Kolarstwo), wodoszczelność do 50 metrów zanurzenia. 30 trybów sportowych. trener personalny na Twoim nadgarstku. Cena w promocji: 169 zł. Kup teraz!

Fotel SENSE7 Netrunner czarny

Fot.: Morele

Fotel SENSE7 Netrunner. Maksymalne obciążenie 150 kg, materiał obicia: skóra ekologiczna, regulacja podłokietnika, wysokość siedziska 43-51 cm. Cena w promocji: 579 zł. Kup teraz!

Klawiatura PREYON Red Blitz Claw Gateron Red

Fot.: Morele

Klawiatura PREYON Red Blitz Claw Gateron Red. Interfejs: USB, podświetlenie RGB, rodzaj przełączników: Gateron Red, typ klawiatury: mechaniczna. Cena w promocji: 199 zł. Kup teraz!