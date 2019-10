Poly idzie w parze z technologią VoIP

Jak wskazuje Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r., przygotowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, rynek ten był wart 39,2 mld zł. Sporą jego część stanowi telefonia VoIP, której popularność przełożyła się na wzrost wolumenu ruchu usługi o 28%. Po jakie rozwiązania zatem sięgnąć, aby efektywnie korzystać z możliwości telefonii IP?

Popularność technologii VoIP

Technologia VoIP to rozwiązanie coraz częściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa. Dzieje się tak z uwagi na oszczędności, które pozwala generować, rozbudowane funkcjonalności, niezawodność oraz wysoką jakość połączeń. Swoją popularność wśród pracowników zawdzięcza wysokiej mobilności oraz komfortowi użytkowania, który gwarantują profesjonalne rozwiązania, takie jak telefony biurkowe czy słuchawki dostarczane przez Poly.

Poly dla małych i średnich przedsiębiorstw

Poly to jedna z największych na świecie firm dostarczających profesjonalne rozwiązania klasy premium do komunikacji i współpracy, charakteryzujące się legendarną jakością dźwięku. Marka powstała w wyniku fuzji Polycom oraz Plantronics, co sprawiło, że dysponuje bardzo bogatym portfolio produktów, odpowiadających na zróżnicowane potrzeby zarówno małych biur, średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również zaawansowanych call center. Wśród oferowanych urządzeń znajdują się zestawy słuchawkowe, telefony biurkowe, rozwiązania do audio- i wideokonferencji, a także usługi pozwalające na zarządzanie i analitykę.

- Bardzo często przed zakupem klienci decydują się na przetestowanie rozwiązań. Dlatego urządzenia Poly wybierane są przez firmy ceniące najwyższą jakość dźwięku i niezawodność – komentuje Bartłomiej Biernat, product manager Poly w Veracomp. – Nie dziwi zatem, że stwierdzenie »bo lepiej słychać« jest najczęstszym argumentem podnoszonym przez użytkowników sięgających po Poly - zarówno w odniesieniu do telefonów Polycom VVX i Trio, jak i słuchawek Plantronics. Za kluczowe użytkownicy uznają także szeroką kompatybilność z różnymi platformami, bezawaryjność sprzętu oraz rozsądną cenę – dodaje Bartłomiej.

Poznaj telefony nabiurkowe VVX

Urządzenia z rodziny Polycom VVX to odpowiedź producenta na rozwój globalnego biznesu oraz zdalnej współpracy. Swoją popularność zawdzięczają wiernemu odwzorowaniu i klarowności dźwięku, przewyższającej standardami typowe zestawy telefoniczne. Tak wysoką jakość audio osiągnięto m.in. dzięki technologii Acoustic Fence, która eliminuje rozpraszające odgłosy. Nie bez znaczenia pozostaje także cena, która została dostosowana do możliwości małych i średnich firm.

Wzornictwo telefonów VVX charakteryzuje nowoczesność i ergonomia, która zapewnia, że rozwiązania te są intuicyjne i wygodne w użytkowaniu. Ich interfejs jest prosty oraz czytelny, dzięki czemu nie ma potrzeby dodatkowego szkolenia pracowników. Konfiguracja i administracja mogą odbywać się na miejscu lub zdalnie.

Każde z urządzeń posiada port Ethernet 1 GbE (jedynie podstawowy model wyposażano w interfejs 10/100 Mb/s) oraz gniazda USB umożliwiające ładowanie telefonu komórkowego lub podłączenie akcesoriów (nagrywarki rozmów, modułu Wi-Fi itp.).

Najnowsza rodzina telefonów Polycom VVX obejmuje 4 modele:

VVX 150 – podstawowe urządzenie, które znajdzie zastosowanie w lobby, na korytarzach i w publicznie dostępnych pomieszczeniach lub jako telefon alarmowy. Umożliwia podłączenie dwóch linii VoIP, posiada 2,5-calowy monochromatyczny wyświetlacz.

– podstawowe urządzenie, które znajdzie zastosowanie w lobby, na korytarzach i w publicznie dostępnych pomieszczeniach lub jako telefon alarmowy. Umożliwia podłączenie dwóch linii VoIP, posiada 2,5-calowy monochromatyczny wyświetlacz. VVX 250 – przeznaczony do użytku w domu lub małym biurze (SOHO) - w recepcji, w placówkach handlowych i usługowych. Wyposażony w kolorowy wyświetlacz 2,8 cala. Pozwala podłączyć cztery linie VoIP i jedno urządzenie USB

– przeznaczony do użytku w domu lub małym biurze (SOHO) - w recepcji, w placówkach handlowych i usługowych. Wyposażony w kolorowy wyświetlacz 2,8 cala. Pozwala podłączyć cztery linie VoIP i jedno urządzenie USB VVX 350 – dla pracowników często wykorzystujących telefon. Umożliwia podłączenie sześciu linii VoIP, wyposażony w 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz i dwa porty USB

– dla pracowników często wykorzystujących telefon. Umożliwia podłączenie sześciu linii VoIP, wyposażony w 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz i dwa porty USB VVX 450 – telefon dla osób, dla których komunikacja głosowa to podstawowe narzędzie pracy. Obsługuje 12 linii VoIP i jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz 4,3 cala oraz dwa porty USB

Plantronics, czyli niezawodne słuchawki dla biznesu

Alternatywą dla telefonów nabiurkowych są zestawy słuchawkowe, które zapewniają pracownikom mobilność i pełną swobodę ruchów. W ofercie Poly reprezentują je urządzenia Plantronics, m.in. z linii Blackwire i Voyager Focus.

Rodzina Plantronics Blackwire została zaprojektowana dla dynamicznych środowisk, które charakteryzują elastyczne godziny pracy czy pracownicy mobilni. Od podstawowej serii Blackwire 300 do najwyższej klasy serii Blackwire 700 rodzina ta zapewnia doskonały, czysty dźwięk z najnowszą technologią redukcji szumów dla słuchawek i mikrofonów, dźwięk stereo lub monofoniczny oraz całodzienny komfort. Wyposażono je w inteligentny czujnik umożliwiający automatyczne odbieranie połączeń, gdy urządzenie zostanie umieszczone na głowie (po podłączeniu Bluetooth®).

Linia obejmuje 4 zestawy: Blackwire 300, 435, 500, 710/710 oraz najwyższy model 725 wyposażony w technologię ANC, czyli aktywną kontrolę szumów polegającą na eliminowaniu niechcianych odgłosów występujących w biurach, np. hałasów spowodowanych przez drukarki, poprzez emitowanie odwróconych fal dźwiękowych. Dzięki tej innowacji pracownicy mogą w pełni skupić się na swoich zadaniach nawet w głośnych otoczeniach, takich jak open space’y.

Plantronics Voyager Focus to pierwszy w branży bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy Bluetooth® z aktywną redukcją szumów (ANC). Zestaw słuchawkowy zapewnia komfort pracy przez cały dzień. Zawiera intuicyjną technologię inteligentnych czujników, alerty dźwiękowe oraz szerokopasmowy dźwięk i dźwięk stereo Hi-Fi, gwarantujący wyjątkowe wrażenia dla obu stron rozmowy.

Konstrukcja nauszna zapewnia, że wiele dźwięków o wysokiej częstotliwości, takich jak dźwięki i głosy w biurze, ma zmniejszoną głośność. Aby zmniejszyć hałas przesyłany i podsłuchiwany przez innych, trzy precyzyjnie dostrojone mikrofony i algorytmy redukujące hałas zmniejszają odgłosy powodowane przez stukot klawiatury, bliskie rozmowy i ruch, jednocześnie optymalizując zrozumiałość głosu. Oznacza to, że inni słyszą głos użytkownika, a nie jego otoczenie.

Poly w Veracomp

Rozwiązania Poly dostępne są w ofercie Veracomp, dystrybutora z wartością dodaną. Więcej na ich temat można dowiedzieć się na stronie poly.veracomp.pl lub kontaktując się bezpośrednio z product managerem – Bartłomiejem Biernatem, e-mail: Bartlomiej.Biernat@veracomp.pl.