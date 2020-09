Pomarańczowa lub zielona kropka na moim Iphone - co oznacza?

Po ostatniej aktualizacji iOS 14 pojawiła się nowa funkcja ochrony prywatności. Jest to o tyle ważne, że teraz użytkownicy iPhonów będą wiedzieć, kiedy aplikacja używa ich mikrofonu lub kamery.

Niektórych mogła zdziwić pomarańczowa lub zielona kropka pojawiająca się na pasku menu po ostatniej aktualizacji do nowego systemu iOS. Jest to kolejny krok w stronę ochrony bezpieczeństwa użytkowników.

Jeżeli mikrofon jest aktywny w tle, w rogu ekranu pojawi się pomarańczowa kropka. Zdarza się, że konsumenci opisują ją również jako czerwoną, lub żółtą - to zależy od natężenia koloru. Za to kiedy kamera jest w użytku to zostanie to oznaczone w ten sam sposób, ale zielonym punktem. Jednakże, jeżeli będziecie korzystać z obu funkcji, to świecić się będzie tylko zielona lampka.

Jeżeli będziemy używać takich aplikacji jak Instagram, Messenger, czy Shazam to widok zapalonej lampeczki w roku nie powinien nas zdziwić. Wymienione programy słyną z tego, że do korzystania z nich konieczny jest dostęp do kamery czy mikrofonu. Jednak jeżeli pomarańczowa dioda zaświeci się w momencie włączania przykładowo kalkulatora, to można się delikatnie zdziwić. I właśnie po to jest ta funkcja - by chronić prywatność użytkownika, ponieważ zostanie od natychmiast poinformowany, jeżeli aplikacja aktywuje mikrofon lub kamerę w tle.

Powodem do zaprogramowania lepszych zabezpieczeń ochrony prywatności są nie tylko aplikacje szpiegowskie, ale również takie służące do badania rynku. W ostatnich latach za pomocą AppStore można zainstalować programy finansowane przez firmy zewnętrzne do gromadzenia danych użytkowników.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, co wprowadza nowy system iOS, zapoznaj się z artykułem dotyczącym spisu nowych funkcji.