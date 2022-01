Pomysł na praktyczny prezent AGD - jaki sprzęt kupić?

Brakuje Wam pomysłu na prezent dla bliskiej osoby lub znajomego? Chcecie kupić coś ciekawego i praktycznego jednocześnie? Przygotowaliśmy kilka ciekawych pomysłów, które pomogą Wam wybrać interesujące urządzenia i akcesoria do domu.

Wśród małego AGD znajdziemy wielce ciekawych urządzeń i akcesoriów, które będą stanowiły idealny pomysł na prezent zarówno dla bliskiego członka rodziny czy przyjaciół, jak i znajomego, który zaprosił Cię na parapetówkę. Sprzęty gospodarstwa domowego, takie jak: blendery, młynki do kawy, roboty kuchenne, ekspresy, tostery czy sprzęty służące pielęgnacji, mogą okazać się świetnym upominkiem na różnego rodzaju okazje. Wybraliśmy kilka kategorii cenowych i urządzeń, na które warto zwrócić uwagę.

Małe AGD na prezent do 100 zł

Blender Zelmer ZHB4551S

To idealny pomysł nie tylko dla wielbiciela gotowania, ale również funkcjonalny sprzęt, który przyda się w każdej kuchni. Blender ręczny Zelmer ZHB4551S dzięki mocnemu silnikowi silnikiem 800 W szybko wymiesza, zmiksuje i rozdrobni żywność. Dodatkowo, posiada funkcję Turbo, wyzwalającą pełną moc urządzenia po naciśnięciu przycisku, a także funkcję pulsacyjną, dzięki której mamy pełną kontrolę nad konsystencją przyrządzanej potrawy. Przystawka zakończona dwoma nożami zapewnia wysoką wydajność mieszania bądź rozdrabniania. W zestawie z znajdziemy metalową stopę do miksowania oraz kielich do miksowania o pojemności 0,8l.

Zobacz również:

Dzbanek Dafi Astra LED Unimax

Dzbanek filtrujący wodę powinien znaleźć się w każdym domu - to świetne rozwiązanie, aby zapobiec powstawaniu kamienia w czajniku oraz dobry sposób, aby zaoszczędzić na kupowaniu wody niegazowanej. Przefiltrowana woda z kranu jest smaczna i zdrowa. Dzbanek Astra LED Unimax może przefiltrować 1,5 l wody (całkowita pojemność to 3 l). Wykonany jest tworzywa wolnego od szkodliwego bisfenolu A. Czytelny wskaźnik LED Sensor przypomina wymianie filtra - dioda świeci się na czerwono, kiedy minie czas jego przydatności. Oprócz pokrywy i filtra, produkt można bezpiecznie myć w zmywarce. W zestawie otrzymamy trzy dodatkowe wkłady filtrujące.

Młynek do kawy Bosch TSM6A013B

Nie ma to jak świeżo zmielona, aromatyczna kawa... Nic w tym trudnego - wystarczy odpowiedni młynek, który to zapewni. To funkcjonalne urządzenie, które jest niezbędnym akcesorium w kuchni kawosza. Bosch TSM6A013B to niedrogi model, który spełni wszystkie oczekiwania. Posiada moc 180 W i pojemność 75 g. Wyposażony został nóż dwuskrzydłowy i pojemnik do mielenia ze stali szlachetnej. Znajdziemy również przycisk zabezpieczający przed przypadkowym włączeniem. Jest w pełni bezpieczny, a jego uruchomienie jest możliwe tylko po zamknięciu pokrywy

Philips HR2738/00

A może świeżo wyciskany sok? Philips HR2738/00 to elektryczna wyciskarka do cytrusów, dzięki której przygotujemy pyszne napoje. Urządzenie posiada dzbanek na sok 500 ml oraz wbudowany schowek na przewód. Kształt dziobka zapobiega kapaniu soku, a kompaktowe rozmiary sprawiają, że bez problemu zmieścimy sprzęt w każdym miejscu. Co istotne, wszystkie zdejmowane elementy można myć w zmywarce.

Małe AGD na prezent do 200 zł

Suszarka Remington Pro-Air Shine D5215

Remington Pro-Air Shine D5215 to suszarka z jonizacją, która pozwoli zadbać o włosy. Urządzenie posiada moc 2300 W, dzięki czemu możliwe jest szybkie suszenie. Strumień powietrza jest sterowany przez 2-stopniowy regulator, który może osiągać prędkość 85 km/h. Poza tym, znajdziemy 3 ustawienia temperatury oraz funkcję zimnego nawiewu (przycisk Cool Shot). Jak zaznacza producent, suszarka Pro-Air Shine emituje 90% więcej jonów niż tradycyjne modele oraz posiada ceramiczną powłokę z turmalinową ochroną – to rozwiązanie, które zapobiega elektryzowaniu się włosów. W zestawie znajdziemy dwie dodatkowe nakładki: koncentrator - pozwala na skumulowanie strumienia powietrza i wygładzenie włosów; dyfuzor - unosi włosy u nasady i dodaje fryzurze objętości.

Russell Hobbs Power Steam Ultra 20630-56

Żelazko o mocy 3100 W z funkcją Power Steam Ultra sprawdzi się w każdym domu. Urządzenie wykorzystuje ciągły strumień pary o wartości 45 g/min, a do większych zagnieceń nawet silne wyrzuty pary o wartości aż 210 g/min. Co ciekawe, żelazko posiada funkcję pionowego strumienia pary, dzięki czemu wygładzi oraz odświeży wiszące zasłony i firanki. Funkcją Anti-scale zapobiega osadzaniu się kamienia, a w utrzymaniu żelazka w czystości pomoże opcja samooczyszczania - można uruchomić ją jednym przyciskiem. Poza tym, Power Steam Ultra posiada wbudowany czujnik ruchu, który automatycznie wyłączy żelazko.

Spieniacz do mleka MPM MKW-03M

Aby kawa smakowała jeszcze lepiej, warto także zadbać o aksamitną i smaczną piankę. W tym pomoże spieniacz do mleka MPM MKW-03M, który pozwoli uzyskać odpowiednią konsystencję mleka (zimnego lub ciepłego) w kilka sekund. Sprzęt posiada funkcję spieniania mleka z podgrzewaniem, bez podgrzewania oraz podgrzewanie z mieszaniem. Jak zaznacza producent, podwójne ścianki dzbanka gwarantują przedłużone utrzymanie właściwej temperatury, a stabilna, obrotowa podstawa zapewnia komfort użytkowania. W zestawie znajdziemy dwie wymienne nakładki do spieniania i mieszania mleka.

Urządzenie do przygotowywania popcornu Ariete 2954

A może pomysłowy gadżet dla kinomaniaka? "Podręczne" urządzenie umożliwia Ariete 2954 proste i wygodne przygotowanie smacznego popcornu. Zastosowana technologia Hot Air umożliwia przygotowanie przekąski bez użycia masła oraz tłuszczu. Wystarczy wsypać ziarna kukurydzy w przeznaczone miejsce i wcisnąć jeden przycisk. Urządzenie działa z mocą 1100 W. Do zakupu zachęca także designerski wygląd retro amerykańskich lat 50. Rozmiar to: 16 cm x 22 cm x 30 cm.

Małe AGD na prezent do 300 zł

Szczoteczka soniczna Seysso Carbon Basic

Ciekawym pomysłem może okazać się także szczoteczka soniczna do mycia zębów. Jak podkreśla producent, urządzenie może działać prędkością pracy nawet do 82000 drgań sonicznych na minutę. Posiada 3 programy pracy - każdy z nich różni się czasem trwania i częstotliwością drgań: Clean - 2-minutowy program podstawowy do codziennego czyszczenia zębów (82.000 drgań/min); Soft - program przeznaczony dla osób z nadwrażliwością zębów i chorobami dziąseł (62.000 drgań/min); Massage - program umożliwiający jednoczesne mycie zębów i delikatne masowanie dziąseł (62.000 drgań/min). Jak zostało zaznaczone przez producenta, czas działania szczoteczki to 6 tygodni, przy użytkowaniu dwa razy dziennie, przez 2 minuty.

Blender kielichowy Tefal BlendForce 2 BL435831

Solidny blender kielichowy to praktyczny gadżet do przygotowywania smacznych posiłków, napojów i koktajli. Tefal BlendForce 2 został wyposażony w silnik o mocy 800 W oraz kielich o pojemności 1,7 l. Kielich jest wykonany ze szkła odpornego na niskie i wysokie temperatury - możemy miksować zarówno zamrożone warzywa i owoce, jak i gorące zupy. Za pomocą pokrętła możemy wybrać jedną z dwóch prędkości obrotów, a także uruchomić funkcję Pulse, aby rozdrobnić najtwardsze produkty. Urządzenie zostało wyposażone również w system Air Cooling, który chroni silnik przed przegrzaniem.

Nawilżasz powietrza RAVEN EN003

Praktycznym urządzeniem do domu i mieszkania może okazać się ultradźwiękowy nawilżacz powietrza RAVEN EN003. Zbyt suche powietrze to przyczyna wielu dolegliwości i złego samopoczucia, dlatego taki sprzęt jest bardzo pomocny, w momencie, gdy suchość powietrza w danym pomieszczeniu spada poniżej 40%. Urządzenie do pracy wykorzystuje fale ultradźwiękowe, które rozbijają cząsteczki wody i wytwarzają mgiełkę wodną. Jak podkreśla producent na jednym napełnieniu zbiornika (4 l) może pracować 13 godzin. Został on wyposażony w tryb pracy automatycznej, która pozwala ustalić pożądaną wilgotność powietrza oraz w timer, który umożliwia zaprogramowanie pracy urządzenia. Nie zapomniano również o trybie nocnym - możesz zmienić ustawienie podświetlania, aby stało się mniej intensywne. Do zestawu dołączono także pilota zdalnego sterowania. To, co istotne, nawilżacz przykuwa uwagę swoim oryginalnym wyglądem - designerska bryła będzie efektownie wyglądała w każdej przestrzeni.

Małe AGD na prezent do 400 zł

Sodastream Spirit

Świetna alternatywa dla wody gazowanej w plastikowych butelkach. Dzięki urządzeniu Sodastream Spirit możemy samodzielnie przygotować gazowane napoje w swoim domu. Sprzęt działa bez żadnego zasilania, więc można go postawić w dowolnym miejscu i zabrać ze sobą w podróż. Wystarczy wpiąć butelkę SodaStream napełnioną wodą i nacisnąć przycisk - w zależności od czasu jego przytrzymania, możesz wybrać poziom nagazowania: słabo, średnio lub mocno gazowany. W sklepach można dokupić specjalne syropy o różnych smakach. W zestawie znajdziemy nabój z gazem CO2, który wytwarza ok. 60-80 l wody gazowanej (po wyczerpaniu należy go wymienić) oraz wielorazową butelkę SodaStream o pojemności 1 l.

Wyciskarka wolnoobrotowa Sencor SSJ-4041BK

Do wyciskania świeżych soków z owoców i warzyw, z zachowaniem wszystkich wartości odżywczych, przyda się porządna wyciskarka wolnoobrotowa. Urządzenie Sencor SSJ-4041BK zostało wyposażone w wydajny silnik o mocy 400 W, dzięki czemu może ono pracować z prędkością 60 obrotów na minutę. Pojemność naczynia na miąższ oraz na sok to 0,8 l. Co istotne, jeśli podczas wyciskania jakiś owoc zablokuje przepływ, można skorzystać z biegu wstecznego. Sprzęt posiada sitko filtrujące ze stali nierdzewnej. Poza tym, wyciskarka została wyposażona w blokadę kapania, zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz antypoślizgowe nóżki.

Robot kuchenny MPM MMR-12 z dwiema misami

To niedrogie urządzenie, które ułatwi wiele kuchennych czynności. MPM MMR-12 posiada trzy wymienne mieszadła: do wyrabiania ciasta drożdżowego, a także makaronowego i na faworki, do ubijania lekkich mas - produktów, które muszą być dobrze napowietrzone: śmietany, białek, całych jajek, ciast biszkoptowych, kremów maślanych i budyniowych, majonezu oraz do mieszania wieloskładnikowych mas: składników ciast, mielonego mięsa i ryb, pasztetów, ucierania sera na sernik, ubijania gotowanych ziemniaków na purée i gęstych kremów. Urządzenie zostało wyposażone w 1000 W silnik oraz w płynną regulację obrotów. W zestawie znajdziemy 2 wymienne misy#: misę ze stali nierdzewnej o pojemności 4,2 litra i misę plastikową o pojemności 4,2 litra, a także łopatkę i specjalną osłonę, zapobiegającą chlapaniu.

