Pomysł na prezent świąteczny dla gracza? Upgrade komputera!

Zbliżają się święta, podczas których obdarowujemy się prezentami. Zazwyczaj mamy problem z dobraniem podarunku. Nasuwa się pytanie: co kupić graczowi na gwiazdkę? Zawsze znajdzie się coś, co wymaga wymiany w jego gamingowym setupie. Tak zwany upgrade komputera, czyli wymiana podzespołów na nowsze, znacznie wydajniejsze.

Jakiś czas temu odbyły się premiery konsol PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series S i X. Gracze otrzymali dzięki nim znacznie lepszą grafikę. Oczywiście posiadacze PC-tów również nie mogą narzekać na poziom detali w grach. Każdy tytuł “przynosi nam” jeszcze lepszą jakość, a co za tym idzie wymaga od komputera coraz większego “wysiłku”. Nie tak dawno mieliśmy okazję oglądać premiery takich “gwiazd wśród gier” jak Call of Duty: Cold War, Assassin’s Creed: Valhalla czy oczywiście nasz polski Cyberpunk 2077. Każdy szanujący się gracz chciałby sprawdzić każdy z tych tytułów. Niestety, często bywa tak, że komputer nie radzi sobie z płynną obsługą grafiki, przez co komfort grania drastycznie spada. Jeśli nasz znajomy narzeka na tego typu aspekty warto rozważyć modernizację jego PC-ta w formie prezentu. Szczególnie teraz, gdy zbliżają się święta. Jest to idealny czas na to, aby obdarować najbliższych czymś, co rzeczywiście się im przyda i z czego będą zadowoleni, bo ileż można udawać, że kolejny sweter czy skarpety rzeczywiście są graczowi niezbędne do życia.

Co można zmienić w komputerze gracza?

Tak naprawdę wszystko. Zaczynając od peryferiów, przez podzespoły, na całej jednostce kończąc. Warto pamiętać, że gracz potrzebuje nie tylko wydajnego komputera, ale także monitora, który będzie przede wszystkim oferował odpowiednią częstotliwość odświeżania. Równie ważny jest fotel aby w komfortowych warunkach móc oddać się rozgrywce. Wraz z MSI przygotowaliśmy poradnik zakupowy, który przedstawia interesujące produkty związane z gamingiem. Pośród sprzętu dla graczy znalazła się między innymi klawiatura, fotel, chłodzenie procesora, monitor, płyta główna, karta graficzna, a także gotowy komputer.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru sprzętu gamingowego na prezent?

Jeśli chcemy, aby prezent był trafiony powinniśmy zacząć od podpytania (najlepiej nie osobiście, co jest chyba czymś oczywistym) czego potrzebuje gracz. Być może komputer jest dobry, ale klawiatura wymaga wymiany. A może to monitor jest piętą Achillesową osoby, którą chcemy obdarować? Jeśli jednak wyjdzie na to, że to właśnie PC wymaga “odświeżenia” będziemy mieli nieco trudniejsze zadanie. Dlaczego? Wszystko zależy od podzespołów, jakie są zamontowane w komputerze. Co prawda na przykład chłodzenie procesora jest raczej uniwersalne i pasuje do wszystkich aktualnie używanych socketów, jednak karta graficzna wymaga odpowiedniego zasilacza, ilości miejsca w obudowie, slotu na płycie głównej itd. Najtrudniej może być z płytą główną, gdyż w tym przypadku wymianie często mogą podlegać wszystkie podzespoły. A już na pewno procesor. Cóż, zawsze możemy zasugerować obdarowanej osobie, że jest to baza do rozbudowy, ale resztę produktów musi już zdobyć samodzielnie. Ewentualnie warto porozmawiać z innymi osobami, które również mają kupić coś graczowi. Zawsze możemy dojść do porozumienia i w przypadku, gdy my damy płytę główną, ktoś inny przekażę procesor. Jedno jest pewne - gracz będzie zadowolony z każdego elementu, który pozwoli na zwiększenie wydajności jego PC-ta.

Klawiatura MSI VIGOR GK20

Zacznijmy od produktów, które są w miarę… uniwersalnym prezentem. Chodzi o to, że trudniej trafić z konkretnymi podzespołami, a z klawiatury gracz z pewnością będzie się cieszył. Szczególnie takiej jak MSI VIGOR GK20. Jest to przede wszystkim ergonomiczna konstrukcja. Warto zwrócić uwagę na klawisze, które mają wklęsłe nasadki. Pomagają one w wygodnym pisaniu i graniu. Ciekawym dodatkiem jest podświetlenie, które znacznie zwiększa atrakcyjność stanowiska gracza. Oświetlenie z efektem tęczy można konfigurować wybierając opcję statyczną lub efekt ściemniania. Wiele osób lubi grać lub pracować mając na biurku ulubiony napój. Wszyscy dobrze wiemy, że przypadkowy ruch może spowodować nieodwracalne skutki. Na szczęście MSI VIGOR GK20 jest odporna na zachlapania, ponieważ konstrukcja otworu spustowego szybko odprowadza ciecz, dzięki czemu prawdopodobieństwo uszkodzenia klawiatury znacznie się zmniejsza.

Warto poznać również kwestie techniczne, gdyż są one przecież priorytetem dla każdego gracza. Przede wszystkim model ten cechuje się technologią anti-ghosting. Oznacza to, że w przypadku klawiszy najczęściej używanych w grach, tj. QWERASDFZXCV nie musimy martwić się o blokadę z powodu naciśnięcia zbyt dużej liczby przycisków. Jest to ważne szczególnie w grach typu MMO czy FPS. Klawiatura membranowa zasilana jest przewodem USB o długości 1,8 m. Warto zauważyć, że posiada delikatną podpórkę pod nadgarstki, która zwiększa komfort użytkowania podczas długich sesji przy komputerze.

Model ten dostępny jest między innymi w sklepach takich jak:

Monitor MSI Optix G27CQ4

Kolejnym produktem, który powinien zainteresować każdego gracza jest monitor MSI Optix G27CQ4. Model ten cechuje się przede wszystkim 27-calową, zakrzywioną matrycą. Takie rozwiązanie znacznie wpływa na komfort użytkowania, ponieważ bardzo dobrze “współpracuje” z naszą gałką oczną. Chodzi przede wszystkim o wypełnienie pola widzenia co sprawia, że nasz wzrok się nie męczy. Atutem tego monitora jest również wysoka rozdzielczość WQHD, która daje nam o 77% więcej przestrzeni niż w przypadku matryc wyświetlających obraz w Full HD. Wystarczy porównać ilość pikseli - 2560 x 1440 w przypadku tego modelu do 1920 x 1080 pikseli w panelach FHD. Panel VA oferuje znacznie głębszą czerń, a także lepszą efektywność kontrastu. W tym przypadku mamy do czynienia z natywnym kontrastem na poziomie 3000:1. W praktyce możemy cieszyć się głębią kolorów i lepszą jakością ciemnych obrazów.

Użytkownik nie musi martwić się o efekt migotania, ponieważ MSI Optix G27CQ4 wyposażony jest w technologię Flicker-Free redukującą ten problem. Nasze oczy chroni również technologia Low Blue Light redukującą niebieskie światło. Bardzo dobrze wypada również częstotliwość odświeżania. Jest to niezwykle ważny aspekt przede wszystkim w grach typu FPS, gdzie liczy się szybkość. W przypadku tego monitora mówimy o odświeżaniu na poziomie 165 Hz. W praktyce oznacza to szybką reakcję na to, co dzieje się w grze. Oczywiście otrzymujemy również wsparcie technologii AMD Freesync, która minimalizuje opóźnienia wyświetlania ekranu. Krótko mówiąc odświeżanie generowane przez kartę graficzną synchronizuje się z naszym monitorem. Czas reakcji matrycy również stoi na wysokim poziomie, bowiem wynosi on zaledwie 1 ms.

Monitor możemy podłączyć do naszego komputera za pomocą złącza DisplayPort lub dwóch portów HDMI. W monitorze jest również wyjście liniowe audio, które pozwala na podłączenie na przykład słuchawek za pomocą gniazda jack.

MSI Optix G27CQ4 dostępny jest w sieci Euro RTV AGD.

Fotel MSI MAG CH120 X

Pozostając przy temacie akcesoriów dla gracza warto pomyśleć o zakupie fotela, który znacznie zwiększy komfort korzystania z komputera. Jednym z modeli, które zostały zaprojektowane z myślą o długich sesjach podczas grania czy pracy jest MSI MAG CH120 X. Fotel ten wyposażony jest w wysokie oparcie, dobrze wyprofilowane podłokietniki, które mają odpowiednią długość. Całość skonstruowana jest tak, aby oferować dobre podparcie pleców oraz zminimalizować napięcie mięśni.

Przede wszystkim fotel ten cechuje się wysoką wytrzymałością za sprawą obicia ze skóry ekologicznej. Potwierdzeniem solidnej konstrukcji jest również maksymalne obciążenie, które wynosi 150 kg. Fotel został zbudowany w oparciu o stalową, lakierowaną ramę. O solidności konstrukcji mówi również certyfikowany siłownik pneumatyczny klasy czwartej. Przeszedł on wszystkie testy bezpieczeństwa, czego potwierdzeniem są standardy ANS/BIFMAX5.1 oraz TUVDIN4550. Nie inaczej jest w przypadku wzmocnionej, stalowej podstawy krzesła. Według producenta zapewnia bezproblemową eksploatację przez wiele lat. Przy okazji należy zwrócić uwagę na cicho pracujące kółka z łagodnymi krawędziami. Materiał, z którego zostały wykonane nie rysuje podłogi.

Siedzisko wyłożone jest wysokiej gęstości pianką. Pozwala to na odpowiednie podparcie boczne. Warto zauważyć, że fotel oferuje pełną regulację nawet do pozycji 180 stopni. Krótko mówiąc, gracz może uciąć na nim drzemkę podczas długich sesji przy PC-cie. Kolejnym atutem MSI MAG CH120 X pod kątem jego personalizacji jest możliwość regulacji podłokietników w czterech płaszczyznach. Możemy je ustawiać w pozycji góra dół, ale także zmieniać ich kąt. Wisienką na torcie jest zagłówek i poduszka lędźwiowa, które zapewniają wysoką ergonomię podczas użytkowania fotela. Oczywiście możemy je regulować w płaszczyźnie góra - dół.

Fotel kupimy w sklepach takich jak:

Płyta główna MSI MAG Z490 TOMAHAWK

Przechodzimy do podzespołów komputerowych. Tą część zaczynamy od płyty głównej dla wymagających, czyli MSI MAG Z490 TOMAHAWK. Model ten współpracuje z procesorami Intel Core dziesiątej generacji Comet Lake. Wykorzystuje również chipset Intel Z490. Jest to świetna propozycja dla graczy. Oprócz możliwości montażu wydajnego procesora możemy korzystać przede wszystkim z pamięci RAM DDR4 do 5000 MHz (OC). Wszystkie nasze dane mogą być przechowywane na szybkich nośnikach M.2 PCI-E. Fajnym dodatkiem jest podświetlenie MSI Mystic Light, a także ciekawy projekt wizualny płyty (między innymi mowa o maskowaniach radiatorów), który będzie świetnie współgrał na przykład z wodnym chłodzeniem i pamięciami z diodami LED RGB.

Zagłębiając się w specyfikację techniczną możemy zauważyć, że płyta oferuje możliwość podłączenia dwóch SSD za sprawą złącz M.2 PCI-E 3.0 x4. Przepustowość na poziomie 32 Gb/s oraz ukrycie dysków pod osłonami termicznymi zapewni niezwykłą płynność i stabilność pracy. Na panelu złącz umieszczono porty Lightning USB 3.2 Gen 2x2. Przyglądając się okolicach socketu możemy zauważyć 12-fazową sekcję zasilania, która powinna pozwolić na overclocking procesora. Co ciekawe, wcale nie musimy dobrze znać się na podkręcaniu, gdyż w tym celu możemy wykorzystać funkcję MSI Game Boost. Producent zadbał o ochronę slotu PCI-E za sprawą zastosowania metalowej osłony, a cała płyta jest dodatkowo wzmocniona dzięki sześciowarstwowej płytce PCB. Gracz nie musi martwić się o jakość dźwięku, ponieważ MSI MAG Z490 TOMAHAWK wyposażona jest w bardzo dobre kondensatory Chemicon oraz kodek Realtek ALC1200-VD1. Co ciekawe, ścieżki prawego i lewego kanału zostały umieszczone na innych warstwach PCB. W praktyce oznacza to zredukowanie do minimum różnych zakłóceń.

Oczywiście, każdy gracz doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak ważny jest niski ping i stabilne łącze internetowe. Dwa osobne kontrolery sieciowe dbają o to, aby gracz mógł wykorzystać przepustowość na poziomie 2,5 Gb/s. Z kolei oprogramowanie MSI LAN Manager zadba o ustalenie priorytetów dla konkretnych programów. Przykładowo, gry online mogą być skonfigurowane tak, aby przepustowość dla nich była znacznie większa niż np. dla przeglądarki.

Płyta główna MSI MAG Z490 TOMAHAWK dostępna jest między innymi w sklepach:

Karta graficzna MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO 8GB GDDR6

Z wcześniejszej części poradnika wiemy, że odpowiednią ilość wyświetlanych klatek na sekundę zapewnia przede wszystkim wydajna karta graficzna. Jednym z interesujących modeli oferowanych przez MSI jest GPU oparte na układzie RTX 3060 Ti. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na architekturę NVIDIA Ampere. Jest to druga już generacja NVIDIA RTX. Co to znaczy dla gracza? Zdecydowany przyrost mocy, wysoką przepustowość i oczywiście wydajność w grach. Mamy w tym przypadku aż 4864 rdzenie CUDA. Taktowanie rdzenia wynosi 1830 MHz, natomiast pamięci aż 14000 MHz. Karta graficzna została wyposażona w 8 GB pamięci GDDR6. Możemy podpiąć do niej monitor za pomocą HDMI lub trzech DisplayPort. O wysoki poziom realizmu zadba NVIDIA Ampere Ray Tracing, który jest znacznie efektywniejszy od tradycyjnego renderingu dzięki wykorzystaniu trzeciej generacji rdzeni Tensor. Oczywiście wysoka wydajność chipsetu graficznego i pamięci wymaga zastosowania odpowiedniego chłodzenia. W tym przypadku mówimy o solidnym zestawie radiatorów wspieranych przez trzy wentylatory Torx Fan 4.0 ze specjalnymi, bardzo charakterystycznymi dla kart MSI łopatkami. Efektywnie rozpraszają ciepło, poprawiają aerodynamikę układu, a przy okazji są bardzo ciche. MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO wyposażona jest w ciekawe podświetlenie RGB Mystic Light, które możemy spersonalizować z poziomu oprogramowania Dragon Center.

Bardzo ważną uwagą jest to, że karta graficzna wymaga zasilania dwóch 8-pinowych wtyczek. Pobór mocy na poziomie 240W sprawia, że w komputerze powinniśmy zamontować zasilacz o minimalnej mocy na poziomie 650W. Karta jest dość ciężka, dlatego aby nie uszkodzić złącza PCI-E w zestawie znajdziemy wspornik umożliwiający podparcie jej wewnątrz obudowy.

MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO można zakupić w sieciach takich jak:

Chłodzenie wodne MSI MAG Core Liquid 240R

Zastosowanie mocnego procesora, który generuje ogromną ilość ciepła wymaga zainstalowania odpowiedniego chłodzenia, które optymalizuje temperaturę CPU. Interesującą propozycją może okazać się MSI MAG Core Liquid 240R. Jest to wodne chłodzenie typu AiO. W skrócie, w opakowaniu znajdziemy już gotowy zestaw, który wystarczy zamontować według instrukcji. Chłodzenie wyposażone jest w dwa wentylatory 120 mm, które odprowadzają ciepło z chłodnicy. Zasada działania takiego zestawu jest podobna do tej, którą znamy choćby z samochodów. Wewnątrz układu znajduje się ciecz, która płynie w obiegu dzięki pompce. Jest ona chłodzona w… chłodnicy, by znów trafić w okolice procesora odpowiednio go ochładzając. W układach all-in-one, a więc takim, jak MSI MAG Core Liquid 240R pompa jest umieszczona tuż przy chłodnicy. Dzięki temu generuje ona niewielką ilość wibracji, umieszczona jest też z dala od źródła ciepła co pozwala na uzyskanie dużej żywotności tego elementu.

Chłodzenie prezentowane w poradniku współpracuje z praktycznie każdym dostępnym socketem, dlatego też nie musimy martwić się o to, że na przykład obdarowana osoba za chwilę zmieni platformę, co sprawi, że WC trafi do pudełka. Praktycznie każdy procesor AMD i Intel mogą być chłodzone dzięki MAG Core Liquid 240R dzięki uniwersalnej metodzie montażu jej na płycie głównej w okolicach socketu.

Motel ten, jak na sprzęt dla gracza przystało posiada dodatki wizualne. Mowa przede wszystkim o wentylatorach z diodami LED RGB. Podświetlenie znalazło się również na bloku wodnym, który dodatkowo jest obracany. Dzięki temu możemy obrócić ten element z logo MSI tak, aby prezentował się we właściwy sposób.

Chłodzenie dostępne jest między innymi w sklepach:

Komputer stacjonarny MSI MAG Infinite S 10SI-026EU

Ostatnim proponowanym w poradniku zakupowym produktem jest gotowy komputer stacjonarny MSI. Jest to świetna propozycja dla kogoś, kto nie zna się na samodzielnym montażu podzespołów, a zarazem chciałby jednak przekazać graczowi fajny PC jako prezent na święta. W takim przypadku warto skierować się w stronę ekspertów, którzy mają bardzo duże doświadczenie w produkcji podzespołów komputerowych. Dzięki temu mamy pewność, że gotowa konfiguracja będzie spełniała wymogi graczy.

Przede wszystkim zaglądnijmy do środka PC-ta. W tym konkretnym modelu zastosowano sześciordzeniowy procesor Intel Core i5-10400F. Mamy więc CPU dziesiątej generacji, który w trybie turbo rozpędza się do częstotliwości taktowania wynoszącej 4,3 GHz. Oprócz tego producent komputera zamontował 8 GB pamięci RAM typu DDR4. Za wyświetlanie grafiki odpowiada karta NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, która wyposażona jest w 6 GB własnej pamięci GDDR6. Dane (w tym i gry) przechowywane są na nośniku SSD o pojemności 512 GB. MSI zainstalowało również wydajny system chłodzenia Silent Storm Cooling. Dzięki temu, że PC do gier posiada zainstalowany już system Windows 10 możemy rozpocząć na nim pracę oraz rozrywkę tuż po wyciągnięciu z opakowania.

Czy komputer jest lepszy od konsoli? Oczywiście, każdy z tych produktów różni się od siebie i ma swoje wady i zalety. Przede wszystkim w przypadku PC-tów, nawet tych, które są już zbudowane jako gotowe przez producenta nadal mamy dość duże możliwości modyfikacji. Możemy na przykład zmienić procesor czy kartę graficzną na mocniejsze, jeśli zabraknie nam mocy. Istnieje możliwość rozbudowania pamięci RAM. W tym przypadku nawet do 64 GB. Nośnik danych również można zawsze powiększyć, dzięki czemu zmieścimy na nim więcej plików.

Komputer MSI MAG Infinite S 10SI-026EU to świetna propozycja dla początkujących graczy. Model ten można kupić w sieci sklepów Media Markt.

Podsumowanie

Poradnik zakupowy sugerujący sprzęt dla graczy jako prezenty na święta zawiera najczęściej wybierane produkty, którymi mogą zainteresować się osoby lubiące spędzanie wolnych chwil przy PC-cie. Jak już na wstępie zauważyliśmy, warto podpytać gracza jakie ma potrzeby, aby idealnie trafić z prezentem.