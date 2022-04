Ponad 100 gier od Ubisoft do sprawdzenia za darmo! Oferta ograniczona czasowo

Pojawiła się nowa promocja, która pozwala na skorzystanie z Ubisoft+ przez 7 dni za darmo.

Ubisoft+ to platforma, dzięki której płacąc miesięczny abonament zyskujemy dostęp do pełnej biblioteki gier francuskiego giganta. Teraz pojawiła się nowa promocja, która daje nam 7-dniowy, bezpłatny dostęp do pełnej oferty. Jeśli chcemy poczekać na bardziej odpowiedni moment, aby skorzystać z tej opcji to nic nie stoi na przeszkodzie. Oferta jest ważna do 11 maja i właśnie do tego dnia będziemy mogli uruchomić darmowy okres.

Chcąc z niego skorzystać musimy założyć konto i podać dane np. karty płatniczej. Co więcej, jeśli nie chcemy, aby po darmowym okresie została naliczona opłata, musimy pamiętać o dezaktywacji subskrypcji.

Co dostajemy w ramach Ubisoft+? No cóż, najprościej mówiąc dostęp do ponad 100 gier z oferty francuskiego dewelopera. Znajdziemy tutaj m.in. takie tytuły jak Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow Six Extraction, Anno 1800, Watch Dogs czy Riders Republic. To jednak tylko ułamek oferty, ponieważ w katalogu znajdziemy mnóstwo gier.

Taki darmowy okres to idealny moment, aby podczas świątecznej przerwy zapoznać się z tytułami, w które nie mieliśmy okazji wcześniej zagrać.

Usługa Ubisoft+ jest aktualnie dostępna tylko na PC.

