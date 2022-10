Ponad 1000 zł rabatu na laptopa w ramach limitowanej promocji w Media Markt!

Turbo okazje na laptopy, czyli promocja w Media Markt! Wybraliśmy najciekawsze urządzenie, które jest tańsze o aż 1200 zł.

W sklepie Media Markt trwa aktualnie promocja na laptopy. Niższe ceny ma wiele popularnych modeli. Jeśli zatem w planach masz zakup nowego sprzętu, koniecznie sprawdź promocję w tej sieci. Wysokość niektórych rabatów naprawdę robi wrażenie.

My wybraliśmy laptopa gamingowego, który jest tańszy o 1200 zł – lepszej ceny nie można sobie wymarzyć. Warto pamiętać, że akcja promocyjna Turbo okazje na laptopy trwa wyłącznie do 31 października 2022 r.

Jak skorzystać z rabatu na laptopa?

Wejdź na stronę internetową sklepu Media Markt, a następnie wyszukaj interesujący cię produkt objęty promocją i dodaj go do koszyka. Rabat na laptopa naliczy się automatycznie. Dokończ składanie zamówienia, wybierając opcję dostawy oraz płatności.

Laptop ASUS TUF Gaming F15 FX506HC-HN006W FHD i5-11400H/16GB/512GB SSD/RTX3050 4GB/Win11H Szary (Eclipse Gray)

Coś dla graczy! Ważnym atutem tego sprzętu jest jego wygląd – eleganckie wykończenie i podświetlana klawiatura sprawiają, że będzie on doskonale prezentował się na każdym biurku. Spód obudowy posiada powłokę o teksturze plastra miodu, która ma gwarantować mu wyjątkową przyczepność. Design idzie tu w parze z funkcjonalnością – każdy klawisz może wytrzymać ponad 20 milionów naciśnięć! Laptop jest też bardzo wytrzymały – spełnia wymagające kryteria standardu MIL-STD-810H.

W tym laptopie zastosowano wyświetlacz o przekątnej 15.6 cala. Jego rozdzielczość to Full HD (1920 x 1080). Mamy tu także matrycę IPS. Procesor, jaki zamontowano w tym urządzeniu, to pełnonapięciowy Intel Core i5-11400H, który cechuje się obecnością 6 rdzeni, 12 wątków oraz taktownością na poziomie 2.7-4.5 GHz. Pamięć RAM ma 16 GB (DDR4). Z kolei pojemność dysku SSD wynosi 512 GB. Użytkownik może liczyć na płynne grafiki – karta graficzna zastosowana w tym laptopie to najnowsza NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB (GDDR6). Obecny w nim system operacyjny to Windows 11 Home PL. Co ważne, za długotrwałą żywotność systemu odpowiada tu układ chłodzenia TUF Gaming F15, na który składają się cztery rurki cieplne oraz trzy radiatory.

Cena promocyjna: 3999 zł zamiast 5199 zł . Laptopa kupisz pod tym linkiem.

