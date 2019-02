Ponad 18 tysięcy aplikacji w Google Play szpieguje użytkowników

AppCensus podaje niepokojące informacje - w sklepie Google znajduje się ponad 18 tysięcy aplikacji szpiegujących użytkowników. Są wśród nich te najbardziej popularne!

Najnowsze badania AppCensus nie pozostawiają wątpliwości, że kilkanaście tysięcy aplikacji łamie warunki udostępniania w sklepie Google Play, szpieguje użytkowników oraz używa identyfikatora wyświetlania reklam do zbierania prywatnych danych. Wśród nich są takie, jak numery kart SIM, IMEI, numery seryjne czy adresy Wi-fi Mac. Pozyskane informacje przesyłane są do domen należących do mobilnych sieci reklamowych wraz z numerem ID użytkownika.

Trzeba powiedzieć uczciwie, że najczęściej twórcy aplikacji nie robią tego specjalnie (wyłączając oprogramowanie stricte szpiegujące), ale i tak łamią przepisy Google. Połączenie zebranych danych z przyznanym w celach reklamowych ID umożliwia śledzenie aktywności użytkownika. Po wyłączeniu personalizacji w ustawieniach urządzenia mobilnego, można je wciąż zidentyfikować, nie pomaga nawet zmiana identyfikatora wyświetlania reklam po zresetowaniu telefonu. Należący do Google "Data Merchant" zmapuje nowy na bazie IMEIU.

AppCensus opublikował listę aplikacji, które mogą w ten sposób szpiegować użytkowników. Wiele z nich to produkty maksymalnie popularne, a łączna liczba pobrań i instalacji niektórych z nich przekroczyła miliard! Oto czołowa dwudziestka:

Jak na razie nie ma żadnej oficjalnej reakcji ze strony Google ani producentów wymienionych na liście aplikacji. Jednak sprawa jest stosunkowo świeża i z pewnością działania nastąpią.