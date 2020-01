Ponad 5,5 mln sprzedanych smartfonów Realme 5

Producent pochwalił się oficjalnymi wynikami sprzedaży. W ciągu pięć miesięcy sprzedało się ponad 5,5 miliona jego smartfonów.

Rodzina Realme 5 to trzy smartfony – Realme 5, Realme 5 Pro i Realme 5s. Podstawowy model, czyli Realme 5 zadebiutował w sierpniu ubiegłego roku w Indiach,a pod koniec listopada trafił do Europy. Zasila go procesor Qualcomm Snapdragon 665, w wariantach RAM/pamięć: 3GB+32GB, 4GB+64GB oraz 4GB+128GB. Model ten ma wyświetlacz 6,5" z notchem w kształcie łzy, gdzie umieszczono obiektyw aparatu przedniego 13 Mpix. Pokazuje obraz w jakości HD+. Z tyłu mamy cztery obiektywy - główny 12Mpix, ultraszerokokątny 8 Mpix, makro 2 Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix. Telefon zasila bateria 5000 mAh, a działa pod kontrolą systemu Android 9.

Realme 5 Pro ma taki sam wyświetlacz i podobne obiektywy aparatu tylnego - ale główny wynosi tutaj 48 Mpix, zaś przedni to 16 Mpix. Zasila go Snapdragon 712, a wariant RAM/pamięć to: 4GB+64GB, 6GB+64GB i 8GB+128GB. Realme 5s to najmłodszy członek rodziny, mający identyczną specyfikację, jak model podstawowy, ale lepszy aparat przedni - 48 Mpix. Od momentu debiutu Realme 5 w Indiach do 1 stycznia 2020 roku sprzedało się ponad 5,5 miliona egzemplarzy telefonu. To świetny wynik, który z pewnością doda producentowi skrzydeł do dalszej ekspansji.