Ponad MILIARD telefonów z Androidem jest podatnych na atak

Jak podaje najnowszy raport Which?, w chwili obecnej ponad miliard smartfonów z systemem Android jest bardzo podatnych na taki. Powód? Brak wsparcia od Google.

Przygotowany przez grupę Which? raport podaje, że 40% użytkowników korzysta ze smartfonów z wersjami systemu Android, które już nie otrzymują poprawek bezpieczeństwa od Google. A ponieważ aktualnie systemu tego używa 2,5 miliarda osób, oznacza to ponad miliard telefonów zagrożonych cyberatakami. Większość z nich to modele sprzed dwóch lat, dla których nie są już przygotowywane nowe łatki i poprawki. O ile w przypadku części z nich istnieje możliwość aktualizacji systemu do nowszej, wspieranej wersji, o tyle większość nie ma takiej szansy - na przykład posiadacze smartfonów z systemem Android 7. W związku z tym rozsądnym wyjściem jest przejście na urządzenie, które ma Androida 10. Jak zwraca uwagę Kate Bevan z Which?, producenci powinni wydłużyć cykl życia systemów, ponieważ drogie telefony, np. flagowce, są wspierane zazwyczaj przez dwa lata, a potem ich właściciele pozostawieni samym sobie.

A ponieważ Google ciężko do czegoś zmusić, proponowane jest zwrócenie się do władz, aby wprowadziły przepisy obowiązujące producentów smartfonów do wydłużenia cyklu wspierania urządzeń elektronicznych podpiętych do internetu. Google jeszcze nie skomentowało raportu grupy, jednak nie sposób nie przyznać jej racji. Jednak zanim coś się zmieni, minie trochę czasu. Jeśli posiadasz telefon, który nie otrzymuje nowych łatek bezpieczeństwa, możesz zabezpieczyć go dzięki dobremu oprogramowaniu antywirusowemu. Zobacz nasz "ranking antywirusów na system Android 2020"!

Źródło: metro.co.uk