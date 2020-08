Ponowny Flex Nocą już dziś! #hello5G dla użytkowników Orange Flex #chceszmasz

Kolejna gratka dla klientów Orange Flex, czyli nowa edycja Flex Nocą, z atrakcyjnymi ofertami na najlepsze urządzenia. Jednak to nie koniec niespodzianek! Za tydzień użytkownicy będą mogli rozpocząć przygodę z 5G. Na dzień dobry #hello5G Orange przygotuje specjalną odsłonę akcji Flex Nocą.

To właśnie dziś, 11 sierpnia od godz. 18.00 do godz. 6.00 rano 12 sierpnia klienci Orange Flex, którzy dołączą do Klubu Flex mogą aktywować bezpośrednio w aplikacji kupony uprawniające do zniżek przy zakupie kultowych urządzeń. W tym tygodniu są to:

smartfon Oppo A31,

smartfon Samsung Galaxy A20e,

soundbar JBL Bar 2.0.

Na promocyjne zakupy klienci mają całą środę – kupony są ważne do północy 12 sierpnia.

#hello5G już wkrótce w Orange Flex

Dla kogo skierowany jest Flex? To zdecydowanie propozycja dla fanów innowacji i osób ciekawych cyfrowego świata. Jest to także elastyczny model usługi, który na bieżąco odpowiada na potrzeby użytkowników.

A te są jasne: chcą oni pozostawać w kontakcie, tam, gdzie tego chcą, kiedy chcą. Pandemia koronawirusa pokazała to wyraźnie. Teraz, dzięki #hello5G, będziemy mogli wspólnie stawiać pierwsze kroki w świecie najnowszej generacji sieci mobilnej. To początek tej drogi i cieszę się, że będziemy razem z użytkownikami Orange Flex odkrywać kolejne możliwości 5G – mówi Artur Stankiewicz, dyrektor marketingu rynku konsumenckiego w Orange Polska.

#hello5G będzie automatycznie dostępne dla użytkowników Planu za 80zł w Orange Flex. Aby móc z niej korzystać, trzeba być w zasięgu tej technologii, posiadać telefon współdziałający z nią wraz z aktualnym oprogramowaniem oraz odpowiednią kartę SIM (4G LTE – USIM lub eSIM).

Uruchomieniu #hello5G towarzyszyć będzie specjalna edycja akcji Flex Nocą, za sprawą której łatwiej wejść do świata 5G. Użytkownicy Orange Flex będą mieli możliwość od godz. 18.00 we wtorek, 18 sierpnia do godz. 6.00 rano w środę, 19 sierpnia wygenerować w swojej aplikacji kod rabatowy, aby kupić smartfon współpracujący z #hello5Gz super zniżką. Kupony będą dostępne w zakładce Klub Flex. Można je zrealizować w sklepie z urządzeniami na stronie Orange Polska do końca dnia w środę, 19 sierpnia.

W ofercie Orange znajduje się aż czternaście modeli smartfonów głównych producentów, którzy wspierają #hello5G Są to:

smartfony z rodziny Xiaomi: Mi 10 5G, Mi 10 Lite 5G oraz Mi 10 Pro 5G,

Mi 10 5G, Mi 10 Lite 5G oraz Mi 10 Pro 5G, smartfony Samsung z serii S20: S20+ 5G oraz S20 Ultra 5G,

S20+ 5G oraz S20 Ultra 5G, Samsung Note 20 5G i Note 20 Ultra 5G (obecnie w przedsprzedaży),

(obecnie w przedsprzedaży), Motorola Edge 5G,[/ li]

li] LG Velvet 5G ,

, Sony Xperia 1 II 5G ,

, Huawei P40 5G, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P40 Pro 5G oraz Huawei P40 Pro+ 5G.

Jednak oferta urządzeń obsługujących #hello5G będzie systematycznie poszerzana. Aby współpracować z #hello5G, smartfon musi być zaktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania.

#hello5G dostępne jest m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, miastach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie i Kielcach. Za pomocą mapy zasięgu można sprawdzić dokładny zasięg sieci.

Pasmo 2100 MHz, które teraz wykorzystane jest do uruchomienia sieci #hello5G, w przyszłości posłuży przy budowaniu kompleksowej sieci 5G, pomagając m.in. poprawić jej zasięg wewnątrz budynków.

Jednocześnie, Orange Polska dynamicznie przygotowuje się do uruchomienia sieci 5G w pasmach wskazanych do tego na poziomie Unii Europejskiej, testując dostępne rozwiązania. Od2019 r. trwają próby terenowe w paśmie 3,5 GHz, a od roku – w paśmie 26 GHz.

Sieć 5G to ogromna rewolucja, aby dowiedzieć się więcej na jej temat odsyłamy do tego artykułu: Sieć 5G