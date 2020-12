Poprawka do aktualizacji 20H2 systemu Windows 10 już dostępna

Firma Microsoft udostępniła opcjonalną poprawkę do aktualizacji systemu Windows 10. Jak ją zainstalować i co zawiera?

Firma Microsoft wypuściła poprawkę do aktualizacji skumulowanej dla systemu Windows 10 Version 20H2 w przypadku systemów opartych na architekturze x64 (KB4586853). Co ciekawe, pobranie jej jest opcjonalne, co znaczy, że nie zainstaluje się automatycznie. Jeżeli nie jesteśmy zainteresowani instalacją można pominąć łatkę i zaczekać na obowiązkową wtorkową aktualizację.

Żeby zainstalować opcjonalną poprawkę należy:

Otworzyć Ustawienia Przejść do folderu Aktualizacja i zabezpieczenia Wybrać zakładkę Windows Update Kliknąć "Wyświetl wszystkie aktualizacje opcjonalne" Odznaczyć interesującą nas poprawkę do pobrania Kliknąć Pobierz i Zainstaluj

Pełna lista zmian

Poprawka ma usunąć błąd powodujący problem ze stabilnością funkcji czytania ekranu "Narrator". Oznacza to, że już nie będzie następowało zawieszenie się funkcji po odblokowaniu urządzenia. Dodatkowo firma rozwiązała problem, który uniemożliwiał użytkownikom Xboxa na zlokalizowanie podłączonych konsol w systemie Windows 10. Ponadto został usunięty błąd, który powodował, że pasek gier Xbox nie działał poprawnie, o czym pisaliśmy tutaj.

Okazuje się, że nie napotkamy również błędu, który powodował uszkodzenie koncentratorów USB 3.0. Po raz pierwszy został on zgłoszony po listopadowej aktualizacji zbiorczej i pojawiał się, gdy użytkownicy ponownie uruchamiali swoje urządzenie lub ustawiali je w tryb uśpienia. Ponadto usunięto problemy związane z czarnym ekranem oraz awariami systemu.

Wszystkie wyżej wymienione poprawki są uwzględnione w obowiązkowej aktualizacji, która będzie dostępna we wtorek w przyszłym tygodniu. Można więc z pobieraniem zaczekać lub zainstalować łatkę ręcznie.