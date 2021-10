Poprawki dla systemów Windows czyli październikowy Patch Tuesday

Za nami drugi wtorek miesiąca, a więc czas na wielkie łatanie systemów Windows. Najnowszy - czyli Windows 11 - także się do tego zakwalifikował.

Windows 11 otrzymuje swoją pierwszą łatkę - KB5006674. Po jej aktualizacji zmienia się numeracja, jaką ma build - jest to po niej numer 22000.258. Był on już dostępny wcześniej, ale tylko w kanale Dev. Lista poprawek zawiera... tylko jedną pozycję. Aktualizacja likwiduje bug związany z oprogramowaniem Intel "Killer" i "SmartByte". Co z pozostałymi problemami, w tym niekompatybilnością drukarek? Microsoft deklaruje, że odpowiednie łatki pojawią się wkrótce.

W przypadku Windows 10 łatki z Patch Tuesday są przeznaczone dla edycji 2004, 20H2 oraz 21H1. Ich kod to KB5006670, a po wprowadzeniu system będzie mieć buil (odpowiednio) 19041.1288, 19042.1288, oraz 19043.1288. Przede wszystkim pojawiają się bliżej nieopisane zmiany w mechanizmach bezpieczeństwa oraz zlikwidowany zostaje bug, który sprawiał że niektóre aplikacje (w tym MS Office i Adobe Reader) niespodziewanie przestawały działać.

Zobacz również:

Jeśli chodzi o Windows 8.1 i Windows 7, mamy tu poprawki KB5006714 oraz KB5006743. W pierwszym systemie likwidowane są bugi związane z serwerami wydruku oraz obsługą drukarek, a także wprowadzona zostaje możliwość zaimplementowania polityki grupowej poprzez rejestr. Ponadto zlikwidowany został problem związany z niepoprawnym wyświetlaniem Security Account Manager (SAM) w dzienniku zdarzeń. Dla Windows 7 przygotowano takie same poprawki, jednak dołożono do nich aktualizacje związane z bezpieczeństwem.

Źródło: Neowin, Microsoft