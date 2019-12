Poprawki ze stycznia 2020 już na Galaxy A50 i Galaxy Tab S5e

Samsung po raz kolejny wybiega przed szereg. Styczniowe poprawki w grudniu poprawiły się na Galaxy A50 i Galaxy Tab S5e.

Nie wiemy, jak Samsung to robi, ale urządzenia Koreańskiego producenta otrzymują poprawki zabezpieczeń wcześniej, niż te zostały wydane przez samo Google. Podczas, gdy Pixele otrzymywały grudniowe poprawki, smartfony Samsunga pracujące pod kontrolą Androida 10 w wersji beta posiadały już poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2020 roku.

Źródło: pcworld.com

Samsung wprowadził właśnie nową aktualizację na popularnego w naszym kraju Samsunga Galaxy A50 oraz testowany przez nas tablet Galaxy Tab S5e.

Aktualizacja dla Samsunga Galaxy A50 dostępna jest w Rosji. Oprogramowanie posiada numer kompilacji A505FNPUU3ASL6. Aktualizacja dla Samsunga Galaxy Tab S5e dostępna jest w krajach takich, jak Panama, Brazylia, Kolumbia i Boliwia. Numer kompilacji oprogramowania to T725XXS1ASL2.

W chwili obecnej nie wiadomo, czy poza dodaniem styczniowych poprawek zabezpieczeń Samsung dodał jakieś funkcji, poprawki błędów. W przypadku Samsunga Galaxy A50 producent postanowił zmienić literkę z S na U, co wskazuje na to, że jest to aktualizacja, która poza wprowadzeniem nowych poprawek ma również dodane nowe funkcje lub inne poprawki. Możliwe, że Samsung po raz kolejny zaktualizował oprogramowanie czytnika linii papilarnych, które zostało uszkodzone wraz z ostatnimi aktualizacjami.

Oba smartfony nadal pracują pod kontrolą Androida 9.0 Pie z nakładką One UI 1.0.

Źródło: sammobile.com