Popularna aplikacja do SMSów wylatuje z Google Play - korzystałeś?

Ze względu na naruszenie zasad prywatności Go SMS Pro z ponad 100 milionami pobrań wylatuje z Google Play.

Analitycy do spraw bezpieczeństwa wykryli poważne luki w zabezpieczeniach popularnej aplikacji GO SMS Pro, która jest klientem do obsługi wiadomości SMS/MMS. Okazuje się, że hakerzy mogą w łatwy sposób uzyskać dostęp do plików multimedialnych takich, jak zdjęcia, filmy i pliki audio znajdujące się w aplikacji. Wszystko dzięki prostemu exploitowi.

Aplikacja Wiadomości od Google Źródło: PCWorld.com

Twórcy najwidoczniej nie są zainteresowani naprawą wyżej wymienionego problemu. Luka jest znana od miesięcy.

W związku z problemami Google postanowiło usunąć ze Sklepy Play aplikację Go SMS Pro, która posiada ponad 100 milionów pobrań na całym świecie. Badacze z Trustwave odkryli, że najnowsza wersja aplikacji (v7.91) nadal jest podatna na lukę w zabezpieczeniach. Wystarczy prosty skrypt, który automatycznie generuje adresy URL, aby wykraść dane multimedialne z GO SMS Pro.

Twórcy programu o poważnych naruszeniach bezpieczeństwa byli informowani conajmniej kilkukrotnie przez wiele firm zajmujących się badaniem bezpieczeństwa.

Jeżeli korzystasz z aplikacji GO SMS Pro lepiej odinstaluj ją i powróć do domyślnego klienta do obsługi wiadomości SMS/MMS. Dobrym pomysłem wydaje się być wykorzystanie programu Wiadomości od Google.

Źródło: 91mobiles.com