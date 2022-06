Popularne produkty dostępne na raty w RTV Euro AGD! Sprawdzamy ofertę sklepu

Zakupy ratalne to dla niektórych wygoda, a dla innych konieczność. Dzięki nim duży zakup możemy rozłożyć na kilka lub kilkanaście mniejszych wpłat, oszczędzając nieco portfel. Sprawdzamy, jak wyglądają raty w RTV Euro AGD i co można kupić w ramach programu ratalnego sklepu.

Dzięki zakupom ratalnym możemy wyjść z niemałej opresji. Kiedy akurat nie mamy wolnej gotówki, a zepsuje się nam sprzęt potrzebny do pracy - kredyt ratalny pomaga w zakupie niezbędnych rzeczy. Sprawdziliśmy więc, jak wyglądają raty w popularnym sklepie RTV Euro AGD - oto najważniejsze informacje.

Raty 0% w RTV Euro AGD

Fot. RTV Euro AGD

Raty w RTV Euro AGD są bardzo przyjazne dla klientów sklepu. Aktualnie w promocji W tym roku nie płacisz!, sklep oferuje swoim klientom elastyczne raty z oprocentowaniem 0%. Co więcej, spłatę tego kredytu możemy sobie odroczyć aż do stycznia 2023 roku - może to być idealne rozwiązanie na nagłe i niespodziewane wydatki. Program ratalny obejmuje zakupy od 300 zł do 25 320 zł, które możemy dowolnie rozłożyć na od 3 do 20 rat. Jest więc wiele możliwości spłacania potrzebnych nam zakupów!

Rodzaje programów ratalnych w RTV Euro AGD

Fot. RTV Euro AGD

W RTV Euro AGD mamy też wiele możliwości wnioskowania o raty na nasze zakupy. Aktualnie możemy to zrobić na trzy sposoby - w zależności od naszych możliwości i upodobań. Pierwszym sposobem jest złożenie wniosku u doradcy w sklepie - możemy wtedy liczyć na fachową pomoc podczas rozmowy oko w oko. Drugim sposobem na wzięcie rat jest zakup telefoniczny. Podczas połączenia będziemy mogli wnioskować o kredyt ratalny, a decyzja powinna zająć około dwóch minut. Trzecią opcją dla osób wolących załatwiać sprawy samodzielnie przez internet jest wnioskowanie o raty na stronie euro.com.pl. Wystarczy wtedy zaznaczyć w koszyku opcję zakupu na raty, a system przeprowadzi nas przez pozostałe formalności.

Najciekawsze produkty na raty

Telewizor Philips 65PUS8506/12 DVB-T2/HEVC

Ekran : 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160 Smart TV / Wi-Fi : tak / tak

: tak / tak Częstotliwość odświeżania ekranu : 50 Hz / 60 Hz

: 50 Hz / 60 Hz Technologia obrazu : LED

: LED Funkcje : HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Ambilight

: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Ambilight Złącza: słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3999 zł 3299 zł. Sprawdź

Laptop Apple Macbook Air M1 13,3"

Ekran : 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

: 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli Procesor : Apple M1 M1

: Apple M1 M1 Pamięć : 8 GB DDR4 RAM

: 8 GB DDR4 RAM Dysk : 256 GB SSD

: 256 GB SSD Grafika : Apple M1 (7-rdzeni)

: Apple M1 (7-rdzeni) System operacyjny" macOS Big Sur

Cena: 4999 zł Sprawdź

Laptop Acer Aspire 3 A315

Ekran : 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli 60 Hz Procesor : Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz

: Intel® Core™ i5 10gen 1035G1 1,0 - 3,6 GHz Pamięć : 8 GB DDR4 RAM

: 8 GB DDR4 RAM Dysk : 512 GB SSD

: 512 GB SSD Grafika : Intel® UHD Graphics

: Intel® UHD Graphics System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Cena: 2999 zł 2499 zł Sprawdź

Monitor iiyama G-Master Red Eagle G2560HSU

Ekran : 25 cali, TN, 1920 x 1080

: 25 cali, TN, 1920 x 1080 Czas reakcji matrycy : 0,5 ms

: 0,5 ms Częstotliwość odświeżania obrazu : 165 Hz

: 165 Hz Złącza : DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 2.0 x 2, wyjście liniowe audio

: DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 1, USB 2.0 x 2, wyjście liniowe audio Funkcje: HDR, głośniki, USB, AMD FreeSync, wąska ramka

Cena: 769 zł 699 zł. Sprawdź

Tablet realme Pad 10.4 6/128 GB WiFi

Ekran : 10,4 cala, IPS, 2000 x 1200 pikseli

: 10,4 cala, IPS, 2000 x 1200 pikseli System operacyjny : Android 11

: Android 11 Pamięć RAM i dysk : 6 GB RAM + dysk 128 GB

: 6 GB RAM + dysk 128 GB Procesor : MediaTek Helio G80, 8-rdzeniowy

: MediaTek Helio G80, 8-rdzeniowy Pojemność baterii/akumulatora : 7100 mAh

: 7100 mAh Łączność bezprzewodowa: Bluetooth 5.0, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac

Cena: 1299 zł. Sprawdź