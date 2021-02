Popularne rozszerzenie dla Chrome i Edge z wirusem! Sprawdź, co robić?

Popularne rozszerzenie dla przeglądarek Google Chrome i Microsoft Edge pozwalające pobierać zdjęcia z Instagrama zostało zainfekowane. Sprawdź, co Ci grozi jeżeli z niego korzystałeś.

Rozszerzenia dla przeglądarek internetowych są niezwykle użyteczne. Pozwalają pozbyć się uciążliwych reklam i zwiększyć nasza produktywność. Niestety instalując rozszerzenia rzadko myślimy o swoim bezpieczeństwie. Doskonale wiedzą o tym hakerzy, którzy wykorzystują rozszerzenia do popularnych przeglądarek internetowych w celu kradzieży danych.

Najnowsza wersja Google Chrome

Największe przeglądarki sieciowe aktywnie monitorują rozszerzenia, ale nadal czasami zdarza się, że do sieci przedostaje się rozszerzenie zawierające w sobie złośliwe oprogramowanie. Właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją.

Odnalezione oprogramowanie z zainfekowanym kodem dostępne było przez trzy lata dla przeglądarek Google Chrome oraz Microsoft Edge. Łącznie zainstalowano je na 3 milionach przeglądarek.

Rozszerzenie Downloader for Instagram stworzone przez firmę aboveradiant dostępne było w Google Chrome Web Store i zgromadziło prawie maksymalną liczbę gwiazdek z opinii użytkowników.

Oprogramowanie służy do darmowego pobierania zdjęć z Instagrama. Niestety przy okazji program Downloader for Instagram wykorzystywał CacheFlow. To zestaw technik, które oszukują oprogramowanie antywirusowe w celu zainfekowania komputera lub kradzieży danych.

CacheFlow maskuje ruch sieciowy, który według systemu wykorzystywany jest w celu wysyłania danych statystycznych. W praktyce rozszerzenie wykorzystuje je w dowolnym celu.

Złośliwe oprogramowanie zostało wykryte w grudniu przez firmę Avast. Firmy Google i Microsoft usunęły to rozszerzenie ze swoich sklepów.

Jeżeli korzystałeś z Downloader for Instagram radzimy odinstalować to rozszerzenie, a najlepiej przeinstalować na nowo przeglądarkę internetową.

Sprawdź nasz ranking antywirusów 2021.

Źródło: slashgear.com