Popularne seriale znikają z HBO GO! Sprawdźcie jakie!

W tym tygodniu z oferty HBO GO zniknie jedynie kilka pozycji. Sprawdźcie!

W tym tygodniu z oferty HBO GO zniknie kilka wysoko ocenianych seriali. Już wkrótce zabraknie okraszonego typowym brytyjskim humorem Pod numerem 9 oraz innej brytyjskiej produkcji: Obiadów piątkowych. Zniknie także ekranizacja serii komiksów Deadly Class, czyli Szkoła zabójców.

Pod numerem 9

Tryskający czarnym humorem, brytyjski serial komediowy, którego twórcami są Steve Pemberton oraz Reece Shearsmith. Każdy z półgodzinnych odcinków jest samodzielną opowieścią rozgrywającą się w innej scenerii z innymi bohaterami. W głównych rolach występują twórcy serialu, którzy wcielają się w coraz to nowe role. W produkcji nie brakuje też pojawiających się gościnnie znanych brytyjskich aktorów. Poszczególne historie wiąże jedynie fakt, że każda z nich odbywa się za drzwiami pod numerem 9.

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Twórcy : Steve Pemberton, Reece Shearsmith

: Steve Pemberton, Reece Shearsmith Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Steve Pemberton, Reece Shearsmith, Kayvan Novak, Gemma Arterton, David Bedella, Anna Chancelor, Adam Deacon, Tamsin Greig

: Steve Pemberton, Reece Shearsmith, Kayvan Novak, Gemma Arterton, David Bedella, Anna Chancelor, Adam Deacon, Tamsin Greig Dostępny do: 16 grudnia

Obiady piątkowe

Dla rodziny Goodmanów piątkowe obiady to świętość. Czas, kiedy wszyscy domownicy zbierają się przy stole, by pobyć razem i porozmawiać o swoich radościach, sukcesach i porażkach. Nie wszyscy jednak są zadowoleni z tej tradycji. Adam i jego brat Jonny traktują ją jako irytującą konieczność. Co prawda mogą najeść się do syta, ale muszą spędzić piątkowy wieczór z matką i ojcem. Nie, żeby ich rodzice nie byli fantastyczni. Wyzwaniem jest jednak oglądanie ojca wyjadającego keczup prosto z butelki, wysłuchiwanie niekończących się opowieści matki o programie "Masterchef" czy podziwianie babki, paradującej po mieszkaniu w bikini.

Kraj produkcji : Wielka Brytania

: Wielka Brytania Twórcy : Robert Popperm Martin Dennis, Steve Bendelack

: Robert Popperm Martin Dennis, Steve Bendelack Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Tamsin Greig, Paul Ritter, Simon Bird, Tom Rosenthal, Frances Cuka, Tracy Ann Oberman, Mark Heap

: Tamsin Greig, Paul Ritter, Simon Bird, Tom Rosenthal, Frances Cuka, Tracy Ann Oberman, Mark Heap Dostępny do: 14 grudnia

Wszystkie tytuły znikające z HBO GO:

wtorek (14 grudnia)

Przyjęcie urodzinowe

Obiady piątkowe

Bóg fortepianu

czwartek (16 grudnia)

Pod numerem 9

niedziela (19 grudnia)

Szkoła zabójców

