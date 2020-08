Popularne smartfony od Xiaomi bez Androida 11 - czy chodzi o Twój model

Xiaomi udostępniło oficjalną listę smartfonów, które dostaną Androida 11. Brakuje wsparcia dla kilku nowych oraz popularnych modeli.

Wczoraj do sieci trafiła lista urządzeń Xiaomi oraz Redmi, które otrzymają aktualizację do Androida 11. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nie chodzi o listę smartfonów, które otrzymają MIUI 12. Najnowsza nakładana dostępna będzie na niektóre urządzenia, które nie otrzymają Androida 11.

Smartfon Xiaomi z MIUI 10

Niestety Xiaomi postanowiło nie aktualizować do Androida 11 kilku nowych oraz popularnych w naszym kraju urządzeń. Lista jest również pełna niedrogich i bardzo popularnych modeli. Nie mogło zabraknąć także kilku starszych flagowców.

Jakie smartfony od Xiaomi nie otrzymają Androida 11?

Poniżej przedstawiamy listę urządzeń, które nie otrzymają aktualizacji do Androida 11:

Xiaomi Mi CC9e

Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 8

Redmi-Note 7 Pro, Redmi Note 7/7S

Redmi 8, Redmi 8A Dual, Redmi 8A

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi 8

Na liście znalazło się miejsce dla świetnego Redmi Note 7 (zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją) oraz Redmi Note 8T. Niestety aktualizacji nie otrzymają także posiadacze dwuletniego już Mi 8. Nie powinno to jednak dziwić - Samsungi Galaxy S9/Note 9 również raczej nie otrzymają aktualizacji do Androida 11.

Szkoda, że aktualizacji nie dostanie również świetny Mi Mix 3, który jest luksusową wersją Xiaomi Mi 8.

Warto wspomnieć, że choć te smartfony nie otrzymają Androida 11, to Xiaomi udostępni na nie najnowszy interfejs użytkownika MIUI 12 oparty na obecnej wersji zainstalowanego na urządzeniach systemu Android.

Oznacza to, że wyżej wymienione urządzenia otrzymają takie funkcje, jak tryb ciemny 2.0 czy Ultra Power Saving Mode.

Źródło: gizchina.com