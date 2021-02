Popularny średniak Samsunga już z Androidem 11

Po aktualizacji flagowych modeli nadszedł czas na nieco tańsze urządzenia. Androida 11 wraz z One UI 3.0 otrzymał właśnie Samsung Galaxy A51 - jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów Samsunga w 2020 roku.

Samsung sprawił sporą niespodziankę wszystkim posiadaczom modelu Galaxy A51 (zapoznaj się z naszą recenzją). Urządzenie otrzymało właśnie nową aktualizację oprogramowania układowego, która wprowadza na pokład Androida 11 wraz z nakładką One UI 3.0.

Samsung Galaxy A51

To niezwykle ważna informacja, ponieważ Galaxy A51 to jeden z najlepiej sprzedających się smartfonów w 2020 roku. Jego aktualizacja do Androida 11 znacząco przyczyni się do wzrostu popularności nowej wersji systemu operacyjnego Android i poprawi statystyki firmy Google.

Najnowsza aktualizacja o numerze kompilacji A515FXXU4DUB1 została udostępniona w Rosji. Oprogramowanie wprowadza Androida 11 z nakładką One UI 3.0 oraz lutowe poprawki zabezpieczeń.

Najważniejszymi nowościami są jednorazowe uprawnienia, odświeżona nakładka One UI, dedykowana sekcja rozmów w obszarze powiadomień oraz dedykowany widżet do obsługi multimediów. Nie zabrakło również ulepszonego trybu ciemnego oraz wszystkich nowości z czystego Androida 11 (sprawdź, czym różni się Androida 11 od Androida 10).

Aktualizacja do Androida 11 w przeciągu najbliższych tygodni trafi na Polskie egzemplarze Samsunga Galaxy A51. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania należy przejść do Ustawień > Aktualizacja oprogramowania.

Pierwotnie Androida 11 miał trafić na Galaxy A51 w pierwszym kwartale 2021 roku. Jak widać Samsung nieco się pośpieszył i udostępnił aktualizację w pierwszym kwartale. Mamy nadzieję, że nie zostanie ona wycofana tak, jak w przypadku flagowych modeli z rodziny Galaxy S10.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Źródło: sammobile.com