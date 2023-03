Pora ruszać na front. Recenzja gry Company of Heroes 3

Gier w klimacie II wojny światowej nigdy za wiele. Company of Heroes 3 to najnowsza propozycja, której akcja osadzona jest w tym okresie. Czy warto zagrać?

Od wydania poprzedniej odsłony serii Company of Heroes minęło już 10 lat. Wiele osób czekało z niecierpliwością na kolejną część i nareszcie nadszedł ten moment. Czy warto zainwestować w 3 odsłonę gry z tej serii?

Fabuła i wielkość

Company of Heroes 3 jest ogromne. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Twórcy zaoferowali nam dwie kampanie fabularne, osadzone na terenie Włoch oraz Afryki Północnej. Fakt, te dwa fronty mają wiele niezwykle ciekawych historii do opowiedzenia, jednak brakowało mi nieco więcej swojskich klimatów. Wiem, że twórcy nie mogli się powtarzać i ponownie zabierać nas choćby na front wschodni, jednak mam już trochę dość południowych klimatów w grach o II wojnie światowej.

Poza kampaniami mamy dostęp do ogromnego, można by rzecz, że nieograniczonego trybu swobodnego oraz rozgrywek multiplayer, w których może walczyć ze sobą jednocześnie nawet 14 graczy.

Główny trzon rozgrywki stanowi mapa taktyczna, na której zmierzamy przed siebie, aby ostatecznie zdobyć Rzym. Nie jest to jednak proste zadanie. Musimy tutaj być cały czas skupieni, ponieważ każda decyzja, powołanie, czy rozlokowanie poszczególnych jednostek ma kolosalne znaczenie w odniesieniu do losów wojny. Od naszych działań zależą np. kontakty z lokalnym ruchem oporu. Jeśli podejmiemy złe decyzje, to cóż, nie mamy co liczyć na ich pomoc na dużą skalę. Tutaj też chyba spędzamy najwięcej czasu, jeśli chodzi oczywiście o ten upływający w grze. Cała rozgrywka w tym elemencie oparta jest o tury.

Dla mnie jednak najbardziej emocjonujące były mniejsze, lokalne starcia, kiedy przenosiliśmy się na teren np. danego miasteczka i przejmowaliśmy kontrolę nad poszczególnymi jednostkami w czasie rzeczywistym. Uwielbiam odgrywać mapę w Company of Heroes 3, lokując poszczególne jednostki w opuszczonych budynkach, okrążać wrogami przypuszczać zmasowany atak na nieprzyjaciela w momencie, kiedy najmniej się tego spodziewa. Niesamowicie pomaga tutaj aktywna pauza. Ze względu na duże rozmiary map nie zawsze byłem w stanie "na żywo" odnaleźć się w teatrze działań. Wspomniana wcześniej pauza pozwalała na chwilę wytchnienia i spokojne zastanowienie się, czy dany ruch był odpowiedni, czy raczej wycofać swój oddział i przepuścić go inną drogą, może mniej bogatą w zasoby, jednak równocześnie mniej oczywistą dla przeciwnika.

Rozgrywka

Sama rozgrywka w Company of Heroes 3 nie różni się drastycznie od tego, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku poprzedniej gry z tej serii. Największą zmianą jest wspomniana już wcześniej aktywna pauza, która doskonale sprawdza się w tego typu produkcji. Będąc przy starciach bezpośrednich, tutaj mamy do czynienia z typowymi elementami dla wojennych gier strategicznych. Na samym początku otrzymujemy do dyspozycji określoną liczbę jednostek oraz narzędzia, dzięki którym możemy powoływać kolejne. O ile oczywiście dysponujemy odpowiednią liczbą zasobów. Na polu walki niezwykle istotne są także poszczególne umiejętności naszych oddziałów. Nie wyobrażam sobie starć z przeciwnikiem bez korzystania z choćby z granatów do "czyszczenia" wrogich stanowisk, koktajli Mołotowa do wypędzania wroga z okupowanych budynków czy balonów zwiadowczych, które pozwalają nam na pewien czas odkryć fragment terenu i zlokalizować wrogie jednostki. W trakcie gry możemy także przejmować wrogie uzbrojenie, takie jak np. działa przeciwpancerne czy mobilne CKM-y.

Poza jednostkami piechoty, twórcy oddają nam do dyspozycji także pojazdy, m.in. czołgi, które są nieocenioną pomocą w trakcie walk.

Jak to wygląda?

Jeśli chodzi o oprawę graficzną, sama w sobie nie powala na kolana. Mam wrażenie, że twórcy zatrzymali się pod tym względem kilka lat temu. Całość wygląda ładnie, jednak nie dotrzymuje kroku obecnym standardom. Nadrabia za to fizyka gry. Do tej pory myślałem, że z podobnymi rzeczami będę spotykał się tylko w FPS-ach i grach akcji, a nie w strategiach. Co ciekawe, w przypadku korzystania przez naszych żołnierzy z broni, czuć, jakie obrażenia może zadać. Podstawowe karabiny są o wiele słabsze od potężnych karabinów maszynowych, dział czy czołgów. Nie wiem, jak twórcom udało się tego dokonać, ale czułem ich moc podczas wystrzału. Chyba, że to tylko takie złudzenie, jednak chylę czoła. Świetnie za to wyglądają efekty zniszczeń. Powalone budynki, palące się tereny czy leje po wybuchu granatu wyglądają imponująco i budzą respekt.

Company o Heroes 3 - czy warto zagrać?

Zdecydowanie tak. Company of Heroes 3 jest jedną z tych gier, które mimo braku rewolucyjnych rozwiązań, biorą z poprzednich części najlepsze elementy i przenoszą do nowej produkcji. Ogromna zawartość oraz duża liczba możliwości, jeśli chodzi o prowadzenie rozgrywki sprawiają, że każdy fan gier strategicznych osadzonych w realich II wojny światowej będzie się bawił doskonale. Fakt, kampania mogłaby być nieco ciekawsza (tutaj szczególnie mówię o historii północnoafrykańskiej) jednak inne elementy to rekompensują. M.in. świetna droga na Rzym. Zapewne tytuł będzie jeszcze mocno rozbudowywany w najbliższym czasie, więc nie ma obaw, że rozgrywka wystarczy na kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt godzin. Możliwości tu jest masa. Zdecydowanie nie jest to najlepsza i najgorętsza premiera początku tego roku, ale na pewno warta uwagi.