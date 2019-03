Poradnik: Jaki stacjonarny komputer Apple powinieneś kupić w 2019 roku

Planujesz wymianę swojego stacjonarnego Mac'a lub zakup pierwszego komputera stacjonarnego od Apple. Firma oferuje wiele modelu komputerów osobistych zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i profesjonalistów. W tym poradniku pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla siebie model.

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem komputera stacjonarnego od Apple trafiłeś we właściwe miejsce. W naszym przewodniku po produktach znajdziesz opis każdego z urządzeń oraz dowiesz się, który model będzie najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

Apple produkuje cztery typy komputerów stacjonarnych Mac. Każdy z nich jest dostępny w kilku konfiguracjach, co sprawia, że wybór odpowiedniego modeli i wersji może być trudny. W tym miejscu znajdziesz kompletny przewodnik, który pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem laptopa od Apple sprawdź nasz poradnik.

Mac mini

Pierwsze wprowadzenie na rynek: październik 2018 (4 generacja)

październik 2018 (4 generacja) Ostatnio odświeżony: pierwszy model z serii

Źródło: macworld

Mac mini to kompaktowy komputer biurkowy Apple. Wprowadzony na rynek został po raz pierwszy w 2005 roku. Obecna generacja wyposażona w porty USB-C została zaprezentowana w październiku 2018 roku i jest dostępna w sprzedaży od listopada 2018 roku. Mac mini to najtańszy komputer oferowany przez Apple. Obecnie kosztuje od 3999 zł. Kiedyś był dużo tańszy i ceny zaczynały się od 2199 zł (model 2014 z procesorem i5 1,4 GHz). Niestety, jak wiemy obecnie Apple podwyższa ceny każdego ze swoich produktów i nie ominęło to również modelu mini. Najnowszy model Mac'a mini (występujący tylko w kolorze space gray) jest jednak dużo wydajniejszy od poprzednika. Model z 2014 roku posiadał procesory laptopowe (podstawowy model miał procesor zapożyczony z MacBook'a Air). Obecna generacja korzysta z czterordzeniowych procesorów desktopowych. Należy podkreślić, że przy zakupie Mac'a mini nie otrzymujemy klawiatury, ani myszy. Magic Keyboard bez pola numerycznego kosztuje 479 zł, a Magic Mouse 2 od 379 zł. Dodatkowo musimy zaopatrzyć się w monitor.

Dla kogo Mac mini

Dla każdego, kto korzysta z komputera Mac do przeglądania stron internetowych i pisania e-maili oraz pracy biurowej mac mini jest wystarczająco mocny, wykonywać okazjonalną obróbkę foto/video. Jest również bardzo kompaktowym modelem. Jego wymiary to zaledwie 19,7 cm x 19,7 cm x 3,6 cm. Waży 1,3 kg (dla porównania najnowszy MacBook Air waży 1,25 kg). Mac mini to także najtańsza opcja, aby kupić nowy komputer z systemem macOS. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że z komputerem dostajemy jedynie kabel zasilający. Mac mini jest także popularny wśród osób, które wykorzystują go w salonie. Ze względu na jego małe rozmiary i ładny design często jest podłączany do telewizora za pomocą HDMI i służy, jako domowe centrum rozrywki. W 2011 roku Apple zrezygnowało ze stosowania w mini napędu optycznego, ale obecnie nie jest to już tak odczuwalne, jak 7 lat temu.

Mac mini to popularny wybór wśród deweloperów - jest tani i może zostać w łatwy sposób podłączony do posiadanego monitora i urządzeń peryferyjnych. Teraz stanie się jeszcze bardziej popularny za sprawą dużo lepszej specyfikacji technicznej i dużym możliwością rozbudowy podczas zakupu. Obecnie jedynym ograniczeniem Mac'a mini może być brak dedykowanej karty graficznej - każdy model korzysta z grafiki Intel'a zintegrowanej z procesorem.

Źródło: macworld

Specyfikacja techniczna Mac'a mini

Zakupić możemy jeden z dwóch podstawowych modeli:

Mac mini Intel Core 3.6GHz/8GB/128GB SSD/UHD 630 - 3999 zł

Mac mini Intel Core 3.0GHz/8GB/256GB SSD/UHD 630 - 5499 zł

Najtańsza konfiguracja posiada czterordzeniowy procesor Intel Core i3 ósmej generacji o taktowaniu 3,6 GHz, kartę graficzną Intel UHD 630 oraz 8GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 o taktowaniu 2666 MHz. Pamięć masowa to dysk SSD o pojemności 128 GB z magistralą PCIe.

Drugi model posiada sześciordzeniowy procesor Intel Core i5 o taktowaniu 3,0 GHz, kartę graficzną Intel UHD 630 oraz 8GB pamięci operacyjnej RAM DDR4 o taktowaniu 2666 MHz. Pamięć masowa wynosi 256 GB.

Oba modele możemy rozbudować o lepszy procesor, większą ilość pamięci RAM oraz dysk SSD. Nie ma możliwości wymiany procesora po zakupie. Mac mini w przeciwieństwie do modelu z 2014 roku posiada dwa sloty DDR4 i umożliwia wymianę pamięci operacyjnej RAM w przyszłości.

Kupując Mac'a mini możemy wybrać sześciordzeniowy procesor Intel Core i7 o taktowaniu 3,2 GHz za 1500 zł (dopłata z wersji z procesorem Core i5 wynosi 960 zł), zwiększyć ilośc pamięci operacyjnej RAM z bazowych 8 GB do 16 GB za 960 zł, do 32 GB za 2880 zł, do 64 GB za 6720 zł. Standardowy dysk SSD o pojemności 128 GB możemy wymienić na 256 GB za 960 zł, 512 GB za 1920 zł, 1 TB za 3840 zł oraz 2 TB za 7680 zł. Istnieje również możliwość zakupu 10 Gigabitowej karty sieciowej za dodatkowe 480 zł.

Najdroższa konfiguracja Mac'a mini kosztuje 20379 zł.

Wszystkie modele Mac mini posiadają następujące porty i standardy łączności:

4 porty USB-C z Thunderbolt 3

2 porty USB-A 3.0

Port HDMI 2.0

Gigabit Ethernet (z możliwością rozbudowy do 10Gb)

Wejście/wyjście audio

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

Czy powinieneś kupić teraz Mac'a mini?

Mac mini został zaktualizowany w październiku 2018 roku. Wyposażony jest w procesory najnowszej generacji oraz wszystkie nowe standardy łączności z 10 Gigabitowym Ethernetem na czele. Poprzedni model był w sprzedaży przez ponad 4 lata. Apple prędko nie zaktualizuje Mac'a mini. Jeżeli jesteś zainteresowany jego zakupem nie musisz zwlekać.

iMac

Pierwsze wprowadzenie na rynek: listopad 2012 (model bez napędu, klejona matryca)

listopad 2012 (model bez napędu, klejona matryca) Ostatnio odświeżony: czerwiec 2017

iMac to najbardziej znany komputer Mac. Po raz pierwszy zaprezentowany został w 1998 roku i wywołał duże zamieszanie na rynku ze względu na swoją zintegrowaną budowę. Do komputra Mac wystarczyło podłączyć zasilanie, klawiaturę oraz mysz, a komputer był gotowy do pracy. Przez ponad 20 lat obecności na rynku stracił ekran CRT na rzecz wyświetlaczy IPS o rozdzielczości Retina oraz znacząco zmienił swój wygląd. Komputery iMac w obecnej obudowie (brak wbudowanego napędu, klejone szkło matrycy) produkowane są od końca 2012 roku. Wraz z komputerem dostajemy bezprzewodowe peryferia - Magic Keyboard oraz Magic Mouse, dzięki czemu do działania potrzebny jest jedynie przewód zasilający.

Pomimo 20 lecia istnienia iMac'a w 2018 roku Apple nie zdecydowało się na odświeżenie modelu. Spodziewamy się aktualizacji w okolicach wakacji 2019.

Źródło: Apple

Dla kogo iMac?

iMac to komputer stacjonarny typu all-in-one dla osób, które cenią sobie design oraz jakość wykonania, Sam komputer oferuje także wysoką wydajność. Sprawdzi się zarówno w prostych zadaniach biurowych, jak i bardziej wymagających czynnościach. iMac to także świetne uzupełnienie dla osób, które posiadają już laptopa od Apple i chcą zakupić urządzenie z dużym ekranem do stacjonarnego wykorzystania.

iMac dostępny jest w dwóch rozmiarach: 21,5 cala oraz 27 cali. Modele 21,5 cala można zakupić z ekranem o rozdzielczości Full HD (podstawowa konfiguracja) lub matrycą Retina 4K. Model 27 cali występuje wyłącznie z ekranem Retina 5K.

Wersja z ekranem 21,5 cala będzie odpowiednia dla przeciętnego użytkownika. Sprawdzi się w większości zastosowań i nie zajmie zbyt wiele miejsca na biurku. Ze względu na swój ponadczasowy design będzie także prawdopodobnie najładniejszą rzeczą na biurku.

Dla profesjonalistów, którzy potrzebują potężnego komputera Mac Apple proponuje 27 calowe modele.

Od 2017 roku Apple oferuje także iMac Pro. O nim więcej dowiesz się w dalszej części poradnika.

Źródło: macworld

Specyfikacja techniczna

Dostępne są dwa różne rozmiary komputerów iMac: 21,5 calowy oraz 27 calowy. Wszystkie modele zostały zaktualizowane w czerwcu 2017 roku i posiadają procesory Intel 7 generacji - Kaby Lake. Komputery iMac występują w jednym kolorze srebrnym iMac Pro dostępny jest tylko i wyłącznie w kolorze space gray. Dzięki temu łatwo możemy rozróżnić poszczególne modele.

21,5 calowy model zakupić możemy w jednej z trzech podstawowych specyfikacji:

iMac 21.5'' 2.3GHz/8GB/1TB/Iris Plus 640 - 5499 zł

iMac Retina 4K 21.5'' 3.0GHz/8GB/1TB/Radeon Pro 555 2GB - 6499 zł

iMac Retina 4K 21.5'' 3.4GHz/8GB/1TB Fusion Drive/Radeon Pro 560 4GB - 7499 zł

Podstawowy model kosztujący 5499 zł wyposażony jest w dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 o taktowaniu 2,3 GHz. Jest to ta sama jednostka, co w podstawowym modelu MacBook'a Pro bez paska Touch Bar. Pamięć operacyjna RAM to 8GB DDR4 2133 MHz. Istnieje możliwość jej rozbudowy do 16 GB za 960 zł. Pamięć masowa to dysk twardy HDD o pojemności 1 TB, prędkości obrotowej 5400 rpm oraz interfejsie Serial ATA. Nie polecamy tego rozwiązania. Standardowy 2,5 calowy dysk twardy jest bardzo wolny. Komputer w tej konfiguracji nie jest szybki, a na wykonanie większości operacji wymagających dostępu do pamięci masowej będziemy czekać. Zdecydowanie warto dopłacić 480 zł do 1 TB dysku Fusion Drive lub 960 zł do 256 GB nośnika SSD.

Modele z matrycą Retina kosztują od 6499 zł. Podstawowa konfiguracja posiada czterordzeniowy procesor Intel Core i5 7 generacji o taktowaniu 3,0 GHz i kartę graficzną AMD Radeon Pro 555. Możemy go rozbudować do czterordzeniowego Intel Core i7 o taktowaniu 3,6 GHz za 1440 zł. Pamięć operacyjna RAM to 8GB DDR4 o taktowaniu 2400 MHz. Możemy ją rozbudować do 16 GB za 960 zł. Pamięć masowa to niestety nadal dysk twardy HDD o pojemności 1 TB. Zdecydowanie warto dopłacić 480 zł do 1 TB dysku Fusion Drive lub 960 zł do 256 GB nośnika SSD. W przypadku modelu z ekranem Retina możemy wybrać również nośnik SSD o pojemności 512 GB za 1920 zł.

Jeżeli chcemy posiadać najwydajniejsza możliwą kartę graficzną Radeon Pro 560 musimy wybrać konfigurację za 7499 zł. W standardzie dostajemy 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz dysk Fusion Drive o pojemności 1 TB.

27 calowy model również możemy zakupić w jednej z trzech podstawowych specyfikacji:

iMac Retina 5K 27'' 3.4GHz/8GB/1TB Fusion Drive/Radeon Pro 570 4GB - 8999 zł

iMac Retina 5K 27'' 3.5GHz/8GB/1TB Fusion Drive/Radeon Pro 575 4GB - 9999 zł

iMac Retina 5K 27'' 3.8GHz/8GB/2TB Fusion Drive/Radeon Pro 580 8GB - 11499 zł

Każdy model posiada w standardzie matrycę Retina w rozdzielczości 5K (5120 na 2880 pikseli), 8GB pamięci operacyjnej RAM (z możliwością późniejszej rozbudowy) oraz dysk Fusion Drive.

Podstawowy model kosztujący 8999 zł oferuje procesor Intel Core i5 7 generacji o taktowaniu 3,4 GHz. Pamięć operacyjna RAM to 8GB DDR4 o taktowaniu 2400 MHz. Możemy ją rozbudować do 16 GB za 960 zł lub do 32 GB za 2880 zł. Pamięć masowa to dysk Fusion Drive o pojemności 1 TB. Możemy wybrać także Fusion Drive o pojemności 2 TB za 960 zł, Dysk SSD o pojemności 256 GB za 480 zł, 512 GB za 1440 zł oraz 1 TB za 3360 zł.

Model za 9999 zł oferuje czterordzeniowy procesor Intel Core i5 3,5 GHz 7 generacji, 8GB pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 2400 MHz, którą możemy rozbudować do 16 GB za 960 zł, 32 GB za 2880 zł oraz do 64 GB za 6720 zł. Pamięć masowa to dysk Fusion Drive o pojemności 1 TB. Możemy go zamienić na Fusion Drive o pojemności 2 TB za 960 zł, 3TB za 1440 zł, dysk SSD o pojemności 256 GB za 480 zł, 512 GB za 1440 zł lub 1 TB za 3360 zł.

Najdroższy model kosztujący 11499 zł oferuje czterordzeniowy procesor Intel Core i5 3,8 GHz 7 generacji z możliwością rozbudowy do Intel Core i7 4,2 GHz 7 generacji za 960 zł. Pozostałe możliwości rozbudowy są takie same, jak w przypadku modelu za 9999 zł.

W zestawie, z każdym komputerem iMac dostajemy mysz Magic Mouse 2, klawiaturę Magic Keyboard oraz przewód Lightning do USB służący do ładowania akcesoriów.

Źródło: macworld

Każdy model iMac'a oferuje następujące porty i standardy łączności:

2 porty USB-C z Thunderbolt 3

4 porty USB 3.0 (USB-A)

Czytnik kart pamięci SDXC

Złącze Gigabit Ethernet

Gniazdo słuchawkowe

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.0

Komputery iMac mają porównywalną moc obliczeniową do poszczególnych modeli MacBook'a Pro. Podstawowe modele mają nawet ten sam procesor - dwurdzeniowy Intel Core i5 7 generacji o taktowaniu 2,3 GHz.

Czy powinieneś teraz kupić iMac'a?

Jak wspominaliśmy wyżej komputery z serii iMac zostały zaktualizowane ostatnio w czerwcu 2017 roku. Obecnie dostępne są już na rynku komputery z procesorami 8 generacji - np. Mac mini. Jeżeli nie śpieszy Ci się z zakupem radzimy poczekać. Prawdopodobnie w czerwcu Apple zaktualizuje komputery iMac. Wtedy możesz zakupić nowy model, albo szukać modeli z 2017 roku w niższej cenie.

iMac Pro

Pierwsze wprowadzenie na rynek: grudzeń 2017

grudzeń 2017 Ostatnio odświeżony: pierwszy model z serii

Apple przed świętami Bożego Narodzenia w grudniu 2017 roku wydało nowy model dla profesjonalistów - iMac'a Pro. Przyznało wtedy, że nowatorska konstrukcja Mac'a Pro nie sprawdziła się, a także nie została ciepło przyjęta przez klientów. Firma zapewniła, że pracuje nad zupełnie nowym modelem Mac'a Pro z modułową konstrukcją, który pojawi się na rynku nie wcześniej niż w 2019 roku. Więcej informacji o nowym Mac'u Pro przeczytasz tutaj.

iMac Pro wyróżnia się od podstawowego modelu kolorystyką - dostarczany jest w kolorze space gray. Akcesoria również są utrzymane w tej samej kolorystyce. Apple nauczone problemami napotkanymi przy projektowaniu Mac'a Pro położyło nacisk na przeprojektowanie systemu chłodzenia.

iMac Pro to w chwili obecnej najwydajniejszy komputer od Apple.

Dla kogo iMac Pro jest najlepszy?

iMac Pro jest przeznaczony dla twórców i innych osób, które potrzebują dużej wydajności od komputera: edytorów wideo i zdjęć, programistów VR, producentów muzycznych. Do pory pojawienia się modelu Pro osoby te wybierały najmocniejsze warianty 27 calowego iMac'a, ale dla niektórych nadal był to za słaby komputer.

Do chwili wprowadzenia nowego Mac'a Pro iMac Pro to najwydajniejszy komputer Apple.

Specyfikacja techniczna iMac'a Pro

iMac Pro dostępny jest w jednej podstawowej specyfikacji:

iMac Pro Xeon W 3.2 GHz/32GB RAM/1TB SSD/Vega 56 8GB - 23999zł

W standardzie otrzymujemy 8-rdzeniowy procesor Intel Xeon W 3,2 GHz, 32 GB pamięci RAM ECC 2666 MHz z możliwością rozbudowy do 128 GB, 1 TB pamięci masowej SSD oraz procesor graficzny Radeon Pro Vega 56 z 8 GB pamięci. Dostajemy także 10 Gb Ethernet oraz 27 calowy wyświetlacz Retina 5K P3 o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli.

W zestawie z komputerem dostaniemy również klawiaturę Apple Magic Keyboard z polem numerycznym w kolorze space gray oraz Magic Mouse 2 w kolorze space gray.

iMac'a Pro możemy rozbudować do 10-rdzeniowego procesora Intel Xeon W 3,0 GHz za 3840 zł, 14-rdzeniowego procesora Intel Xeon W 2,5 GHz za 7680 zł lub 18-rdzeniowego procesora Intel Xeon W 2,3 GHz za 11520 zł. Standardowe 32 GB pamięci RAM DDR4 ECC 2666 MHz możemy rozbudować do 64 GB pamięci DDR4 ECC 2666 MHz za 3840 zł lub 128 GB pamięci DDR4 ECC 2666 MHz za 11520 zł. Grafikę Radeon Pro Vega 56 z 8 GB pamięci HBM2 możemy wymienić na Radeon Pro Vega 64 z 16 GB pamięci HBM2 za 2880 zł. Standardowy dysk SSD o pojemności 1 TB możemy wymienić na 2 TB za 3840 zł lub 4 TB za 13440 zł.

Najdroższa konfiguracja kosztuje 63359 zł. W tej cenie możemy kupić 15 komputerów Mac mini w podstawowej konfiguracji.

Każdy model iMac'a Pro oferuje następujące porty i standardy łączności:

4 porty USB-C z Thunderbolt 3

4 porty USB 3.0 (USB-A)

Czytnik kart pamięci SDXC

Złącze 10 Gb Ethernet

Gniazdo słuchawkowe

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.0

Czy powinieneś kupić iMac'a Pro?

Uważamy, że iMac Pro może zostać odświeżony w tym roku. Możliwe, że nawet wraz z prezentacją nowego Mac'a Pro. Niestety nie posiadamy zbyt wielu informacji na ten temat.

Mac Pro

Pierwsze wprowadzenie na rynek: grudzeń 2013

grudzeń 2013 Ostatnio odświeżony: pierwszy model z serii

Źródło: Apple

Obecny Mac Pro został ogłoszony podczas konferencji dla deweloperów WWDC w czerwcu 2013 roku i obecnie jest najstarszym komputerem Apple w portfolio firmy z prawie pięcioletnim stażem. Po aktualizacji Mac'a Mini oraz MacBook'a Air w listopadzie 2018 roku nadchodzi powoli czas na nowego Mac'a Pro. Procesor Xeon E5 zastosowany w obecnej wersji Mac'a Pro może być skonfigurowany w wersji 6 rdzeniowej o taktowaniu 3,5 Ghz, 8 rdzeniowej o taktowaniu 3,0 Ghz oraz 12 rdzeniowej o taktowaniu 2,7 Ghz.

Mac Pro wyposażony jest w sześć portów Thunderbolt 2 co oznacza, że może być podłączony maksymalnie do trzech wyświetlaczy o rozdzielczości 4K.

Dostępne są także 4 porty USB 3; Dual Gigabit Ethernet; HDMI 1.4 UltraHD, a także połączone optyczne cyfrowe wyjście audio/gniazdo analogowe mini-jack; gniazdo słuchawkowe mini-jack z obsługą zestawu słuchawkowego. Port HDMI obsługuje wielokanałowe wyjście audio. Nie zabrakło także wbudowanego głośnika.

To jedyny obecnie komputer Apple bez portów USB-C i Thunderbolt 3.

Źródło: Macworld

Mac Pro w wersji z 2013 roku wyposażony jest w podwójne grafiki klasy roboczej. Najniższa konfiguracja posiada dwie karty graficzne AMD FirePro D300 z 2 GB pamięci GDDR5 VRAM każda, dwie karty graficzne AMD FirePro D500 z 3 GB pamięci GDDR5 VRAM każda. Dostępna jest również opcja na zamówienie z dwiema kartami AMD FirePro D700 z 6 GB pamięci GDDR5 VRAM każda.

W obecnym modelu standardowo znajduje się 256 GB pamięci flash PCIe. Istnieje opcja rozbudowy do 512 GB za 960 zł oraz do 1 TB za 2880 zł.

iMac Pro jest droższy, ale już w standardzie oferuje 1 TB pamięci flash, która może być rozbudowana nawet do 4 TB.

Obecne modele zapewniają w standardzie 16 GB (4x 4 GB) pamięci operacyjnej RAM DDR3 ECC o prędkości 1866 Mhz. Możliwa jest rozbudowa do 32 GB (4x 8 GB) DDR3 ECC 1866 Mhz za 1920zł lub do 64 GB (4x 16 GB) DDR3 ECC 1866 Mhz za 5760 zł.

Źródło: Macworld

Dostępne są dwie podstawowe konfiguracje:

Za 14299 zł można zakupić Mac'a Pro z 6 rdzeniowym procesorem Intel Xeon E o taktowaniu 3,5 Ghz z 12 MB pamięci podręcznej L3, 16 GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 ECC 1866 Mhz, dwoma procesorami GPU AMD FirePro D500 z 3 GB pamięci VRAM GDDR5 każda oraz 256 GB pamięci masowej z magistralą PCIe. Mysz ani klawiatura nie wchodzą w skład zestawu.

Za 18999 zł można zakupić Mac'a Pro z 8 rdzeniowym procesorem Intel Xeon E o taktowaniu 3,0 Ghz z 25 MB pamięci podręcznej L3, 16 GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 ECC 1866 Mhz, dwoma procesorami GPU AMD FirePro D700 z 6 GB pamięci VRAM GDDR5 każda oraz 256 GB pamięci masowej z magistralą PCIe.

Podobnie, jak w przypadku Mac'a mini wraz z modelem Pro nie dostajemy w zestawie urządzeń peryferyjnych. W klawiaturę, mysz oraz monitor musimy wyposażyć się we własnym zakresie.

Czy powinieneś teraz kupić Mac'a Pro?

Zdecydowanie zalecamy poczekać, aż Apple zaktualizuje Mac'a Pro, co nastąpi w bliskiej przyszłości - prawdopodobnie podczas WWDC 2019. Obecny model jest po prostu przestarzały.