Poradnik: Jakiego laptopa Apple powinieneś kupić w 2019 roku

Planujesz wymianę swojego Mac'a lub zakup pierwszego laptopa od Apple. W tym poradniku pomożemy Ci wybrać odpowiedni dla siebie model.

Jeżeli myślisz o zakupie nowego laptopa od Apple prawdopodobnie zdałeś sobie już sprawę, że wybór pomiędzy poszczególnymi modelami MacBook'a jest trudniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Nasz przewodnik po aktualnych modelach laptopów MacBook pozwoli Ci wybrać model dostosowany do twoich potrzeb. Jest to szczególnie ważne, ponieważ laptop jest urządzeniem które kupujesz na kilka lat i zakup ten powinien być przemyślany, abyś był w pełni zadowolony z możliwości oferowanych przez nowy komputer. Dodatkowo ceny laptopów Apple nie są niskie, dlatego zły wybór może być szczególnie kosztowny.

Apple w chwili obecnej posiada cztery różne modele laptopów (każdy z nich posiada conajmniej kilka konfiguracji i wersji kolorystycznych): MacBook, MacBook Air (2017 oraz 2018 z ekranem Retina), 13 calowy MacBook Pro (w wersji z Touch Bar lub bez) oraz 15 calowy MacBook Pro. Obecnie wszystkie oferowane modele oprócz MacBook'a Air z 2017 roku, który pomimo obecności następcy nie został wycofany ze sprzedaży posiadają jedynie porty USB-C ze wsparciem Thunderbolt 3. MacBook'i Pro z paskiem Touch Bar zostały zaktualizowane w lipcu 2018 roku. Podstawowy model 13 calowy i MacBook są modelami z 2017 roku. Najnowszy jest MacBook Air zaprezentowany niespodziewanie 30 października 2018 roku.

Przeczytaj nasz poradnik, aby uzyskać wszelkie potrzebne informacje o każdym z laptopów i dowiedzieć się, który z nich będzie dla ciebie optymalnym wyborem. Doradzamy również, jakie konfiguracje są najbardziej opłacalne, z których opcji warto skorzystać, a które są nieopłacalne.

MacBook

Pierwsze wprowadzenie na rynek: kwiecień 2015

kwiecień 2015 Ostatnio odświeżony: czerwiec 2017

Nasz poradnik zaczynamy od MacBook'a z 12 calową matrycą. Jest to po prostu MacBook. Nie posiada żadnego dopiska Pro, ani Air. Po raz pierwszy został zaprezentowany w kwietniu 2015 roku i wywołał duże zamieszanie na rynku komputerów przenośnych. MacBook to najmniejszy i najlżejszy obecnie produkowany laptop Apple. Posiada tylko jedno złącze USB typu C służące zarówno do ładowania jak i przesyłania danych/obrazu. Jako pierwszy model wprowadził nową klawiaturę motylkową o obniżonym skoku klawisza (obecnie każdy model poza Air z 2017 roku posiada ten typ klawiatury). MacBook pozycjonowany jest jako ultramobilna maszyna do mało wymagających czynności. Świetnie sprawdzi się podczas redagowania dokumentów, przeglądania sieci, oglądania filmów i pracy z dokumentami tekstowymi. Za sprawą niskonapięciowego procesora z linii Core M, a także samej konstrukcji laptopa nie nadaje się on do obróbki foto/video, ani żadnych bardziej wymagających zadań.

Dostępny jest w trzech kolorach: złotym, srebrnym lub space gray. Do 30 października 2018 roku można było kupić także wersję Rose Gold (obecnie kolor ten zarezerwowany jest dla nowego MacBook'a Air).

Zakupić możemy jeden z dwóch podstawowych modeli:

MacBook 12'' 1.2GHz/8GB/256GB SSD/HD 615 - 6499 zł

MacBook 12'' 1.3GHz/8GB/512GB SSD/HD 615 - 7999 zł

Jak do każdego komputera Apple możemy dokupić Apple Protection Plan (rozszerzenie gwarancji oraz wsparcia technicznego do 3 lat od daty zakupu) za 1099 zł.

Podstawowy model ma procesor Intel Core m3 7 generacji o taktowaniu 1,2 GHz. Możemy go rozbudować do Intel Core i5 o taktowaniu 1,3 GHz za 480 zł oraz do Intel Core i7 o taktowaniu 1,4 GHz za 1200 zł. Każdy z procesorów jest dwurdzeniowy.

Rozbudowa pamięci RAM ze standardowych 8 GB do 16 GB to koszt 960 zł. Pamięć to niskonapięciowe LPDDR3 o taktowaniu 1866 Mhz.

Karta graficzna to Intel HD Graphics 615. Obsługuje dwa monitory. Maksymalna rozdzielczość zewnętrznego wyświetlacza to 4K.

Wyświetlacz to matryca Retina o przekątnej 12 cali z podświetleniem LED, wykonana w technologii IPS. Rozdzielczość wynosi 2304 na 1440 pikseli.

Komputer waży zaledwie 920g.

Bateria ma pojemność 41,4 Wh i jest w stanie zapewnić do 10 godzin przeglądania internetu. Laptop ładowany jest za pomocą 29 W ładowarki na USB-C.

Dużym rozczarowaniem jest kamera FaceTime jedynie w rozdzielczości 480p. 11 calowy MacBook Air, który jest poprzednikiem 12 calowego modelu posiadał kamerę 720p.

Chociaż jest to najlżejszy i być może najładniejszy laptop od Apple jest on drogi oraz zapewnia bardzo podstawową wydajność. W jego cenie możemy kupić nowego MacBook'a Air oraz podstawowy model 13 calowego MacBook'a Pro. Oba te laptopy mają dwa porty USB-C oraz lepsze matryce, a ich waga jest większa o niecałe 300 gram.

MacBook'a polecamy osobom szukającym jak najlżejszej maszyny do pisania i pracy w ruchu oraz podczas wyjazdów, którzy na codzień pracują na mocniejszym komputerze stacjonarnym.

W latach 2006-2012 firma Apple używała nazwy MacBook dla podstawowej wersji swojego laptopa, który od modeli Pro różnił się gorszym wykonaniem, słabszymi parametrami technicznymi oraz brakiem podświetlenia klawiatury. Był też oferowany jako produkt dla edukacji. Obecnie - od 2010 roku rolę tę przejął MacBook Air, który z drogiego ultralekkiego laptopa stał się podstawową maszyną Apple (duży spadek cen nastąpił w 2014 roku).

Jeżeli MacBook, którego szukasz ma być twoim jedynym komputerem czytaj dalej.

MacBook Air 2018

Pierwsze wprowadzenie na rynek: październik 2018

październik 2018 Ostatnio odświeżony: pierwszy model tej generacji

MacBook Air to obecnie podstawowy model laptopa Apple. Podstawowy nie oznacza oczywiście, że jest tani ani budżetowo wykonany. Jest to smukły ultraprzenośny laptop z ekranem o przekątnej 13,3 cala. Został zaprezentowany 30 października 2018 roku i trafił do sprzedaży 7 listopada 2018 roku. Jako pierwszy model z serii Air produkowanej od 2008 roku posiada czytnik linii papilarnych Touch ID. Po raz pierwszy istniej także możliwość zakupu innego koloru niż srebrny - złotego oraz space gray.

Zakupić możemy jeden z dwóch podstawowych modeli:

MacBook Air 13'' 1.6GHz/8GB/128GB SSD/UHD 617 - 5999 zł

MacBook Air 13'' 1.6GHz/8GB/256GB SSD/UHD 617 - 6999 zł

Posiada niskonapięciowy dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 8 generacji o taktowaniu 1,6 GHz.

Rozbudowa pamięci ze standardowych 128 GB do 256 GB kosztuje 1000 zł, do 512 GB 2000 zł, a do 1,5 TB aż 6000 zł.

Rozbudowa pamięci RAM ze standardowych 8 GB do 16 GB to koszt 960 zł. Pamięć to niskonapięciowe LPDDR3 o taktowaniu 2133 Mhz.

Karta graficzna to Intel HD Graphics 617. Obsługuje dwa monitory. o rozdzielczości 4K każdy lub jeden monitor o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli. Obsługa zewnętrznych procesorów graficznych (eGPU) z portem Thunderbolt 3

Wyświetlacz to matryca Retina o przekątnej 13 cali z podświetleniem LED, wykonana w technologii IPS. Rozdzielczość wynosi 2560 na 1600 pikseli.

Komputer waży zaledwie 1,25 Kg.

Bateria ma pojemność 50,3 Wh i jest w stanie zapewnić do 12 godzin przeglądania internetu. Laptop ładowany jest za pomocą 30 W ładowarki na USB-C.

W tym przypadku mamy już kamerę FaceTime o rozdzielczości 720p.

Laptop ten nadal nie będzie nadawał się do pracy z plikami video i foto, ale spokojnie wystarczy jako jedyny komputer dla przeciętnego użytkownika. To także dobry wybór dla studentów, którzy będą korzystać z laptopa przez większość czasu na wykładach i w bibliotece. Jest trochę większy, niż 12 calowy MacBook, ma lepszą baterię i nadal mało waży.

W laptopie znajdują się 2 porty USB-C z obsługą Thunderbolt 3. Jak we wszystkich współczesnych modelach brakuje czytnika kart pamięci, magnetycznego złącza ładowania MagSafe, czy portu USB typu A, który jest za gruby, aby można go było zmieścić w obudowie.

MacBook Air z 2018 roku posiada ulepszoną klawiaturę typu motylkowego, która posiada dodatkowe membrany zabezpieczające przed dostaniem się okruchów do mechanizmu.

Air z ubiegłego roku wyposażony jest także w autorski chip Apple T2, który odpowiada za szyfrowanie pamięci masowej i działanie Touch ID.

MacBook Air 2017

Pierwsze wprowadzenie na rynek: październik 2010

październik 2010 Ostatnio odświeżony: czerwiec 2017

MacBook Air z 2017 roku to ewenement na skalę światową w gamie produktowej Apple. Jeszcze przed premierą modelu z 2018 roku dużo mówiło się o tym, że to sprzęt bardzo przestarzały, ale Apple podczas prezentacji aktualnej generacji przeszedł samego siebie i nadal sprzedaje ten model w swoim sklepie i za pośrednictwem reseller'ów. To z pewnością najpopularniejszy laptop na świecie. W tej formie produkowany jest od 2010 roku - modele Late 2010, Mid 2011, Mid 2012, Mid 2013, Early 2014, Early 2015 oraz Mid 2017 nie różnią się od siebie wyglądem. Są również kompatybilne z akcesoriami. Jedynie wprawne oko zauważy, że w 2012 roku wprowadzono złącze MagSafe 2 (cieńsze i szersze) oraz w 2013 roku dodano drugi mikrofon.

Przechodzą do modelu z 2017 roku jest on niczym innym, jak model z początku 2015 roku z procesorem o taktowaniu o 200 MHz wyższym. Mamy więc tak naprawdę komputer z 2015 roku. Oparty on jest o procesor 5 generacji, podczas gdy nowy Air ma procesory 8 generacji.

Jest to jedyny model w gamie przed erą USB-C zapoczątkowaną w kwietniu 2015 roku przez 12 calowego MacBook'a. Dzięki temu posiada 2 porty USB 3.0 (typu A), port ładowania MagSafe 2, złącze Thunderbolt 2 (mini Display Port) oraz czytnik kart pamięci. Niestety nie posiada ani jednego złącza USB-C. Gładzik nie wspiera technologii ForceTouch - posiada fizyczny przycisk, a matryca nie jest w standardzie Retina.

Zakupić możemy podstawową konfigurację:

MacBook Air 13'' 1.8GHz/8GB/128GB SSD/HD 6000 - 4799 zł (u autoryzowanych reseller'ów da się go zakupić znacznie taniej)

Procesor możemy rozbudować ze standardowego Intel Core i5 o taktowaniu 1,8 GHz do Intel Core i7 o taktowaniu 2,2 GHz (procesor z modelu Early 2015) za 720 zł.

Pamięć masową możemy rozbudować ze 128 GB do 256 GB za 1000 zł lub do 512 GB za 2000 zł.

Pamięć operacyjna RAM to 8GB LPDDR3 o taktowaniu 1600 MHz. Nie ma możliwości jej rozbudowy.

Wyświetlacz to matryca o przekątnej 13 cali z podświetleniem LED, i błyszczącą powłoką. Rozdzielczość wynosi 1440 na 900 pikseli. Ekran nie jest chroniony szkłem. Należy zauważyć, że komputer posiada duże ramki wokół ekranu przez co jest sporo większy od aktualnego modelu.

Komputer waży 1,35 Kg. To jedynie 100 gram więcej niż model z 2018 roku.

Ze względu na konstrukcję klina laptop wydaje się cieńszy niż w rzeczywistości jest. Jego grubość wacha się od 0,3 cm przy touchpad do 1,7 cm z tyłu urządzenia.

Bateria ma pojemność 54 Wh i jest w stanie zapewnić do 12 godzin przeglądania internetu. Laptop ładowany jest za pomocą 45 W zasilacza MagSafe 2.

Kamera to FaceTime o rozdzielczości 720p.

MacBook Air z 2017 roku posiada klasyczną klawiaturę z wysokim skokiem klawiszy. Oczywiście standardowo dla Apple jest ona podświetlana - podświetlenie regulowane jest wraz z podświetleniem matrycy za pomocą czujnika oświetlenia. Jesteśmy również w stanie sami regulować stopień jasności.

Mimo iż mamy styczność z 4 letnią konstrukcją umieszczoną w niespełna 9 letniej obudowie MacBook Air sprawnie daje sobie radę ze stawianymi mu zadaniami i nie jest znacząco wolniejszy od modelu z 2018 roku. Niestety jest to konstrukcja leciwa, co widać np. po jakości i rozdzielczości matrycy oraz braku nowoczesnego portu USB-C. Cena również nie jest niska. W chwili obecnej nie możemy polecić zakupu MacBook'a Air z 2017 roku, chyba że pojawi się oferta o znacznie niższej cenie. Szkoda, że skoro Apple nadal sprzedaje ten model równolegle z nowym Air z wyświetlaczem Retina nie zdecydował się na znaczną redukcję ceny, aby zachęcić do zakupu osoby, które nie miały wcześniej styczności z komputerami Mac.

MacBook Pro

Pierwsze wprowadzenie na rynek: październik 2016

październik 2016 Ostatnio odświeżony: czerwiec 2017 - modele 13 calowe bez Touch Bar / lipiec 2018 - pozostałe modele

Źródło: apple

MacBook Pro to jak nazwa wskazuje laptopa Apple kierowany do profesjonalistów. Jest to także model posiadający najwięcej konfiguracji. Do wyboru mamy urządzenia z ekranem o przekątnej 13 cali oraz 15 cali. Mniejszy komputer możemy kupić z paskiem Touch Bar i czytnikiem linii papilarnych Touch ID lub bez niego. Wersja bez Touch Bar posiada dwa porty USB-C zamiast 4. Każdy model 15 calowy posiada Touch Bar. Modele bez Touch Bar zostały wypuszczone na rynek w czerwcu 2017 roku i są oparte na procesorach 7 generacji. Pozostałe modele zostały zaktualizowane w lipcu 2018 roku i posiadają procesory z serii Coffee Lake (8 generacja).

Touch Bar to część klawiatury MacBooka Pro z ekranem dotykowym, która zastępuje klawisze funkcyjne. Jego wyświetlacz zmienia się w zależności od wykonywanego zadania, a także jest w pełni konfigurowalny. Posiada również Touch ID, zapewniając bezpieczeństwo za pomocą skanowania linii papilarnych. Jest to również jedyny ekran dotykowy, jaki możemy mieć w komputerze Apple. Firma nie uznaje wprowadzania dotykowych wyświetlaczy do swoich komputerów, a sam system również nie jest do tego przystosowany

Źródło: apple

MacBook'a Pro możemy zakupić w dwóch kolorach: srebrnym oraz space gray.

Zakupić możemy następujące modele:

MacBook Pro 13'' 2.3GHz/8GB/128GB SSD/Iris Plus 640 - bez Touch Bar - 6499 zł

MacBook Pro 13'' 2.3GHz/8GB/256GB SSD/Iris Plus 640 - bez Touch Bar - 7499 zł

MacBook Pro 13'' 2.3GHz/8GB/256GB SSD/Iris Plus 655 - 8999 zł

MacBook Pro 13'' 2.3GHz/8GB/512GB SSD/Iris Plus 655 - 9999 zł

MacBook Pro 15'' 2.2GHz (i7)/16GB/256GB SSD/Radeon Pro 555X 4GB - 11999 zł

MacBook Pro 15'' 2.2GHz (i7)/16GB/512GB SSD/Radeon Pro 560X 4GB - 13999 zł

Podstawowy 13 calowy model bez paska Touch Bar (z 2017 roku) możemy rozbudować poprzez aktualizację procesora do Intel Core i7 o taktowaniu 2,5 GHz (dwurdzeniowy; 7 generacja) za 1440 zł, zwiększenie ilości pamięci operacyjnej RAM do 16GB LPDDR3 o taktowaniu 2133 MHz za 960 zł oraz zwiększenie pamięci masowej z bazowych 128 GB do 256 GB za 1000 zł, do 512 GB za 2000 zł oraz do 1 TB za 4000zł.

13 calowy model z Touch Bar (z 2018 roku) możemy rozbudować poprzez aktualizację procesora do Intel Core i7 o taktowaniu 2,7 GHz (czterordzeniowy; 8 generacja) za 1440 zł, zwiększenie ilości pamięci operacyjnej RAM do 16GB LPDDR3 o taktowaniu 2133 MHz za 960 zł oraz zwiększenie pamięci masowej z bazowych 256 GB do 512 GB za 1000 zł, do 1 TB za 3000 zł oraz do 2 TB za 7000zł.

Wyświetlacz to matryca o przekątnej 13 cali z podświetleniem LED wykonana w technologii IPS. Rozdzielczość wynosi 2560 na 1600 pikseli. Jasność to 500 nitów. Model z Touch Bar posiada dodatkowo wsparcie dla technologii True Tone - zmiany barwy ekranu w zależności od otoczenia.

Komputer waży 1,37 Kg. Jedynie 20 gram więcej od MacBook'a Air z 2017 roku

Bateria ma pojemność 54,5 Wh w modelu bez Touch Bar i 57 Wh w modelu z Touch Bar. Ogniwa są w stanie zapewnić do 10 godzin przeglądania internetu. Laptop ładowany jest za pomocą 61 W zasilacza USB-C.

15 calowy model z Touch Bar (z 2018 roku) możemy rozbudować poprzez aktualizację procesora do Intel Core i9 o taktowaniu 2,9 GHz (sześciordzeniowy; 8 generacja) za 1920 zł (standardowy Intel Core i7 w 15 calowym modelu posiada sześć rdzeniu), zwiększenie ilości pamięci operacyjnej RAM do 32GB DDR4 o taktowaniu 2400 MHz za 1920 zł, wymianę karty graficznej na szybszą Radeon Pro 560X z 4GB pamięci GDDR5 za 480 zł oraz zwiększenie pamięci masowej z bazowych 256 GB do 512 GB za 960 zł, do 1 TB za 2880 zł, do 2 TB za 6720 zł oraz do 4 TB za 16320 zł.

Wyświetlacz to matryca o przekątnej 15,4 cala z podświetleniem LED, w technologii IPS. Rozdzielczość wynosi 2880 na 1800 pikseli. Jasność wynosi 500 nitów. Ekran wspiera technologię True Tone.

Komputer waży 1,83 Kg.

Bateria ma pojemność 83,6 Wh i jest w stanie zapewnić do 10 godzin przeglądania internetu. Laptop ładowany jest za pomocą 87 W zasilacza USB-C.

Najdroższy model 15 calowego MacBook'a Pro kosztuje 32639 zł. To więcej niż fabrycznie nowa Dacia Sandero lub Logan (29900 zł). W cenie najdroższego 15 calowego MacBook'a Pro możemy kupić 5 podstawowych modeli 13 calowych bez Touch Bar.

Od lipca 2018 roku, kiedy Apple wycofało ze sprzedaży modele Pro z poprzedniej generacji (rok modelowy 2015) żaden MacBook Pro nie posiada złącz innych niż USB-C.

MacBook Pro to wydajny komputer przenośny. 13 calowe modele to przenośne laptopy dla profesjonalistów oraz osób, które potrzebują większej mocy obliczeniowej niż są w stanie zaoferować MacBook oraz MacBook Air. Często kupowane są przez redaktorów i programistów, ale też zwykłych użytkowników, ponieważ cena podstawowego modelu wynosi tyle samo co cena bazowego MacBook'a. Dlatego właśnie pisaliśmy, że jest on drogi.

15 calowe modele to mobilne stacje robocze, które w każdej konfiguracji oferują bardzo wysoką moc obliczeniową i mało osób decyduje się na zakup najdroższych konfiguracji. Szczególnie, że rozbudowa pamięci masowej jest horrendalnie wysoka nawet jak na Apple.

Każdy model posiada kamerę FaceTime 720p, podświetlaną klawiaturę typu motylkowego (modele z 2018 roku posiadają poprawioną wersję) oraz gładzik Force Touch.

Którego MacBook'a powinieneś kupić, jeżeli zależy Ci na mobilności?

MacBook z 12 calową matrycą to najlżejszy i najcieńszy MacBook na rynku. Są jednak konsekwencje, które trzeba ponieść. Ze względu na swoją masę jest to najmniej wydajny MacBook. Pojedynczy port USB-C również jest dużym minusem minusem, zwłaszcza jeśli polegasz na urządzeniach peryferyjnych podczas korzystania z laptopa w podróży. Jest to również drogi komputer, a nie posiada np Touch ID.

Nazwa może sugerować, że MacBook Air będzie miał atut w zakresie mobilności i poręczności, ale dzięki mniejszemu 12-calowemu ekranowi i kompaktowej obudowie, MacBook jest w rzeczywistości mniejszy i lżejszy - waży tylko 0,92 kg w stosunku do 1,25 kg Air (w modelu z 2015 roku spadek z 1,35 kg).

Mimo wszystko 1,25 Kg to również nie jest bardzo dużo.

Zwycięzca: MacBook Air 13 z 2018 roku.

Nowa generacja Air'a to laptop praktycznie w każdym calu lepszy od 12 calowego MacBook'a, którego pozycjonowanie w chwili obecnej nie jest do końca nam znane. Poza tym, że 12 calowy MacBook jest lżejszy i mniejszy, na co ma również wpływ mniejsza matryca polecamy 13 calową wersje Air'a, która jest tańsza, wydajniejsza, posiada Touch ID i jest dużo bardziej uniwersalnym komputerem. Ograniczenia 12 calowego modelu jak np tylko jedno złącze USB-C mogą być zbyt duże dla wielu potencjalnych klientów.

Którego MacBook'a powinieneś kupić, jeżeli zależy Ci na czasie pracy na baterii?

Żywotność baterii 13 calowego MacBook'a Air zawsze była najwyższa spośród wszystkich dostępnych MacBooków. Apple gwarantuje od 10 do 12 godzin bezprzewodowego korzystania z Internetu. Chcąc mieć możliwość jak najdłuższej pracy z dala od dostępu do prądu jesteś skazany na zakup MacBook'a Air. Było tak od lat i trwa nadal. Nowy model oferuje takie same czasy pracy, jak poprzednik.

Zwycięzca: 13 calowy MacBook Air - zarówno wersja z 2017 jak i 2018 roku.

Którego MacBook'a powinieneś kupić, jeżeli zależy Ci na ilości pamięci masowej?

Który laptop Mac jest najlepszy do przechowywania danych?

Jeśli masz potrzebę przechowywania dużej ilości danych na urządzeniu 15 calowy MacBook Pro to jedyna droga do celu. Model ten oferuje do 4 TB wbudowanej pamięci masowej, choć zdecydowanie nie będziesz chciał za nią płacić.

MacBook Pro o przekątnej 13 cali może być wyposażony do 2 TB pamięci masowej, MacBook Air 2018 do 1,5 TB, a 12 calowy MacBook i MacBook Air 2017 do 512 GB.

Każdy MacBook jest teraz standardowo wyposażony w pamięć masową SSD (flash) i nie można go już kupić z tradycyjnym mechanicznym dyskiem twardym. Jedynie podstawowe konfiguracje iMac'a 21,5 oferowane są z dyskami twardymi HDD.

Mimo wszystko stanowczo zniechęcamy do zakupu MacBook'a ze znacznie rozbudowaną pamięcią. Lepiej zainwestować w pamięć operacyjną RAM lub lepsze podzespoły i zakupić oddzielny zewnętrzny dysk twardy i podłączyć go w razie potrzeby (lub korzystać z sieciowej pamięci masowej). Jest to rozwiązanie znacznie tańsze. Inną możliwością jest wykup pamięci w chmurze, do której dostęp będziesz miał z każdego urządzenia.

Zwycięzca: 15 calowy MacBook Pro

Który MacBook jest najwydajniejszy?

Najwydajniejszy jest 15 calowy MacBook Pro z sześciordzeniowymi procesorami i7 lub i9. Posiada standardowo 16 GB pamięci operacyjnej RAM, którą można rozbudować do 32 GB. Pamięć ta posiada szybsze taktowanie niż w innych modelach. Kolejnym modelem jest 13 calowy MacBook Pro z Touch Bar wyposażony w czterordzeniowe procesor 8 generacji. Dalej w kolejce znajduje się 13 calowy model Pro bez Touch Bar. Jak widać wszystkie modele Pro są najwydajniejsze. Później mamy MacBook'a Air, a na końcu 12 calowego MacBook'a, który w wersji z procesorem i7 może być wydajniejszy od Air'a, ale porównując bazowe konfiguracje jest wolniejszy.

Jeżeli chcesz uzyskać jak największą wydajność kup model Pro z najszybszym procesorem, na jaki zakup pozwala twój budżet.

Zwycięzca: 15 calowy MacBook Pro

Najlepszy MacBook do pracy

Należy przypomnieć, że przy zakupie dowolnego nowego komputera Mac otrzymasz darmowy pakiet biurowy iWork z dożywotnimi aktualizacjami, w którego skład wchodzi Apple Pages, Numbers oraz Keynote (odpowiedniki oraz rywale Microsoft Word, Excel i Power Point).

Do typowej pracy biurowe oraz okazjonalnego wykonywania bardziej zaawansowanych czynności polecamy podstawowego 13 calowego MacBook'a Pro z dwoma portami USB-C lub MacBook'a Air. Jeżeli będziesz pracować wyłącznie w podróży warto zastanowić się nad 12 calowym modelem, jednak należy pamiętać o jego ograniczeniach.

Zwycięzca: 13 calowy MacBook Pro bez Touch Bar lub 13 calowy MacBook Air z 2018 roku.

Najlepszy MacBook dla projektantów

Jeśli chcesz używać MacBooka do bardziej zaawansowanych zadań, takich jak uruchamianie aplikacji do obróbki foto i video, MacBook Air i MacBook nie będą najlepszymi opcjami.

Jeśli jesteś grafikiem, edytorem wideo lub fotografem, prawdopodobnie skorzystasz z większego wyświetlacza i mocniejszego komputera Mac. Nie ma już opcji 17-calowego MacBooka Pro, ale modele 15-calowego MacBooka Pro to wciąż dobry wybór.

Są to jedyne MacBooki, które nie wykorzystują zintegrowanej grafiki, a zamiast tego dają Ci wybór pomiędzy dedykowanymi kartami AMD Radeon Pro 555 lub 560. Mają również czterordzeniowe procesory Intel Core i7 lub i9, idealne do bardziej intensywnego przetwarzania obrazu i wideo.

Modele 13 calowe MacBook'a Pro mogą wydawać się atrakcyjnym sposobem na oszczędność pieniędzy, ale należy uważać, ponieważ ograniczone się one do zintegrowanej grafiki.

Zwycięzca: 15 calowy MacBook Pro

Najlepszy MacBook do gier

Biblioteka gier na komputery Mac rośnie, zwłaszcza od czasu uruchomienia Mac App Store i ogłoszenia wsparcia dla SteamVR na WWDC 2017. Ponadto możliwość instalacji systemu Windows poprzez Boot Camp na komputerze Mac oznacza, że gracze korzystający z Mac'a mogą uruchamiać również gry z systemem Windows.

Jeśli chcesz kupić MacBooka do gier, polecamy (niestety najdroższy) MacBook Pro z 15 calowym wyświetlaczem. Jest wyposażony w dedykowaną kartę graficzną AMD Radeon Pro 555X lub 560X z 4 GB pamięci VRAM, która powinna zapewnić najlepszą wydajność spośród wszystkich dostępnych MacBooków, pokonując nawet niektóre komputery Mac.

Jednak nawet grafika Intel w 13 calowych modelach MacBooka Pro może wystarczyć do zaspokojenia Twoich potrzeb w grach - jeśli zignorujesz modele bez paska dotykowego. Grafika Intel Iris Plus 655 w modelach 13 calowych z 2018 roku powinna być wystarczająco szybka, aby poradzić sobie w wielu dzisiejszych grach, choć nie oczekuj, że będziesz korzystać z najwyższej ustawień jakości.

Realistycznie rzecz biorąc, MacBook i MacBook Air nie są po prostu wystarczająco wydajne dla większości nowoczesnych gier - choć mogą być wystarczające, jeśli chcesz grać tylko w starsze gry lub mniej intensywne gry indie.

Zwycięzca: 15 calowy MacBook Pro

Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że komputery Mac nie są najlepszym wyborem do gier. Nie są projektowane pod tym kątem i nie wypadają najlepiej w tych zastosowaniach. Szczególnie przyrównują wydajność, jaką dostajemy w danej cenie. Już zamiast podstawowego MacBook'a Air możemy kupić dobrego gamingowego laptopa z Windows'em, który będzie dużo bardziej wydajny nawet od kosztujących dużo więcej modeli Pro.

Jeżeli kupujesz MacBook'a tylko do gier warto rozważyć zakup modelu Air lub Pro bez Touch Bar jako laptopa do użytku na codzień i konsoli PlayStation lub Xbox do gier. Zaoszczędzisz dużo pieniędzy, a konsole dostarczą Ci solidną bibliotekę tytułów.

Najlepszy MacBook dla studenta

Jak wiadomo dla studenta liczą się wydatki, dlatego nawet jeżeli zdecyduje się na zakup drogiego MacBook'a raczej będzie rozglądał się za podstawowymi modelami. Studenci będą mieli podobne do użytkowników biznesowych potrzeby. Będą chcieli mieć możliwość przenoszenia swojego MacBooka na wykłady i z wykładów, oraz prawdopodobnie nie będą potrzebowali ogromnej mocy obliczeniowej.

W tym przypadku proponujemy MacBooka Air 2018 lub MacBooka Air z 2017. Studenci prawdopodobnie będą faworyzować wersję bez ekranu Retina, która jest tańsza, ale zauważmy, że ten model nie został zaktualizowany od 2015 roku. W 2017 roku podniesiono jedynie taktowanie procesora.

Zwycięzca: MacBook Air 2018 / MacBook Air 2017

Najtańszy MacBook

Jeżeli głównym czynnikiem decydującym przy zakupie są finanse, to najtańszym dostępnym obecnie modelem komputera przenośnego jest MacBook Air z 2018 roku o pojemności 128 GB i matrycy o przekątnej 13 cali (nie Retina). Kosztuje 4799 zł, ale da się kupić go taniej. Nawet u oficjalnych reseller'ów Apple. Należy jednak pamietać, że model ten używa leciwych już podzespołów i nie jest zbytnio przyszłościowy.

Zwycięzca: MacBook Air 2017