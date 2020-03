Pornhub Premium - za darmo na całym świecie do 23 kwietnia!

Darmowe subskrypcje PornHub Premium pojawiły się we Włoszech 13 marca, następnie pojawiły specjalne oferty dla Hiszpanii oraz Francji. Jednak właściciele serwisu uznali, że pomogą zostać w domu całemu światu i ogłosili dzisiaj, że wybrane treści Premium będą dostępne za darmo dla wszystkich użytkowników internetu aż do 23 kwietnia. Równocześnie portal przypomina o konieczności częstego mycia rak oraz trzymania się z daleka od innych ludzi.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe ???? https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC