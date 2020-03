Pornhub daje Włochom na pocieszenie darmowy miesiąc Premium Access

We Włoszech szaleje koronawirus, wiele miast i rejonów objętych jest ścisłą kwarantanną. Popularny serwis dla dorosłych postanowił - dla umilenia czasu - dać obywatelom tego kraju darmowy miesiąc dostępu do swoich płatnych treści.

Podczas kwarantanny człowiek nie powinien wychodzić z domu. Można wtedy poczytać, oglądać TV, przeglądać internet i robić wiele innych rzeczy. PornHub postanowił skłonić obywateli Włoch do pozostania w domu, dając im miesiąc dostępu do swoich płatnych treści za darmo. Normalnie kosztuje to 9,99 USD za miesiąc lub 95,88 USD za rok.

Co więcej - obiecał przekazać pewien procent marcowego dochodu ze swej strony Modelhub na rzecz lokalnych, włoskich szpitali. Wracając do głównego serwisu, dostęp do treści premium nie wymaga rejestracji - po prostu blokada takich materiałów została zniesiona dla adresów IP we Włoszech.

Tymczasem sytuacja w Italii zaostrza się coraz bardziej - zamknięte są niemal wszystkie sklepy oprócz aptek i spożywczych, a osoby, które łamią kwarantannę, mogą liczyć na 3 miesiące więzienia oraz do 2500 euro kary. Mało tego - jeśli ktoś zakażony koronawirusem spowoduje prowadzącą do zgonu innej osoby infekcję, będzie sądzony pod zarzutem morderstwa. Oczywiście niezbędne będzie wówczas udowodnienie, że zainfekowana/y wiedział o swojej chorobie i w tym czasie miał kontakt z kimś innym. Trzeba przyznać, że takie przepisy skłaniają do pozostania w domu.

