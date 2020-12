Pornhub – koniec z pobieraniem filmów i ich nieautoryzowanym zamieszczaniem

Pornhub - jedna z największych platform z filmami erotycznymi, wprowadza duże zmiany. Wśród nich, ograniczenie możliwości zamieszczania filmów na serwisie.

Pornhub jest jedną z najpopularniejszych platform z filmami dla dorosłych na świecie. Właśnie ogłoszono, że serwis wprowadza liczne i ważne zmiany w swoim funkcjonowaniu. Pierwszą z nich jest ograniczenie możliwości pobierania filmów z serwisu, wyjątek stanowi jedynie opcja płatnych pobrań, zweryfikowanych w ramach tzw. Programu Modelek. Według oficjalnego oświadczenia, ma to na celu „zmniejszenie możliwości powrotu na serwis treści, wcześniej z niego usuniętych”.

Kolejna zmiana dotknęła zamieszczania nowych filmów. Obecnie mogą tego dokonywać jedynie oficjalni partnerzy Pornhub i osoby wchodzące w skład wspomnianego wcześniej Programu Modelek. To rozwiązanie będzie jednak obowiązywać zaledwie do początków przyszłego roku, a możliwość przesyłania filmów przez wszystkich użytkowników zostanie przywrócona wraz z wprowadzeniem nowego systemu, obejmującego weryfikację tożsamości. W połączeniu z powołaniem specjalnego, „Czerwonego zespołu”, monitorującego treści zamieszczone na stronie pod kontem potencjalnych naruszeń, ma to zapewnić przejrzystość treści oraz odsianie materiałów naruszających prawo.

Działania te są pokłosiem raportu Nicholasa Kristofa, który okazał się na łamach New York Times. Dziennikarz wykazał w nim, że wśród zamieszczonych na Pornhub filmów znajdują się również treści nielegalne, m.in. ukazujące seks z nieletnimi, nagrane ukryta kamerą lub tzw. pornografia zemsty.

W odpowiedzi na deklarację serwisu, Nicholas Kristof stwierdził, że nie zaskarbiło to jego zaufania, ale jest to bardzo istotne i wszystko zależy od tego, jak odpowiedzialnie serwis podejdzie do sprawy. Zaznaczył on także, iż bardzo ważne jest stałe monitorowanie oraz wywieranie presji również na innych serwisach erotycznych, tym bardziej, że niektóre z nich mają porównywalne do Pornhub zasięgi, ale mniej skrupułów w swoich praktykach.

Szczegółowe dane z wprowadzanych zmian portal ma opublikować w przyszłym roku, w tzw. Raporcie przejrzystości.

W przypadku Pornhub pisaliśmy również o tym, że serwis zbiera wiele danych na temat swoich użytkowników. Jeśli jesteście ciekawi jakie, zajrzyjcie tutaj.

