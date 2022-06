Porównaliśmy funkcjonalność aplikacji Biedronka i Lidl - oto wnioski

Niespełna kilkanaście dni temu nastała premiera wyczekiwanej aplikacji sieci sklepów Biedronka. Co oferuje nowa przestrzeń dla klientów? Jak oceniamy jej funkcjonalność w porównaniu do platformy Lidl Plus działającej od 2019 roku? To wszystko sprawdziliśmy dla Was na swoich smartfonach - zostańcie z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Spis treści

Nowa aplikacja na smartfony - Biedronka

Wraz z nieustannie rosnącą konkurencją na rynku, dostępem do informacji i rozwojem e-commerce, stajemy się coraz bardziej wymagającymi klientami. Przedsiębiorcy starają się przekonać nas do swojej oferty nie tylko niskimi cenami, szerokim wachlarzem produktów, ale i zapewnieniem wygody lub specjalnych przywilejów. Przykładem mogą być rozmaite aplikacje, które odwodzą nas od stron internetowych i umożliwiają dodatkowe działania - w tym i zakupy. Jak wygląda to na podstawie sieci FMCG? Dziś przyjrzymy się bliżej nowej aplikacji Biedronki, którą będziemy porównywać do Lidl Plus.

Wprowadzenie aplikacji Biedronka

Sieć sklepów należąca do Jerónimo Martins Polska, studziła nasz entuzjazm względem uruchomienia własnej platformy poza klasyczną stroną internetową. Na tyle przyzwyczailiśmy się do korzystania z Lidl Plus, że brak takowej aplikacji Biedronki był nierzadko kłopotliwy. Oficjalna premiera dla telefonów z systemem Android oraz iOS nadeszła 30 maja! Umożliwia połączenie naszego dotychczasowego konta, a konkretniej karty Moja Biedronka lub założenie nowego konta za pośrednictwem smartfona.

Aplikacja Biedronka - co oferuje?

Po przejściu do aplikacji, do naszej dyspozycji jest oddanych pięć sekcji, a mianowicie:

Start - pulpit wyświetla aktualne oferty specjalne, oferty Tylko dla Ciebie, Wybrane dla Ciebie z Gazetki oraz Gazetki & Czasopisma.

- pulpit wyświetla aktualne oferty specjalne, oferty Tylko dla Ciebie, Wybrane dla Ciebie z Gazetki oraz Gazetki & Czasopisma. Skaner cen - za jego pomocą, możemy zeskanować kod kreskowy i poznać cenę produktu.

- za jego pomocą, możemy zeskanować kod kreskowy i poznać cenę produktu. Moja Biedronka - klikając na ikonę biedronki, na ekranie pojawia się karta wraz z indywidualnym kodem uprawniając do zniżek.

- klikając na ikonę biedronki, na ekranie pojawia się karta wraz z indywidualnym kodem uprawniając do zniżek. Transakcje - w zakładce znajduje się historia zakupów pełniąca niejako rolę wirtualnego paragonu.

- w zakładce znajduje się historia zakupów pełniąca niejako rolę wirtualnego paragonu. Więcej - dostęp do wszelkich ustawień profilu, uaktywnienia płatności BLIK, przegląd sklepów, dostęp do samouczków, pomocy oraz kontakt.

Funkcja specjalna - Shakeomat

Największą atrakcją aplikacji jest uzyskanie specjalnych, dedykowanych ofert. Aby uzyskać dostęp do wyjątkowej zniżki na tajemniczy produkt, należy przejść do sekcji Start, a następnie wybrać opcję POTRZĄŚNIJ - jak nie trudno się domyślić, naszym zadaniem jest wprawianie w ruch smartfona. Na ekranie wyświetla się motyw procentów - gdy uzyskamy 100%, zostaje odblokowana zniżka. Jest ważna wyłącznie dla użytkownika na danym smartfonie w dniu, w którym wylosowaliśmy ofertę oraz ustawionym sklepie.

Aplikacja Biedronka - jak korzystać?

Użytkowanie aplikacji jest banalnie proste, albowiem tuż po zalogowaniu przenosimy się do widgetu wirtualnej karty Moja Biedronka wraz z indywidualnym kodem kreskowym. Jeśli pragniemy skorzystać z rabatów, wystarczy zeskanować kod przy kasie lub pokazać widget kasjerowi. Nie ma potrzeby noszenia ze sobą wersji fizycznej lub podawania numeru na który została zarejestrowana uprzednio karta. Jak wspominaliśmy, pobranie aplikacji jest możliwe zarówno w Google Play (Android) jak i App Store (iOs). Niestety w trakcie pierwszego użycia, napotkaliśmy problem z logowaniem - zapoznaj się z naszym wpisem. Finalnie, udało się otrzymać dostęp do oferty.

Aplikacja Lidl Plus - co oferuje?

Start - w zakładce znajduje się podgląd Kupon Plus, szybki dostęp do Kuponów, Oferty Lidl Plus, Nowości oraz Gazetki.

- w zakładce znajduje się podgląd Kupon Plus, szybki dostęp do Kuponów, Oferty Lidl Plus, Nowości oraz Gazetki. Kupony - po przejściu do strefy możemy aktywować wybrane kupony.

- po przejściu do strefy możemy aktywować wybrane kupony. Oferty - szczegółowy podgląd obecnych Ofert Lidl Plus.

- szczegółowy podgląd obecnych Ofert Lidl Plus. Gazetki - aż trzy sekcje poświęcone gazetkom, w tym oferta stacjonarna, alkoholowa oraz dodatkowe inspiracje.

- aż trzy sekcje poświęcone gazetkom, w tym oferta stacjonarna, alkoholowa oraz dodatkowe inspiracje. Więcej - za pośrednictwem wyboru możemy m.in. uaktywnić Lidl Pay, podejrzeć E-paragony, przejść na stronę Winnicy Lidla oraz Portalu Obsługi Klienta.

Aby móc zeskanować kartę Lidl Plus, należy nacisnąć etykietę KARTA LIDL PLUS.

Aplikacja Biedronka - porównanie, wnioski

Wiele funkcji nowej aplikacji jest łudząco podobnych do znanej platformy Lidl Plus. Jest to m.in. możliwość zdobywania kodów, ustanowienie lokalizacji sklepu, płatności poprzez aplikację, specjalne oferty oraz historia zakupów. Niemniej, nierzadko różnią się sposobem działania. Nowością jest wspomniany shakeomat oraz umożliwienie skanowania kodu kreskowego (uważam, że to duży plus - nie ma konieczności korzystania z czytnika na drugim końcu sklepu). Niestety trudno powiedzieć, na ile dopasowane są oferty zdobyte za pomocą potrząsania oraz ile osób uzyska identyczną promocję. Niemniej, jest to wyróżnik pozwalający nam na interakcję i poczucie wyjątkowości. Czy zamierzam w dalszym ciągu korzystać z aplikacji? Tak, ale liczę na dalsze aktualizacje. Na ten moment wszystko wydaje się być dość chaotyczne - być może w wyniku zbyt dużego natłoku informacji w zakładce Start. W przypadku Lidl Plus, panuje w aplikacji większy porządek oraz minimalizm - wiele opcji wydaje się być bardziej czytelnych. Czy tak jak w przypadku Lidla będziemy mogli skorzystać ze specjalnych kuponów w nagrodę za zakupy? O tym i innych ulepszeniach przekonamy się niebawem.