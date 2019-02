Porównanie: Galaxy S10e vs S9

Samsung niedawno zaprezentował nową linię flagowców Galaxy S10. Porównujemy najtańszy model S10e z ubiegłorocznym S9.

Samsung zaktualizował swoją linię Galaxy S wprowadzając na rynek trzy nowe urządzenia: Galaxy S10, S10+ oraz tańszy model S10e. Trudno nie szukać analogii do poczynań Apple z 2018 roku, kiedy to obok iPhone'a Xs i Xs Max firma zaprezentowała tańszy model Xr.

Podczas, gdy dwa pierwsze urządzenia są wyposażone we wszystkie nowinki technologiczne, a ich cena odstrasza podstawowy model S10e jest poręczny i sporo tańszy, dzięki czemu może stać się najchętniej wybieranym smartfonem z serii S10.

Który model kupić?

S10e może być hitem sprzedażowym w tym roku. Nie ma wbudowanego czytnika linii papilarnych w ekranie jak droższe S10 i S10 Plus, ani potrójnego aparatu, ale jest wyposażony w ten sam procesor, nowy ekran, szerokokątny aparat fotograficzny. Całość zamknięto w kompaktowej obudowie. Pomimo prezentacji nowych urządzeń Galaxy S9 nadal pozostaje świetnym smartfonem. Zwłaszcza, że jego cena spada.

Ceny

Galaxy S9 można kupić za około 2200-2500 zł w zależności od sklepu i wybranego koloru.

Galaxy S10e w przedsprzedaży kosztuje 3299 zł.

Galaxy S10e mimo iż jest tańszy od modeli S10 i S10+ z pewnością nie jest tanim smartfonem. Jak na flagowca przystało oferuje bardzo dobrą specyfikację techniczną i jakość wykonania. Wersja z 6GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB pamięci masowej kosztuje w Polsce 3299 zł. Pamięć masową można łatwo rozbudować za pomocą kart microSD. Dodatkowo zamawiając smartfon w przedsprzedaży, która potrwa do 7 marca uzyskujemy dodatkowo zwrot 300 zł za odsprzedaż starego telefonu (wycena jest zwiększana o 300 zł) oraz pakiet usług Care+.

Galaxy S9 obecnie najczęściej kosztuje około 2500zł. Jego cena w niedalekiej przyszłości powinna jeszcze trochę zmaleć.

Wygląd i jakość wykonania

W skrócie:

S10e posiada płaski wyświetlacz

Przycisk zasilania posiada wbudowany czytnik linii papilarnych w S10e

Oba urządzenia wyposażone są w złącze Jack

Oba urządzenia posiadają kompaktowe wymiary

Galaxy S10e posiada dwa obiektywy z tyłu

Oba urządzenia posiadają nowoczesny design, małe ramki wokół ekranu oraz szklane plecki. Ekran posiada przekątną 5,8 cala zarówno w S9 jak i S10e. W nowszym modelu zastosowano okrągłe wycięcie w ekranie, w którym umieszczono przednią kamerkę. Można ukryć to wycięcie, włączając czarny pasek w ustawieniach oprogramowania, który wprowadza większy górny pasek. Każda tapeta ze zdjęć prasowych Samsunga ukrywa dziurę w ekranie. W rzeczywistości jest ona zauważalna. Jej niesymetryczne ułożenie może przeszkadzać w użytkowaniu telefonu.

Kolejną różnicą jest płaski ekran w S10e. Starszy model Galaxy S9 posiada zakrzywiony panel Infinity Display. Jeżeli nie jesteś zwolennikiem zagiętych ekranów Galaxy S10e jest dla Ciebie. Zagięcie w smartfonach ładnie wygląda i pozwala wyróżnić telefon z tłumu podobnych urządzeń, ale nie zawsze jest praktyczne. Powoduje rozpraszanie ekranu na krawędziach. Dodatkowo istnieje problem z zabezpieczeniem zagiętego ekranu przed uszkodzeniami.

W S9 czytnik linii papilarnych umieszczony jest na pleckach urządzenia bezpośrednio pod czytnikiem linii papilarnych. W S10e został on przeniesiony do przycisku zasilania. Nowy model wyróżnia się także innymi wersjami kolorystycznymi i dwuobiektywowym aparatem.

Cechy wspólne obu urządzeń to: ten sam poziom wodoodporności, złącze USB typu C i Jack, szybkie ładowanie bezprzewodowe (szybsze w S10e) oraz podobna pojemność baterii.

Wymiary

S9: 69 x 148 x 8.5 mm

69 x 148 x 8.5 mm S10e: 69.9 x 142.2 x 7.9 mm

Galaxy S10e jest najtańszym flagowym urządzeniem Samsunga na ten rok, ale posiada taki sam procesor jak drożsi bracia. Wyposażono go w układ Samsung Exynos 9820. Galaxy S9 posiada procesor Exynos 9810. Zwieszono również ilość pamięci operacyjnej RAM do 6 GB (S9 posiada 4 GB) oraz pamięci wewnętrznej - 128 GB w S10e i 64 GB w S9. Oba urządzenia posiadają slot na karty microSD, dzięki którym można rozszerzyć pamięć o dodatkowe 400 GB w S9 i 512 GB w S10e. Szczegółową specyfikację techniczną znajdziesz w dalszej części artykułu.

Wycięcie w ekranie

Istnieje kilka różnic pomiędzy ekranami zastosowanymi w Galaxy S9 i S10e. Oba wyświetlacze są panelami AMOLED o przekątnej 5,8 cala, ale S9 posiada wyświetlacz Infinity o zakrzywionych bokach i pracuje z rozdzielczością 2960 x 1440 Quad HD+, a S10e w niższej FullHD+ 2280 x 1080. W S10e Samsung umieścił przednią kamerę pod samym wyświetlaczem, co wymaga niewielkiego okrągłego otworu w prawym górnym rogu, aby umożliwić umieszczenie obiektywu. Panel jest płaski, co czyni go podobnym w stylizacji do niedawnego Apple iPhone Xr, który jest urządzeniem, które wydaje się być bezpośrednim konkurentem, pomimo wyższej o ponad 400 zł ceny.

Po kilku latach Samsung uległ trendowi rynkowemu i również zastosował wycięcie w ekranie.

Samsung od dawna był producentem jednych z najlepszych wyświetlaczy na rynku. Tak samo jest w przypadku S9 i S10e. Nie bez powodu Apple zaopatruje się w ekrany do swoich urządzeń właśnie u Samsunga.

Aparat

Dodatkowy obiektyw szerokokątny w S10e

Samsung Galaxy S9 posiada jeden obiektyw Dual Pixel o rozdzielczości 12 Mp z wbudowaną stabilizacją obrazu OIS, który dzięki zmiennemu mechanizmowi może przełączać się pomiędzy przesłoną f2,4 i F/1,5, co umożliwia łatwe przystosowanie się do warunków oświetleniowych. Pozwala to uzyskać jak najlepsze rezultaty podczas robienia zdjęć.

Galaxy S10e wyposażony jest w dwa obiektywy - 12 Mp z przesłoną f/1.5-2.4, i stabilizacją obrazu OIS + 16Mp obiektyw szerokokątny o przesłonie f/2,2. Firma chwali się, że obiektyw ma takie same pole widzenia, jak ludzkie oko - 123 stopnie. Sprawia to, że zdjęcia krajobrazowe wykonane za pomocą S10e są wiele wyższej jakości niż w poprzednich modelach.

Przednia kamera również doczekała się uaktualnienia. Moduł 10 Mp zastąpił 8 Mp matrycę w Galaxy S9.

Jeżeli zależy Ci na jak najlepszym aparacie S10e, będzie znacznie lepszym wyborem.

Specyfikacja techniczna

Galaxy S9:

Procesor: Samsung Exynos 9810 (4 rdzenie, 2.7 GHz + 4 rdzenie, 1.7 GHz)

Układ graficzny: Mali-G72 MP20

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wbudowana: 64 GB

Wyświetlacz: Super AMOLED, 5,8", rozdzielczość ekranu 2960 x 1440 pikseli

Złącza: USB Typu-C, Czytnik kart pamięci microSD, Gniazdo kart nanoSIM - 2 x (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe Jack

Bateria: Litowo-jonowa 3000 mAh

System Operacyjny: Android 8.0 Oreo z aktualizacją do Android 9.0 Pie

Aparat: 12.0 Mpix z tyłu + 8.0 Mpix, przysłona f/1.7 - przedni obiektyw, f/1.5 i f/2.4 - tylny obiektyw, nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K

Grubość: 8,4 mm

Szerokość: 68,7 mm

Wysokość: 147,6 mm

Waga: 163 g

Dodatkowe informacje: Obudowa wykonana ze szkła i aluminium, Funkcja ładowania bezprzewodowego, Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), Akcelerometr, Żyroskop, Magnetometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Wbudowane głośniki stereo, Czytnik linii papilarnych, Skaner twarzy, Skaner tęczówki oka

Galaxy S10e:

Procesor: Samsung Exynos 9820

Układ graficzny: Mali-G76 MP12

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB

Wyświetlacz: Dynamic AMOLED, przekątna 5,8 cala, rozdzielczość ekranu 2280 x 1080 pikseli

Złącza: USB Typu-C , Czytnik kart pamięci, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt. (Drugi slot wspólny z czytnikiem kart pamięci), Wyjście słuchawkowe Jack

Bateria: Litowo-polimerowa 3100 mAh

Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Aparat: 16.0 + 12.0 Mpix - tył, 10.0 Mpix - przód, przysłona f/1.9 - przedni obiektyw, f/1.5 - f/2.4 - tylny obiektyw, f/2.2 - tylny obiektyw szerokokątny, nagrywanie wideo w 4K

Grubość: 7,9 mm

Szerokość: 69,9 mm

Wysokość: 142,2 mm

Waga: 150 g

Dodatkowe informacje: Szkło Corning Gorilla Glass 5 na froncie i pleckach, obudowa wykonana ze szkła i aluminium, funkcja ładowania bezprzewodowego, zwrotne ładowanie bezprzewodowe innych urządzeń, pyłoszczelność i wodoszczelność (IP68), akcelerometr, żyroskop, magnetometr, barometr, czujnik światła, czujnik zbliżenia, czujnik Halla, wbudowane głośniki stereo, obsługa radia FM, funkcja szybkiego ładowania Fast Charge.

Oprogramowanie

Zarówno S9, jak i S10e posiadają w chwili obecnej system operacyjny Android w wersji 9.0 Pie z autorską nakładką graficzną Samsung One UI. Należy podkreślić, że w przyszłości Galaxy S10e będzie dostawał aktualizację oprogramowania szybciej niż poprzedni model S9. Wsparcie starszego modelu również będzie krótsze niż nowego S10e.

Podsumowanie

Zarówno Galaxy S9 jak i nowszy model S10e to świetne smartfony. Koreański producent od 2015 roku przyzwyczaił nas do budowy sprzętu najwyższej jakości. Najnowsze modele z serii Galaxy to nowoczesne urządzenia, które nie ulegają trendom rynkowym, tylko wyznaczają własne standardy. W dalszym ciągu posiadają m. in. złącze Jack, z którego zrezygnowała większość producentów. Dodatkowo jak zawsze Samsung zachwyca ilością funkcji dodatkowych, dopracowaniem konstrukcji i bardzo dopracowanym oprogramowaniem. Szczególnie nowa nakładka One UI to duży postęp.