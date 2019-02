Porównanie Samsunga Galaxy S10e i iPhone'a Xr.

Apple we wrześniu 2018 roku wprowadził na rynek model Xr - podstawową (tańszą) wersję iPhone'a. W tym roku Samsung wykonał taki sam ruch. Oprócz standardowego S10 oraz S10+ zaprezentował również model S10e. Sprawdzamy, w czym Galaxy S10e jest lepszy od iPhone'a Xr.

Źródło: Macworld

Samsung i Apple w ostanim czasie wprowadziły dwie podstawowe wersje swoich flagowych modeli - Galaxy S10e oraz iPhone'a Xr. W USA ich cena została ustalona na poziomie 749$. W Polsce iPhone Xr w wersji z 64GB pamięci wbudowanej kosztuje 3729zł. Samsung Galaxy S10e kosztuje 3299zł i już w podstawowej wersji oferuje użytkownikowi 128GB pamięci wewnętrznej (128GB wersja iPhone'a Xr kosztuje w Polsce 3999zł).

Pięć elementów, w których lepszy jest Samsung Galaxy S10e

S10e posiada ekran wykonany w technologii OLED

Największą różnicą pomiędzy iPhone Xr i Xs jest oczywiście wyświetlacz. Xs ma genialny wyświetlacz HDR OLED z małymi ramkami wokół panelu, a Xr 6,1 calowy ekran LCD o rozdzielczości 326 ppi. Samsung w S10e również nie zastosowała panelu takiego samego jak w droższych wersjach S10 i S10+, ale nie widać takiej różnicy jak w przypadku Apple. Podobnie jak droższe modele, S10e posiada również wyświetlacz OLED, choć o niższej rozdzielczości - FullHD+ zamiast Quad HD+. Mimo to ekran nadal jest dużo lepszej jakości niż Liquid Retina w iPhone Xr.

Galaxy S10e posiada dwuobiektywowy aparat

Galaxy S10e posiada podwójny aparat w przeciwieństwie do iPhone'a Xr, który posiada jedynie jeden obiektyw. Apple zastosowało pojedynczy szerokokątny obiektyw o rozdzielczości 12 Mp. Samsung w swoim Galaxy S10e zastosował z tyłu dwa obiektywy o rozdzielczości 12 Mp oraz 16 Mp. Jeden z nich jest zwykła matrycą a drugi obiektyw jest szerokokątny i służy do wykonywania zdjęć panoramicznych. Oba telefony potrafią nagrywać filmy w rozdzielczości 4K oraz nagrywać w trybie slow motion.

Aparat w iPhone Xr Źródło: Macworld

Galaxy S10e możesz użyć do ładowania innych urządzeń

Za pomocą S10e można ładować inne urządzenie. Jedną z najważniejszych funkcji S10 jest Wireless PowerShare, która umożliwia ładowanie innego urządzenia za pomocą tylnej części telefonu jako bezprzewodowej podkładki do ładowania. iPhone Xr również posiada ładowanie bezprzewodowe, ale nie może służyć, jako ładowarka dla innych urządzeń.

Galaxy S10e może być bezprzewodową ładowarką Źródło: Macworld

Galaxy S10e posiada w podstawowej konfiguracji dwukrotnie więcej pamięci niż iPhone Xr

Firma Apple na szczęście przestała produkować urządzenia z 16 GB wbudowanej przestrzeni dyskowej od prawie dwóch lat, a Xr w podstawowym modelu oferuje wystarczające 64 GB pamięci masowej, której rozbudowa nie jest możliwa. Samsung oferuje 128 GB w podstawowej konfiguracji S10e, a dodatkowo umożliwia jej rozszerzenie, za pomocą kart microSD. U Apple dopłata do modelu Xr ze 128GB pamięci wewnętrznej wynosi 270zł.

Cena

Mimo iż za oceanem podstawowe wersje Galaxy S10e i iPhone'a Xr kosztują tyle samo w Polsce oba modele wycenione są inaczej.

Podstawowy model S10e kosztuje 3299zł. Kupując go w przedsprzedaży dostajemy również 3 miesięczne ubezpieczenie ekranu oraz voucher na dodatkowe 300zł przy odsprzedaży starego telefonu. iPhone Xr kosztuje 3729zł, czyli o 430zł droższy. Cena detaliczna iPhone'a Xr jest jedynie o 220zł mniejsza niż cena podstawowego modelu Galaxy S10, przy zakupie którego dostajemy w zestawie słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds. Z kolei Xr w wersji ze 128GB pamięci wbudowanej jest o 50 złotych droższy od S10 i aż o 700zł droższy od S10e.

Cztery elementy, w których lepszy jest iPhone Xr

Face ID

Galaxy S10 i S10+ posiadają ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych nowej generacji znajdujący się w dolnej części ekranu. Niestety nie znajdziemy go w przypadku Galaxy S10e. Posiada on zwykły czytnik linii papilarnych, jaki znamy z poprzednich flagowych modeli Samsunga, który znajduje się w bocznym przycisku zasilania. Nie zastosowano także skanera tęczówki oka, co jest krokiem w tył (rozwiązanie takie posiadały Galaxy S8 oraz Galaxy S9).

iPhone Xr do autoryzacji używa technologii Face ID - zaawansowanego systemu rozpoznawania twarzy zaimplementowanego po raz pierwszy w 2017 roku.

Źródło: Macworld

Galaxy S10e posiada mniejsze ramki wokół ekranu i niesymetryczne wycięcie

Oba smartfony posiadają wycięcie w ekranie, jednak rozwiązanie Apple wydaje się być bardziej przemyślane. Galaxy S10e posiada nowy ekran Dynamic Amoled, który posiada wycięcie w prawym górnym rogu. Znajduje się w nim przednia kamera. Wycięcie w Samsungu jest niesymetryczne i może powodować problemy podczas korzystania zewnętrznych aplikacji niedostosowanych do specyficznego wycięcia. W raz z upływem czas problem ten z pewnością zostanie rozwiązany, jednak przez pierwsze kilka miesięcy może stanowić problem.

Mniejsza utrata na wartości i dłuższe wsparcie

Smartfony Apple nigdy nie były tanie, ale zawsze mało traciły na wartości. Smartfony Samsunga podczas premiery posiadają wysoką wartość, ale po kilku miesiącach znacznie tanieją, co jest bolesne przy wymianie urządzenia na nowsze. Galaxy S9 podczas premiery kosztował 3499zł. Chwilę przed prezentacją Galaxy S10 można go było kupić w oficjalnej dystrybucji za około 2500zł. iPhone 8 podczas prezentacji we wrześniu 2017 roku kosztował 3479zł, a obecnie nowy egzemplarz w oficjalnej dystrybucji kosztuje 2699zł.

Dodatkowo Apple słynie z długiego zapewniania aktualizacji systemu dla swoich urządzeń. iPhone 5s zaprezentowany we wrześniu 2013 roku nadal pracuje na najnowszym wydaniu iOS. Dla porównania Samsung Galaxy S7 zaprezentowany w marcu 2016 roku nie dostanie aktualizacji do Androida 9.0 Pie.

Źródło: Macworld

Bateria

Żywotność baterii Galaxy S10e prawdopodobnie nie będzie w pełni zadowalająca. S10e posiada baterię o pojemności 3100 mAh. iPhone Xr posiada baterię o pojemności 2942 mAh, ale należy przypomnieć, że system iOS posiada dużo lepsze mechanizmy zarządzania energią. Dzięki dobrej integracji sprzętu z oprogramowaniem iPhone Xr z łatwością może być używany przez cały dzień bez obawy o możliwość rozładowania urządzenia. Sam używam Samsunga Galaxy S8, który posiada baterię o pojemności 3000 mAh i nie jest ona w stanie zapewnić energii na cały dzień. Muszę doładowywać telefon w ciągu dnia, jeżeli nie chcę, aby rozładował się w nieoczekiwanym momencie.