Portégé A30-E już wkrótce na rynku

dynabook Europe zapowiada wprowadzenie Portégé A30-E – lekkiego, niezawodnego oraz wytrzymałego biznesowego laptopa łączącego najnowsze funkcje zabezpieczeń z opcjami łączności, tak ważnymi dla mobilnych pracowników. Stworzony z myślą o organizacjach sektora publicznego, szkołach i przedsiębiorstwach, Portégé A30-E wchodzi na rynek tuż po niedawnych premierach urządzeń Portégé X30-F i Tecra X40-F.

Laptop Portégé A30-E zaprojektowano tak, aby spełniał on najwyższe wymagania dotyczące wydajności, użyteczności i mobilności, będąc równocześnie bardzo wąskim i lekkim (waga w zależności od modelu – ok. 1,2 kg) urządzeniem. Jasny i matowy ekran sprawdzi się w każdych warunkach oświetleniowych, a opcjonalny, oszczędzający energię monitor Full HD wyświetli jeszcze jaśniejszy obraz. Maksymalna wydajność jest zapewniona przez baterię pozwalającą na 14 godzin pracy i Precision Touch Pad, który odpowiada za precyzyjną kontrolę. Szybki rozruch umożliwia rozpoczęcie pracy w kilka sekund. Portégé A30-E zaprojektowano, by osiągnąć wytrzymałość i niezawodność wymagane w dzisiejszym mobilnym świecie, a wyprodukowano zgodnie z najwyższymi standardami dynabook. Rygorystyczne, niemal wojskowe normy, stosowane przez firmę, obejmują testy odporności na upadki, zmiany temperatur oraz wilgotności.

Przekraczając normy ochrony danych, A30-E zabezpiecza kluczowe informacje biznesowe dzięki wbudowanej ochronie, co ułatwia zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń na wszystkich poziomach.Kluczowy element stanowi tu autorski BIOS dynabook wspierany przez TPM – który umożliwia skonfigurowanie portów do poziomu dostępności wymaganego przez przedsiębiorstwo. Szeroki zakres funkcji autoryzujących dostęp dodatkowo chroni dane firmy. BIOS i SSD można zabezpieczyć za pomocą uwierzytelniania biometrycznego jednokrotnego logowania. Opcjonalna inteligentna karta i dwuskładnikowe uwierzytelnianie obejmujące rozpoznawanie twarzy przez Windows Hello i odczyt linii papilarnych dodatkowo chronią laptop.

Dzięki elastycznemu portowi USB-C, Portégé A30-E daje wiele możliwości połączeń i pozwala na podłączenie licznych urządzeń peryferyjnych. Opcjonalna stacja dokująca USB-C zwielokrotnia te możliwości. Przy prezentacjach przyda się port HDMI, a opcjonalny klucz sprzętowy USB-C pozwoli na połączenie VGA. Port Gigabit LAN zapewnia bezpośrednie i szybkie połączenie z internetem, a karta sieciowa Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 konfigurację Wi-Fi zapewniającą optymalny sygnał WLAN i stabilność połączenia.

Pomimo małej wagi i ergonomicznej formy, Portégé A30-E gwarantuje wydajność oczekiwaną przez mobilnych pracowników.Aby sprostać ich zróżnicowanym wymaganiom biznesowym i budżetowym, urządzenie będzie dostępne z wieloma typami dysków SSD o różnej pojemności – aż do 1TB PCIe. Użytkownicy mogą także dobrać odpowiedni dla siebie procesor, w tym równieżIntel® Core™ i7 vPro ósmej generacji.

- Premiera Portégé A30-E ponownie pokazuje zaangażowanie dynabook w dostarczanie solidnych i praktycznych urządzeń dla profesjonalistów wymagających mobilności, wydajności oraz mocy - powiedział Damian Jaume, ManagingDirector, Dynabook Europe GmbH. – Obserwujemy zmiany zachodzące w sposobie pracy i tworzymy technologie zdolne im sprostać. Portégé A30-E jest na to doskonałym przykładem – wykorzystuje specjalistyczną wiedzę i oferuje zaawansowane funkcje, które skutecznie wspomagają mobilnych pracowników. Dodatkowo jest dostępny w przystępnej dla nich cenie.

Laptopy Portégé A30-E będą dostępne od sierpnia 2019 r.