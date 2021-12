Porządki przed świętami? Sprawdź super oferty w RTV Euro AGD!

Przeglądamy okazje na urządzenia sprzątające w sklepie RTV Euro AGD. Mikołaj nie lubi bałaganu!

Spis treści

Do świąt już bliżej, niż dalej! Niedługo będziemy robić generalne porządki, z czym trudno się uporać bez pomocy specjalnych urządzeń elektronicznych. Na szczęście sklep internetowy RTV Euro AGD przygotował dla nas bardzo atrakcyjne promocje. Co opłaca się kupić?

Odkurzanie

Promocje obejmują odkurzacze pionowe - nie trzeba ich podłączać do sieci i, co lepsze, takie urządzenia nie posiadają kabla. Przekłada się to na zwiększoną wygodę użytkowania i szybkość sprzątania.

Hoover H-Free 100 HF122GPT 011

Napięcie akumulatora: 22 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Poziom hałasu: 78 dB

Waga: 2,62 kg

Maksymalny czas pracy: 40 minut

Do 9 akcesoriów dla Twojego domu i auta

Cena: 499 449 zł - przejdź do strony.

Philips Aqua 5000 FC6719/01

Napięcie akumulatora: 21,6 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / tak

Poziom hałasu: 80 dB

Waga: 2,1 kg

Maksymalny czas pracy: 50 minut

Nasadka zasysająca 180°

Dwuwarstwowy zmywalny filtr

Cena: 1 599 1 349 zł - przejdź do strony.

Tefal X-Force Flex 11.60 Aqua TY9890

Napięcie akumulatora: 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / tak

Poziom hałasu: 82 dB

Waga: 2,8 kg

Maksymalny czas pracy: 45 minut

5w1 - Mopowanie i odkurzanie, Odkurzanie podłóg i dywanów, Niskie meble, Sufit, Samochód

Cena: 2 499 1 859 zł - przejdź do strony.

Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01

Napięcie akumulatora: 25 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / tak

Poziom hałasu: 84 dB

Waga: 3 kg

Maksymalny czas pracy: 80 minut

Nasadka zasysająca 360°

Filtr antyalergiczny

Cena: 2 899 2 356,89 zł - przejdź do strony.

Prasowanie

Męczy cię rozkładanie dużej i ciężkiej deski? Długi czas, który trzeba poświęcić na prasowanie? Możliwe, że lepszym wyborem będzie generator pary - prasowanie może odbywać się w pionie, a zaawansowane urządzenia potrafią automatycznie dostosować temperaturę do rodzaju prasowanej tkaniny.

Philips PerfectCare Elite Plus GC9675/80

Moc: 2700 W

Ciśnienie: 7,7 bara

Wytwarzanie pary: 160 g/min

Dodatkowe uderzenie pary: 550 g/min

Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 litra

Długość przewodu sieciowego: 1,8 m

Waga żelazka: 0,8 kg

Funkcja samooczyszczenia: tak

Automatyczne wyłączenie żelazka: tak

Pionowy wyrzut pary: tak

Cena: 1 799 1 599 zł - przejdź do strony.

Braun CareStyle Compact IS 2143 BL

Moc: 2400 W

Ciśnienie: 6 barów

Wytwarzanie pary: 125 g/min

Dodatkowe uderzenie pary : 420 g/min

Pojemność zbiornika na wodę: 1,5 litra

Automatyczne wyłączenie żelazka: tak

Pionowy wyrzut pary: tak

Cena: 649 599 zł - przejdź do strony.

Beko SGA8328B

Moc: 2800 W

Ciśnienie: 7,2 bara

Wytwarzanie pary: 130 g/min

Dodatkowe uderzenie pary: 450 g/min

Pojemność zbiornika na wodę: 1,8 litra

Długość przewodu sieciowego: 1,6 m

Funkcja samooczyszczenia: tak

Automatyczne wyłączenie żelazka: tak

Pionowy wyrzut pary: tak

Cena: 699 399 zł - przejdź do strony.

Jeśli natomiast jesteś zwolennikiem małych i poręcznych urządzeń, te oferty żelazek i parownic do ubrań mogą Cię zainteresować.

Russell Hobbs Colour Control Supreme 25400-56

Moc/Wytwarzanie pary: 3100 W, 50 g/min

Rodzaj stopy: ceramiczna

Dodatkowe uderzenie pary: 180 g/min

Pionowy wyrzut pary: tak

System antywapienny: wbudowany

Funkcja samooczyszczenia: tak

Funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączenie, blokada kapania

Cena: 399 249 zł - przejdź do strony.

Philips Steam&Go GC363/30

Moc: 1300 W

Wytwarzanie pary: 24 g/min

Pojemność zbiornika na wodę: 0,07 litra

Czas nagrzewania: 45 s

Długość przewodu sieciowego: 3 m

Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, rękawica

Cena: 339 279 zł - przejdź do strony.

Russell Hobbs Steam Genie 2 in 1

Moc: 1700 W

Pojemność zbiornika na wodę: 0,15 litra

Czas nagrzewania: 60 s

Długość przewodu sieciowego: 3 m

Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, nakładka do tkanin delikatnych

Cena: 319 269 zł - przejdź do strony.

Mycie

Parownice świetnie sprawdzają się podczas czyszczenia powierzchni różnego typu. Para wodna nie pominie żadnej szczeliny i trudno dostępnego narożnika, dzięki czemu można mieć pewność, że posprzątane miejsca są idealnie czyste.

Parownica Karcher SC 2 EasyFix 1.512-050.0

Czas gotowości do pracy: 6,5 minuty

Pojemność: 1 litr

Moc: 1500 W

Ciśnienie: 3,2 barów

Uzupełnianie wody: przed pracą

Wyposażenie: dysza do detali, dysza podłogowa, dysza ręczna, powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną, szczotka mała, ściereczka do dyszy podłogowej, wąż parowy z pistoletem

Cena: 439 395 zł - przejdź do strony.

Mop parowy Ariete 4169 MULTI STEAM SYSTEM+

Czas gotowości do pracy: 0,17 minuty

Pojemność: 0,35 litra

Moc: 1500 W

Uzupełnianie wody: w trakcie pracy

Wyposażenie: 2 ściereczki z mikrofibry, końcówka do mycia podłóg, końcówka do szyb, lejek, miarka, nakładka do czyszczenia dywanów, szczotka do płytek i fug, szczotka duża, szczotka mała, szpachelka

Cena: 299 249 zł - przejdź do strony.

Myjka do okien Karcher WV 52 Plus 1.633-139.0

Czas pracy: 20 min.

Czas ładowania: 2 godz.

Wydajność: 60 m2

Szerokość ssawki: 280 mm

Wyposażenie: koncentrat 4x20 ml, ładowarka, spryskiwacz z padem, ssawka duża

Cena: 259 199 zł - przejdź do strony.

Jak wziąć udział w promocji?

W sklepie internetowym euro.com.pl:

Dodaj do koszyka produkt lub zestawy produktów o wartości 300 zł Rozłóż płatność na 30 rat 0% z 2 RATAMI GRATIS oraz odroczeniem Ciesz się nowym urządzeniem

Polecamy: Top 10 prezentów na święta do 100 złotych!