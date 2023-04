Porządki wielkanocne czas zacząć. Te praktyczne urządzenia ułatawiają mi sprzątanie

Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami, a więc pora pomyśleć o odpowiednich przygotowaniach i zabrać się za sprzątanie.

Wielkanoc to przede wszystkim czas spędzony przy świątecznych stole z rodziną i najbliższymi osobami. Aby zadbać o odpowiedni klimat i przytulną atmosferę, warto postarać się o porządek w naszych czterech ścianach. Zdaję sobie sprawę, że sprzątanie przed świętami nie należy do najbardziej lubianych czynności, ale na szczęście w dzisiejszych czasach znajdziemy wiele ciekawych urządzeń i gadżetów, które usprawniają to zajęcie. Odpowiedni dobór sprzętu do sprzątania to nie tylko wygoda, ale też oszczędność czasu, dlatego postanowiłam przedstawić kilka produktów, o których warto pomyśleć w kontekście porządków - zarówno przed świętami, jak i na co dzień.

Odkurzacz bezprzewodowy

Szczerze? Jak tylko pierwszy raz użyłam odkurzacza bezprzewodowego, wiedziałam, że nie wrócę już do klasycznego sprzętu z kablem. Sprzątanie okazało się całkiem przyjemne, bo nie musiałam przestawiać sprzętu, dbać o to, by kabel nie plątał się pod nogami i przełączać przewodu z gniazdka do gniazdka. Poza tym, o wiele szybciej i wygodniej mogłam wyczyścić przestrzenie nad podłogą - meble, materace czy tapicerki, a także zejść do garażu i odkurzyć wnętrze auta. O zaletach piszemy więcej tutaj. Oczywiście tego typu urządzenie ma pewne ograniczenia, a mianowicie chodzi o czas działania. Ze względu na obecność akumulatora, musimy ładować sprzęt, aby możliwe było dalsze sprzątanie - inaczej niż w przypadku standardowych urządzeń z kablem. Ale osobiście nie uważam, aby to przekreślało decyzję o zakupie odkurzacza bezprzewodowego. Trzeba jednak wiedzieć, jaki model najlepiej wybrać. Więcej na ten temat znajdziecie w innym wpisie pod tym linkiem. Oto kilka propozycji.

Dyson V15 Detect Absolute

Maksymalny czas pracy: 60 minut

60 minut Czas ładowania: 4,5 godziny

4,5 godziny Podświetlenie LED: nie

nie Odkurzacz ręczny: tak

tak Liczba baterii w wyposażeniu: 1

1 Wymienna bateria: tak

tak Liczba trybów pracy: 3

3 Pojemność pojemnika: 0,76 litra

0,76 litra Wymiary: 26,6 x 25 x 126 cm

26,6 x 25 x 126 cm Waga: 3 kg

3 kg Wyposażenie: 2 elektroszczotki, końcówka combi, końcówka Low Reach, mini elektroszczotka, ssawka szczelinowa, ładowarka, stacja dokująca

Samsung Jet 90 complete extra VS20R9076T7/GE

Maksymalny czas pracy: 120 minut (2 x 60 min)

120 minut (2 x 60 min) Czas ładowania: 3,5 godziny

3,5 godziny Podświetlenie LED: nie

nie Odkurzacz ręczny: tak

tak Liczba baterii w wyposażeniu: 2

2 Wymienna bateria: tak

tak Liczba trybów pracy: 3

3 Pojemność pojemnika: 0,8 litra

0,8 litra Wymiary: 21,5 x 25 x 113,6 cm

21,5 x 25 x 113,6 cm Waga: 2,8 kg

2,8 kg Wyposażenie: 2 elektroszczotki, elastyczna końcówka, mini elektroszczotka, ssawka szczelinowa, szczotka do kurzu, 2 x akumulator, filtr, moduł na akcesoria, rura teleskopowa, stacja dokująca

Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01

Maksymalny czas pracy: 80 minut

80 minut Czas ładowania: 5 godzin

5 godzin Podświetlenie LED: tak

tak Odkurzacz ręczny: tak

tak Wymienna bateria: nie

nie Liczba trybów pracy: 3

3 Pojemność pojemnika: 0,6 litra

0,6 litra Wymiary: 22 x 26 x 117 cm

22 x 26 x 117 cm Waga: 3 kg

3 kg Wyposażenie: elastyczna końcówka, elektroszczotka, mini elektroszczotka, nasadka Aqua, ssawka 2w1, ssawka szczelinowa długa, 2 x nakładka z mikrofibry, dodatkowy filtr, stacja dokująca, zasilacz

Robot sprzątający

Mieszkanie samo się nie posprząta - to częsta myśl, która nam towarzyszy, ale przecież to nie do końca prawda. W XXI wieku możemy liczyć na nowoczesne technologie, które są w stanie wyręczyć nas w wielu czynnościach, w tym podczas porządków. Odkurzacze automatyczne mogą samodzielnie wyczyścić podłogę (zarówno odkurzyć, jak umyć), wrócić do bazy i dodatkowo oczyścić zbiornik na kurz. Wszystko to bez naszej ingerencji. Dodatkową zaletą jest to, że większość nowoczesnych robotów sprzątających jest wyposażona w łączność bezprzewodową, dzięki czemu użytkownik może sterować odkurzaczem z każdego miejsca za pomocą smartfona. Więcej na temat tych urządzeń przeczytacie w naszym rankingu - przejdź do tekstu. A poniżej kilka ciekawych propozycji:

iRobot Roomba J7+

Czas pracy: 75 min.

75 min. Czas ładowania: 180 min.

180 min. Pojemność zbiornika: 0,4 litra

0,4 litra Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, światła, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

antykolizyjny, krawędzi, kurzu, odległości, odometr, optyczny, optyczny kierunku ruchu, optyczny vSLAM (kamera), przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, światła, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu Automatyczne opróżnianie pojemnika: tak

tak Funkcja mopowania: nie

nie Sterowanie: głosowe, współpraca z Google Assistant i Amazon Alexa, za pomocą smartfona

głosowe, współpraca z Google Assistant i Amazon Alexa, za pomocą smartfona Liczba programów czyszczenia: 7

7 Funkcje dodatkowe: funkcja automatycznego wyłączenia, funkcja lokalizacji, gruntowne czyszczenie bardziej zabrudzonych powierzchni, odkurzanie punktowe, pauza/tryb wznawiania, powrót do stacji dokującej na życzenie użytkownika, sprzątanie wybranych pomieszczeń

funkcja automatycznego wyłączenia, funkcja lokalizacji, gruntowne czyszczenie bardziej zabrudzonych powierzchni, odkurzanie punktowe, pauza/tryb wznawiania, powrót do stacji dokującej na życzenie użytkownika, sprzątanie wybranych pomieszczeń Aplikacja mobilna iRobot

iRobot Średnica: 34 cm

34 cm Wysokość: 8,5 cm

8,5 cm Wyposażenie: 2 szczotki gumowe, szczotka boczna, akumulator, dodatkowy filtr, przewód zasilania, stacja samooczyszczająca

Beko RoboSmart VRR80214VB

Czas pracy: 150 min.

150 min. Czas ładowania: 240 min.

240 min. Pojemność zbiornika: 0,4 litra

0,4 litra Czujniki: antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu

antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, przeciw zaplątaniu się w kable, przeszkód, uskoku podłoża, wykrywający zabrudzone miejsca, zabezpieczenie przy podnoszeniu Automatyczne opróżnianie pojemnika: tak

tak Funkcja mopowania: tak

tak Sterowanie: za pomocą smartfona

za pomocą smartfona Liczba programów czyszczenia: 4

4 Funkcje dodatkowe: funkcja automatycznego wyłączenia, funkcja lokalizacji, funkcja mopa, odkurzanie punktowe, opóźniony start, pauza/tryb wznawiania, powrót do stacji dokującej na życzenie użytkownika, sprzątanie wybranych pomieszczeń

funkcja automatycznego wyłączenia, funkcja lokalizacji, funkcja mopa, odkurzanie punktowe, opóźniony start, pauza/tryb wznawiania, powrót do stacji dokującej na życzenie użytkownika, sprzątanie wybranych pomieszczeń Informacje dodatkowe

Aplikacja mobilna Beko HomeDirect

Beko HomeDirect Średnica: 34 cm

34 cm Wysokość: 9,5 cm

9,5 cm Wyposażenie: dodatkowa szczotka, szczotka boczna, szczotka gumowa z włosiem, 2 nakładki mopa z mikrofibry, 3 worki, dodatkowy filtr, pojemnik na wodę, przystawka do mopowania, stacja samooczyszczająca, szczoteczka do czyszczenia, zasilacz

Roborock Q7 Max

Czas pracy: 180 min.

180 min. Pojemność zbiornika: 0,47 litra

0,47 litra Czujniki: krawędzi, odległości, przeszkód, uskoku podłoża

krawędzi, odległości, przeszkód, uskoku podłoża Automatyczne opróżnianie pojemnika: nie

nie Funkcja mopowania: tak

tak Sterowanie: za pomocą smartfona

za pomocą smartfona Programy czyszczenia: automatyczny, manualny

automatyczny, manualny Funkcje dodatkowe: funkcja mopa, powrót do stacji dokującej

funkcja mopa, powrót do stacji dokującej Aplikacja mobilna: Roborock

Roborock Średnica: 35 cm

35 cm Wysokość: 9,6 cm

9,6 cm Wyposażenie szczotka gumowa, stacja dokująca

Robot do mycia okien

A co powiecie na automatyczne mycie okien? Z takiej opcji też możecie skorzystać, decydując się na nowoczesnego robota, który samodzielnie porusza się po szybie okna - jak dla mnie to genialne rozwiązanie. Urządzenia te są coraz bardziej popularne i możemy je znaleźć niemal w każdym sklepie z elektroniką. Z pewnością pozwolą one zaoszczędzić sporo czasu, a także utrzymanie czystości okien o każdej porze roku. Koniec z marznięciem podczas mycia okien - wystarczy przyczepić robota, uruchomić aplikację i czekać na efekty. Więcej o tego typu urządzeniach piszemy w materiale pod tym linkiem.

HOBOT 2S

Zasilanie: sieciowe

sieciowe Czas pracy: 20 min.

20 min. Szerokość ssawki: 240 mm

240 mm Wydajność: 60 m2

60 m2 Wyposażenie: linka zabezpieczająca, pilot, przewód zasilający AC, przewód zasilający DC, środek do czyszczenia okien, zasilacz, trzy ściereczki z mikrofibry

MAMIBOT W120-F Spray

Zasilanie: akumulatorowe, sieciowe

akumulatorowe, sieciowe Czas pracy: 20 min

20 min Szerokość ssawki: 232 mm

232 mm Wydajność: 80 m2

80 m2 Wyposażenie: linka zabezpieczająca, pilot, pojemnik na środki czyszczące, przewód zasilający, ściereczka z mikrofibry, adapter

ECOVACS Winbot W1 Pro

Zasilanie: sieciowe

sieciowe Szerokość ssawki: 245 mm

245 mm Wydajność: 20 m2

20 m2 Wyposażenie: linka z karabińczykiem, roztwór czyszczący WINBOT 230 ml, zasilacz, dwie ściereczki czyszczące, kubek na wodę

Parownica do ubrań

To dobry czas, aby zrobić też porządek w szafach. Aby odświeżyć ubrania, pozbyć się kurzu oraz je zdezynfekować przed kolejnym założeniem, warto pomyśleć o zakupie parownicy do ubrań. W ten sposób nasze ciuchy dłużej zachowają swoją świeżość oraz jakość. Raz założona marynarka na krótkie spotkanie nie musi od razu trafiać do pralni - wystarczy użyć gorącej pary, aby pozbyć się wszelkich zanieczyszczeń niewidocznych dla oka. Warto też pomyśleć o generatorach pary, ale o tym piszemy w innym materiale pod tym linkiem.

Philips STH7050/30

Moc: 1500 W

1500 W Rodzaj stopy: ceramiczna

ceramiczna Czas nagrzewania: 30 s

30 s Wytwarzanie pary: 28 g/min

28 g/min Długość przewodu sieciowego: 2,5 m

2,5 m Pojemność zbiornika na wodę: 0,2 litra

0,2 litra Pionowy wyrzut pary: tak

tak Regulacja strumienia pary: tak

tak Wyposażenie: podkładka StyleMat, rękawica

GÖTZE & JENSEN SI700G

Moc: 1200 W

1200 W Rodzaj stopy: ceramiczna

ceramiczna Czas nagrzewania: 30 s

30 s Wytwarzanie pary: 20 g/min

20 g/min Pojemność zbiornika na wodę: 150 ml

150 ml Pionowy wyrzut pary: tak

tak Regulacja strumienia pary: tak

tak Wyposażenie: miarka, nasadka siatkowa, stacja dokująca, szczotka

TEFAL Access Steam Force DT8270