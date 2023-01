Posłuchaj, a nie zaśniesz - najlepsze podcasty o prawdziwych zbrodniach i zjawiskach paranormalnych na Spotify

Podcasty są świetną alternatywą dla kinematografii. Przedstawiamy najbardziej popularnych twórców, którzy przeniosą Cię w świat makabrycznych historii, śledztw, zjawisk paranormalnych oraz ciekawostek na Spotify.

Spis treści

Mamy coraz mniej czasu na pogłębianie wiedzy, czytanie, a nawet samą rozrywkę. Na ratunek przychodzą podcasty, które mogą towarzyszyć zarówno podczas domowych obowiązków, jak i w pracy. Wystarczy uważnie słuchać, bez konieczności śledzenia ekranu. Postanowiliśmy stworzyć zestawienie, w którym nakreślimy materiały czołowych twórców z platformy Spotify. Każdy z nich opiera się o tematykę pełną grozy, strachu, a nawet i brutalności. Część z tych historii to opowieści paranormalne, jednak większość opiera się na prawdziwych wydarzeniach. To jeszcze bardziej wzmaga poczucie grozy.

Kryminatorium

Tytułowy podcast jest równocześnie pierwszym o tematyce kryminalnej w Polsce. Prowadzącym jest Marcin Myszka, który porusza sprawy niewyjaśnionych zaginięć, seryjnych morderców i przestępstw wprost wyjętych z Archiwum X. Mamy okazję dowiedzieć się więcej m.in. o morderstwie Kitty Genovese, Lisie Holm, historii trupiej farmy, Eyeball Killera a nawet uciekinierach z Alcatraz. Nowe materiały pojawiają się co poniedziałek.

Piąte: Nie zabijaj

Justyna Mazur dostarcza obszernych materiałów o tematyce zbrodni w różnorakich okolicznościach. Omawiane są zarówno głośniejsze, jak i niemal niesłyszalne sprawy, które wydarzyły się w Polsce na przestrzeni kilku dekad (treści dotyczące zagranicznych spraw to zaledwie kilka wyjątków). Więcej dowiadujemy się m.in. o sprawie byłego wicepremiera Piotra Jaroszewicza, Małgorzacie Rozumeckiej (krwawa Małgorzata) czy sprawie dzieci w beczkach. Dostępna jest także długa seria poświęcona w pełni sprawie Iwony Cygan. Prowadząca opiera się wyłącznie na sprawdzonych materiałach dziennikarskich i aktach śledztw.

Olga Herring: True Crime

Olga Herring w swoim podcaście porusza tematy zbrodni, które w teorii mogłyby spotkać każdego z nas. Opowiada o sprawach, które dzieją się tuż za ścianą, w z pozoru szczęśliwych małżeństwach i dobrych domach. Za drzwiami sąsiadów, którzy witają się na klatce z uśmiechem na twarzy, a za progiem swojego domu skrywają straszliwe tajemnie. Autorka oznacza, które sprawy pochodzą z Polski a które zza granicy.

Zagadki Kryminalne

Podcast jest następstwem działalności Karoliny Anny w serwisie YouTube. W serii znajdują się zagmatwane zagadki niemal z całego świata - mimo różniących okoliczności, wiele historii kończy się tragedią. W odcinkach poruszane są również niewyjaśnione losy zaginionych sprzed kilkudziesięciu lat. Część materiałów doczekuje się oficjalnych wyjaśnień tak jak w przypadku rodziny Turpin.

Straszne Historie na faktach

Karolina Dyga łączy świat kryminalny ze zjawiskami paranormalnymi. Wśród podcastów znajdziemy odcinek poświęcony jednemu z SS-manów - Amon Goth, który zasłynął ze swej brutalności w Płaszowie. Warto przyjrzeć się również sprawie seryjnego mordercy, który zdradził się przez nieprzemyślaną aktywność na Facebooku. Autorka przytacza też paranormalne opowieści przesłane przez widzów, które zdarzyły się na prawdę.

Kryminalne Historie

Mrożące krew w żyłach historie zebrane z całego świata przedstawia Monika Prześlakowska. Zło czai się wszędzie - niezależnie od kraju i kontynentu. Autorka przybliża m.in. sprawy feralnych zaginięć, serię ''Zbrodnia po polsku'' - obejmującą aż 16 odcinków z każdego województwa, a także przestępstwa zapoczątkowane w internecie.

Morderstwo (nie)doskonałe

Morderstwo (nie)doskonałe to podcast prowadzony przez Tomasza Ławnickiego. W swoich opowieściach porusza tematy zbrodni, które niegdyś wstrząsnęły naszym krajem. Przybliża nam losy nie tylko ofiar, ale także sprawców. Możemy dowiedzieć się, co dzieje się z nimi obecnie. Autor do swojego programu zaprasza gości, którzy na co dzień mają zawodowo do czynienia z morderstwami.

Zbrodnie prowincjonalne

Autorzy podcastu Zbrodnie Prowincjonalne poruszają tematy spraw, które toczą się w małych miejscowościach, z dala od miast i blasku latarni uliznych. Poznamy tutaj miejsca, "które do wydań wiadomości trafiają tylko, jeśli ktoś popełni w nich morderstwo."

