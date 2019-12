Postal 2 przez 48h za darmo!

Nie tylko Epic Games Store rozdaje gry - GOG idzie jego śladem. Można za darmo dodać do swojej biblioteki pełną wersję gry Postal 2.

Postal 2 to dynamiczna gra akcji, która znane jest z mrocznego, krwawego humoru oraz tego, że możemy w niej eksterminować bliźnich na dziesiątki różnych sposobów. Pomimo tego, że tytuł wydany został w 2003 roku, nie postarzał się ani trochę - co można sprawdzić osobiście, dodając go do swojego konta na GOG. Wystarczy wejść na stronę gry - tutaj - i kliknąć Zdobądź za darmo. Produkcja studia Running With Scissors jest przeznaczona dla dorosłych graczy. GOG udostępnia ją za darmo przez kolejne 48 godzin. A tak prezentuje się oficjalny trailer tej produkcji.

Postal 2 doczekał się rozszerzenia o podtytule Paradise Lost. Miłośnicy przygód szalonego protagonisty musieli czekać na kontynuację aż 8 lat - Postal 3 ujrzał światło dzienne w 2011 roku. I po nim również nastąpiło 8 lat przerwy - Postal 4: No Regrets ukazał się 14 października 2019 roku, czyli całkiem niedawno. Postal 2 to okazja do przypomnienia sobie, jak wygląda ta szalona rozgrywka i zadecydowania, czy warto nabyć kolejną jej część.