Postal 2 za darmo! Sprawdź, jak odebrać grę

Zgodnie z wczorajszym przeciekiem, w serwisie GOG.com zupełnie za darmo możemy odebrać grę Postal 2.

To już oficjalne. W serwisie GOG.com możemy zupełnie za darmo odebrać grę Postal 2. Mamy na to czas do jutra, do około 23:00 czasu polskiego. Kultowa już "dwójka" jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych gier w historii, przy czym zdecydowanie jest to najlepsza odsłona serii.

Postal 2 za darmo

Wczoraj światową premierę miał Postal 4: No regerts. Patrząc jednak na oceny recenzentów, o wiele więcej przyjemności z rozgrywki może nam przynieść wersja z 2003 roku. Aktualnie w serwisie Metacritic najnowsza odsłona gry może "pochwalić się" oceną na poziomie 30/100. Zbliża ją to do wyniku niesławnej "trójki", którą możemy znaleźć w wielu zestawieniach najgorszych gier w historii. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

