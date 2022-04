Postal 4 kandydatem do najgorszej gry 2022 roku? Recenzje nie pozostawiają złudzeń

Dzisiaj swoją światową premierę ma gra Postal 4: No Regerts. Recenzje nie pozostawiają złudzeń - to nie jest dobra gra.

Postal jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych serii gier. Dzisiaj swoją premierę ma kolejna odsłona cyklu, czyli Postal 4: No regerts. W trakcie rozgrywki ponownie wcielimy się w postać Kolesia z Postala. Akcja gry toczy się kilka lat po tym, co mogliśmy obserwować w miasteczku Paradise. Nasz bohater wraz ze swoim psem podróżują po Ameryce. Podczas postoju w Arizonie zostaje okradziony i postanawia rozpocząć nowe życie w miasteczku Edensin.

Twórcy postanowili sięgnąć po rozwiązania znane z pierwszej odsłony serii. Do dyspozycji dostajemy otwarty świat, w którym możemy wykonywać różne aktywności. Tylko od nas zależy, jak podejdziemy do rozgrywki. Równie dobrze możemy ukończyć główny wątek wybierając pacyfistyczne podejście, jak i niszczyć wszystko, co stanie na naszej drodze.

W sieci zaczęły się pojawiać pierwsze recenzje gry. Twórcy i wydawca niestety nie mogą mieć powodów do zadowolenia. W trakcie pisania tego tekstu w serwisie Metacritic Postal 4 może pochwalić się oceną na poziomie 32/100.

Giancarlo Saldana z Gamepressure napisał:

Podobnie jak literówka w tytule, Postal 4 był albo błędem, albo kiepską próbą bycia umyślnie złym. W tej grze nie ma nic do uratowania, z wyjątkiem może kolorowych, statycznych przerywników filmowych, które pojawiają się na początku i na końcu. Oszczędź sobie bólu i unikaj tego za wszelką cenę.

Richard Wakeling z Gamespot dodaje:

Postal 4: No Regerts jest pozbawiony humoru i wszystkiego, co zbliża się do zabawy lub wciągającej mechaniki. Jedyne, co ma do zaoferowania, to ciągłe problemy techniczne, które tylko komplikują długą listę kontrolną rażących niedociągnięć w grze. (...) To naprawdę okropne doświadczenie, którego należy unikać za wszelką cenę.

Większość recenzji mówi o grze w podobnym tonie. Nieco bardziej pobłażliwi są sami gracze, którzy podkreślają, że jest to powrót do korzeni serii i kultowego Postala 2. Chcecie sami się przekonać? Postal 4: No Regerts dostępny w jest w serwisie Steam.

