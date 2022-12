Postanowienia noworoczne 2023 - czyli jak dać z siebie 30% i nadal dotrzymać słowa

W okolicach sylwestra często myślimy o dużych zmianach w naszym życiu, aby wejść w kolejny rok z nową energią i świeżymi pomysłami na siebie. Jednakże wraz z podjęciem noworocznych postanowień przychodzi konieczność ich dotrzymania, co jest najtrudniejszym elementem tego procesu. Jest jednak kilka trików, które pomogą nam na tej ścieżce - wszystko dzięki pomocy technologii!

Spis treści

Nowy rok przynosi nam co roku wiele zmian - zarówno tych prawdziwych, jak i tych, na które liczymy. Jest to również czas podsumowań i przemyśleń - co nam się udało i czego wolelibyśmy uniknąć w nadchodzącym roku. Często te właśnie analizy prowadzą nas do postanowień i założeń, które chcemy zrealizować przez kolejne 365 dni. Mogą one być związane z naszym rozwojem osobistym, zdrowiem lub marzeniami, nieraz też chodzi po prostu o nowe sposoby spędzania czasu czy lepszy kontakt z najbliższymi osobami.

Niestety wszyscy znamy też żarty czy anegdoty na temat postanowień noworocznych. Już drugiego stycznia siłownie i czy kursy zapełniają się pełnymi motywacjami nowymi uczestnikami, jednak już po kilku tygodniach liczba osób uczęszczających na zajęcia powraca do poziomu sprzed nowego roku. Utrzymanie się na dobrej drodze w celu spełnienia swoich postanowień jest niesamowicie ciężkie i warto ułatwić sobie tę ścieżkę.

Aby wytrwać w naszych postanowieniach potrzebujemy żelaznej woli i motywacji - ale nie tylko. Nieraz wystarczy też dobrze podejść do zadań, które przed sobą stawiamy. Jest na to kilka sposobów: rozbicie ich na czynniki pierwsze, lepsze sprecyzowanie naszego celu albo po prostu zdobycie czegoś, co nam pomoże w dobrym rozpoczęciu rocznego planu.

Jeśli założymy, że przed nami ogromne noworoczne wyzwanie, bardzo trudno będzie nam go dochować. Mechanizm jest prosty - zdecydowanie łatwiej nam pokonywać wiele małych przeszkód niż jedną ogromną, która raczej od razu nas zdemotywuje. Jednak dojście do tych małych kroków może być nieraz trudny, gdyż nie każde postanowienie łatwo podzielić na poszczególne etapy. Jest na szczęście i na to sposób - nie musimy przecież wszystkiego robić sami.

W tym artykule sprawdzamy kilka najpopularniejszych noworocznych postanowień i ciekawe sposoby, aby tym razem ich dochować.

Jak zacząć regularnie ćwiczyć?

Bezsprzecznie jednym z najpopularniejszych postanowień noworocznych jest rozpoczęcie regularnego ćwiczenia - czy to biegania, czy to chodzenia na siłownię, czy to jeszcze innych jego form. Powodów jest oczywiście wiele. Możemy chcieć lepiej wyglądać, zrobić coś zdrowego ze swoim ciałem, albo po prostu szukamy nowego sposobu spędzania wolnego czasu. Niestety wiele osób nie wytrzymuje długo i wraca do swoich poprzednich przyzwyczajeń. Wcale nie musi tak być!

Wystarczy swoją przygodę ze sportem rozpocząć w zdecydowanie wolniejszym tempie. Szczególnie jeśli wcześniej w ogóle nie zażywaliśmy aktywności fizycznej, dobrym krokiem może nie być od razu wykupienie karnetu na siłownię, a raczej drobna zmiana codziennych nawyków. Zamiast biegać na bieżni przez pół godziny - robiąc zakupy do sklepu pójdźmy na piechotę lub rowerem, a nie samochodem. To od tych przyzwyczajeń możemy zacząć naszą sportową przygodę i dopiero potem dokładać do tego kolejne cegiełki, jak właśnie wstęp na salę ćwiczeń czy też lepsze wyposażenie.

Warto jednak w jakiś sposób pokazać sobie, że nawet te małe spacery działają. Ze względu na to opaska sportowa może być naszym najlepszym przyjacielem. Pokaże ona zrobione przez nas kroki i spalone kalorie, dzięki czemu dostaniemy obiektywną informację, jak bardzo dużo już z siebie daliśmy. Stopniowe docieranie do zakładanych 10000 kroków czy też innego pułapu, który weźmiemy na początek, jest niebywale satysfakcjonujące i tylko buduje apetyt na kolejne ćwiczeniowe podboje.

Oto jak przeczytać więcej książek

Czytanie książek w Polsce kuleje. Według raportów GUSu Polacy czytają coraz mniej i coraz rzadziej. Wiele osób nie chce się tym pogodzić i postanawia sobie, że postara się przeczytać więcej pozycji w nowym roku. Niestety nie jest to takie prosto - nawet jeśli fabuła nas wciąga lub tematyka interesuje, niesamowita wielość dystrakcji i innych bodźców sprawia, że czytanie często odchodzi na boczny tor.

Na szczęście wraz z rozwojem technologii jedynym sposobem na czytanie przestało być siedzenie w wygodnym fotelu z papierowym tomem. Dzięki temu nie musimy wcale rezygnować z lektury w miejscach lub sytuacjach, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia do czytelniczych przyjemności. Jeśli więc zależy nam na liczbie przeczytanych książek, warto zastanowić się nad na przykład wykupieniem subskrypcji w domenie z audiobookami. Pozwoli to czytać zarówno w fotelu, ale też zmywając naczynia, jadąc samochodem czy nawet biorąc prysznic - czemu nie!

Co więcej, nie będziemy tylko zwiększać liczby skonsumowanych książek. Powoli przyzwyczajając się do przyjmowania wolniejszej książkowej fabuły, brak stymulacji związanej z odejściem od Youtube czy TikToka i czytaniem papierowego tomu będzie nam coraz mniej doskwierał. Dlatego też audiobooki mogą nam pomów w powrocie do ukochanego, fizycznego formatu i być też stadium przejściowym w naszej czytelniczej przygodzie.

Postanowiliście schudnąć? Tak będzie łatwiej

Kolejnym częstym postanowieniem noworocznym związanym z naszym ciałem jest znane (i niezbyt lubiane) schudnięcie. Zawsze jest to ciężka batalia, gdyż ulubione łakocie bardzo nas przyciągają. Na szczęście również z tym problemem da się wygrać dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i podejściu.

Utrata wagi musi być zawsze podzielona na dwa elementy - aktywność fizyczną i dietę. O aktywności już wspominaliśmy - wystarczy zacząć od bardzo małych zmian w codzienności, nie fundamentalnego przebudowania całego życia. Podobnie powinniśmy zrobić z naszymi nawykami jedzeniowymi i po raz kolejny z pomocą przyjdzie nam technologia, którą każdy z nas ma w kieszeni.

Zarówno Play Store na Androida jak i App Store na iPhone'a oferuje wiele aplikacji, których zadaniem jest liczenie kalorii. Rozpoczęcie korzystania z niej może wydawać się traumatyczne, jednak podchodząc do tego umiejętnie możemy dać sobie dużo dobrego dość małym kosztem. Zmianę naszej diety rozpocznijmy nie od zmiany rzeczy, które jemy, tylko od kilku dni wpisywania do programu tego, co normalnie mamy na obiad, śniadanie czy kolację. Dzięki temu dowiemy się z czym pracujemy i jak dużo będziemy musieli zmienić. Samo uświadomienie sobie liczby kalorii, które konsumujemy w codziennych posiłkach, może być doświadczeniem zmieniającym życie.

Dopiero potem zacznijmy stopniowo zmniejszać liczbę tych kalorii. Tutaj warto powiedzieć, że nie patrzmy na codzienne wyniki - lepiej skupić się na perspektywie tygodniowej i to według niej wyliczać nasze postępy. Zmniejszanie przyjmowanych kalorii o kilkaset miesięcznie, aż do wymaganego poziomu, wcale nie wydaje się wielkim zadaniem, a jednak przyniesie nam już po kilku tygodniach ogromne efekty, które zobaczymy i w lustrze, i w codziennym samopoczuciu.

Rozpoczęcie oszczędzania nie jest proste, ale można je sobie umilić

Oszczędzanie pieniędzy kojarzy się z bardzo nudnym, zbyt odpowiedzialnym zadaniem, do którego nikt nie chce się przyznać - każdy chce przecież być fajnym, niezależnym człowiekiem bez zobowiązań, a nie zwykłym, odpowiedzialnym dorosłym. Jednak jest to przyzwyczajenie, które odpłaca się- dosłownie - z nawiązką. Ze względu na to, jeśli oczywiście nasze możliwości finansowe na to pozwalają i nie żyjemy pod kreską, warto o tym pomyśleć.

Jak jednak to zrobić? Sprawa znów jest prosta i polega na współpracy z dwoma rodzajami aplikacji, dzięki którym weźmiemy odpowiedzialność za nasze wydatki i skupimy się na oszczędzaniu na przyszłość. Po pierwsze, warto rozpocząć od zapisywania swoich wydatków, nawet tych najmniejszych. Widok ogromnych kwot wydanych w osiedlowej żabce na chipsy każdego może postawić na nogi. Jednak sam kalendarz nie zmieni naszych nawyków - potrzebny nam jeszcze drugi element.

Tutaj na scenę wchodzą aplikację, które pozwalają nam zwizualizować sobie cele, na które oszczędzamy. Są to często proste aplikacje - nieraz dostępne też jako część naszej aplikacji bankowej - które umożliwiają odliczanie zaoszczędzonej kwoty i pokazują nam, na jaki cel ją odkładamy oraz jaką część już udało nam się zaoszczędzić. Dzięki temu zobaczymy, że proces oszczędzania nie jest abstrakcyjnym czasem, w którym nic się nie zmienia, a stopniowym zbliżaniem się do naszego celu. Nagrodą więc nie będzie sama rzecz, na którą przeznaczymy zaoszczędzone pieniądze, ale też codzienna duma z bycia coraz bliżej celu.

Regularne sprzątanie nie będzie takie straszne, jeśli zatrudnimy pomocnika

Inną nieprzyjemna rzeczą, którą praktycznie każdy musi się zajmować, jest sprzątanie. Jest to zajęcie nudne, niezbyt przyjemne, ale też potrzebne. Wiele osób stara się więc obiecać sobie, że w nadchodzącym roku będzie częściej i lepiej zajmować się czystością swojego domu. Na szczęście i na to jest kilka sposobów, aby jednocześnie nie narobić się za bardzo, ale też spełnić swoją obietnicę.

Mowa oczywiście o zaprzęgnięciu do pracy robota sprzątającego. Jednak nie łudźmy się - nie jest to po prostu kwestia włączenia automatycznego sprzątania co jakiś czas i zapomnienia o całej kwestii. Przed przejazdem takiego robota i tak musimy trochę posprzątać, zabrać z ziemi rzeczy nie na miejscu i utorować drogę dla odkurzacza.

Oczywiście robot nie zrobi za nas wszystkiego - zmywanie blatów, mycie łazienki czy ścieranie kurzy nadal będzie naszym konikiem. Jednak taka mała praca zespołowa - czyli rozpoczynanie sprzątania wtedy, kiedy robot też to robi, może pozytywnie wpłynąć na naszą motywację, a co najważniejsze - pomóc nam robić to regularnie, dzięki czemu wielkie, generalne porządki zdarzać się będą coraz rzadziej.

Spędzanie czasu z bliskimi? Możliwe nawet bez wychodzenia z domu

Nie wszystkie postanowienia muszą być materialne. nieraz po prostu zatęsknimy za najbliższymi nam ludźmi - czy to rodzinom, czy też znajomymi i chcemy trochę częściej się z nimi widzieć w kolejnym roku. Tutaj może przed nami stanąć wiele przeszkód - brak czasu, duże odległości czy po prostu trudności ze zgraniem się. Jednak mamy pomysł, który pozwoli nam pozostać w zdecydowanie lepszym kontakcie!

Chodzi oczywiście o tak bardzo spopularyzowane przez pandemię rozmowy przez platformy takie jak Zoom, Meet czy Skype. Aby się spotkać i pogadać, wymienić najnowszymi wieściami i plotkami, wcale nie musimy spotykać się twarzą w twarz - szczególnie, jeśli nasi przyjaciele akurat są na drugim końcu globu. Ze względu na to warto w naszym kalendarzu znaleźć czas na ustawienie wideorozmowy, która nie bezie zastępowała spotkania w "realu", ale raczej pozwoli nam na krótsze zobaczenie się w międzyczasie. Jako że Zoom nie wymaga też od nas dłuższego przygotowania - wyjścia z domu, dojechania na miejsce, ogarnięcia imprezy - powinniśmy mieć zdecydowanie mniejszy problem ze znalezieniem chwili na rozmowę. Co więcej, kiedy już spotkamy się na żywo - tematów będzie jeszcze więcej, bo w końcu wszyscy będą na bieżąco!

Porzucenie nałogów można rozpocząć na wiele sposobów

Zmaganie się z nałogami jest niezwykle ciężkie i sporo osób postanawia, że właśnie w tak symboliczny dzień jak Nowy Rok z nimi zerwie. Nie zawsze jednak jest to prosty proces. Oczywiście wielu byłych palaczy czy alkoholików obstaje przy największej skuteczności nagłego, totalnego odstawienia. Trzeba jednak przyznać, że nie jest to metoda dla wszystkich i wymaga ona zdecydowanie niesamowicie mocnego samozaparcia.

Jest więc kilka innych sposobów, które mogą nam pomóc w rzuceniu nawyku. Weźmy na przykład palenie. Często pierwszymi krokami nie bezie wcale całkowite przestanie korzystania z nikotyny, ale raczej stopniowe, kontrolowane zmniejszanie jej dawki i szkodliwości, przez ograniczenie się do najpierw kilkunastu, a potem już tylko kilku papierosów dziennie. Zmniejszając swój limit o jedną sztukę tygodniowo, nawet największy palacz może w rok pożegnać się z nałogiem.

W międzyczasie warto także pomyśleć o zmniejszeniu szkodliwości naszego nałogu. Według badań amerykańskiego FDA, sposobem na to może być zamiana papierosów na tzw. podgrzewacze tytoniu. Jako że nikotyna jest w nich uwalniana nie przez spalanie, a raczej przez podgrzewanie substancji, są one według badania zdrowszą alternatywą, pozwalającą na ograniczenie negatywnych skutków palenia tytoniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że najzdrowszą metodą będzie jednak całościowa rezygnacja z palenia.

Nowy rok, nowy instrument - tym razem w inteligentny sposób

Postanowienia noworoczne to też idealna okazja na rozpoczęcie nowego hobby. Dla wielu osób jest to gra na instrumencie - czy to zupełnie nowym, czy też powrót do starych, dobrych czasów, kiedy w dzieciństwie próbowali swoich sił z muzyką. Na szczęście dzisiaj taka przygoda może być zdecydowanie łatwiejsza i nie wymaga wydawania ogromnych pieniędzy na lekcje - znów z pomocą przychodzi technologia.

Bardzo ciekawym sposobem na rozpoczęcie przygody z instrumentem są inteligentne instrumenty. Jest to de facto instrument i nauczyciel w jednym. Weźmy na przykład ukulele, które znajdziemy w wielu smart-wersjach. Dzięki podświetlanym progom podpowiadają nam, w jaki sposób powinniśmy łapać akordy, a dodatkowo zapamiętują nasz styl grania i zbierają statystyki błędów oraz poprawnych chwytów.

Dzięki takim możliwościom widzimy nie tylko podpowiedzi dotyczące naszej gry ale także postępy, które czynimy, a których moglibyśmy nie zauważyć bez dokładnych danych. Jest to świetna sposobność, aby wrócić do gry i nie martwić się o drogie lekcje - wystarczy jednorazowy wydatek na instrument, który samodzielnie nauczy nas grać i jeszcze da dużo powodów, aby kontynuować naukę.

A może w końcu chcecie zabłysnąć i zostać influencerami? Tu też trzeba postępować roztropnie

Wiele osób zawsze choć trochę, potajemnie, chciało zostać gwiazdą. Jednak teraz czasy się zmieniły i największą popularnością nie cieszą się już osobowości widziane w telewizji, a raczej influencerzy z Youtube czy TikToka. Może wiec w końcu chcecie podążyć za swoim snem i przebić się w świecie internetowej sławy? Droga może być długa i trudna, ale do niej również warto podejść rozsądnie i stopniowo.

Zaczynając swoje próby wejścia w świat internetowego show-biznesu, treść jest o wiele ważniejsza niż sprzęt i najnowsze nowinki. Ze względu na to nie ma po co od razu inwestować w najdroższe kamery i sprzęt, idealne światła czy najlepszy komputer do obrabiania filmów. Wejście do tego świata najlepiej robić krok po kroku - realizować swoje pomysły narzędziami, które już mamy.

Zamiast więc inwestować w ten sprzęt, zacznijmy od tego, co już mamy - aparat w telefonie, zapasowa lampa z piwnicy czy domowy komputer. To nasz pomysł na siebie i kanał będzie się najbardziej liczył, nie sprzęt, którego używamy. Jeśli więc zaczniemy coś robić i nasza twórczość się spodoba - wtedy zacznijmy myśleć o usprawnianiu procesu twórczego i nowym ekwipunku.