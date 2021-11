Postaw na cyberbezpieczeństwo - wybierz Norton 360

Oferowana przez Norton ochrona wielowarstwowa zabezpieczy Cię przed wszystkimi współczesnymi zagrożeniami w sieci.

Jeśli spędzasz dużo czasu online - nie wyróżniasz się z tłumu. Jak pokazują najnowsze wyniki raportu DataReportal, przeciętny użytkownik urządzeń podpiętych do internetu spędza w sieci prawie siedem godzin dziennie. Biorąc pod uwagę, że (teoretycznie) każdej doby osiem godzin spędzamy na śnie, a osiem na pracy - w internecie przebywasz przez większość czasu swojej aktywności. Nie dotyczy to żadnej konkretnej grupy wiekowej, a wszystkich ludzi - w trakcie pandemii COVID-19 seniorzy szybko nauczyli się obsługiwać nowoczesne urządzenia oraz korzystać ze współczesnych technologii.

Jednak im bardziej rozrasta się internet, tym większe zagrożenia w nim pojawiają. Chociaż producenci sprzętu i oprogramowania szybko wprowadzają najnowsze rozwiązania, cyberprzestępczość wydaje się być zawsze krok przed nimi. Dlatego także ważna jest dedykowana ochrona wielowarstwowa - a Norton to globalny lider na tym polu.

Jak sugeruje to sama nazwa, Norton 360 Deluxe dostarcza kompleksowe rozwiązania dla wszystkich urządzeń. Jest to narzędzie dostępne na wiele platform - dedykowane aplikacje zostały stworzone dla Windows, iOS, macOS, Androida - co pozwala na ich ochronę przed zagrożeniami w czasie rzeczywistym. Podstawowe zabezpieczenie to oczywiście ochrona antywirusowa. Norton 360 Deluxe chroni przed wirusami, malware, spyware, phishingiem oraz ransomware. Obejmuje swoim działaniem przeglądarki, dodając do nich warstwę bezpieczeństwa, która uniemożliwi włamywaczom dostęp do Twoich osobistych danych.

Skuteczność ochrony potwierdzają źródła niezależne - Norton otrzymał prestiżowy certyfikat Top Product od laboratorium AV-Test. Nagrodzono go za 100% skuteczności przeciwko atakom malwarw (zarówno przez sieć, jak i e-mail) - jest to więcej, niż branżowa przeciętna, która wynosi 98,9% skuteczności. Perfekcyjny wynik uzyskał także od SE Labs, które dało mu najwyższy możliwy wynik - AAA. Oprócz ochrony przeciwko szkodnikami znajdziesz w nim także wbudowany Firewall (na Windows znany jako Smart Firewall), który monitoruje komunikację pomiędzy Twoim urządzeniem a urządzeniami w sieci, blokując nieautoryzowany ruch. To sprawdza się szczególnie dobrze gdy korzystasz z zaufanej sieci domowej lub transferu mobilnego. Co jednak w przypadku publicznego spotu Wi-Fi?

Tutaj pomoże proponowany przez Nortona Secure VPN. Zabezpieczenie transferu w tej prywatnej sieci wirtualnej jest na tym samym poziomie, z którego korzystają banki. Ruch wychodzi od Ciebie do specjalnego serwera w sieci, skąd dopiero komunikuje się ze stronami online i serwerami. Dodatkowo korzysta się z losowego IP serwera VPN, dzięki czemu Twoje prawdziwe IP jest perfekcyjnie chronione i pozostaje nieznane dla postronnych.

Miej jednak na uwadze, że nie daje to całkowitej anonimowości online. Jeśli podczas korzystania z VPN używasz serwisów internetowych, wówczas Twoja aktywność będzie rejestrowana. Tu pojawia się kolejna kwestia - bezpieczeństwo haseł. Zamiast zapamiętywać dziesiątki i wymyślać z trudem skomplikowane, powierz to aplikacji - taką jest Password Manager, stanowiący część Norton 360 Deluxe. Gromadzi Twoje wszystkie hasła w bezpiecznym "sejfie" i pozwala wygenerować bardzo skomplikowane, których haker nie ma szans ani odgadnąć, ani złamać. Dzięki rozszerzeniom dla wszystkich popularnych przeglądarek możesz łatwo i bezpiecznie logować się na strony internetowe.

Gdy obawiasz się, że Twoje osobiste dane mogą zostać pokazane online, Norton ma sposób również i na to. Funkcja Dark Web Monitoring skanuje strony i fora darknetu, informując Cię, jeśli pokażą się tam powiązane z Tobą informacje. Jeśli tak się stanie, Norton doradzi od razu, co można zrobić w takiej sytuacji i jak zapobiec jej na przyszłość.

Na tym nie koniec. Norton pozwoli także chronić dzieci - funkcji Kontroli Rodzicielskiej umożliwia zarówno filtrowanie treści nieprzeznaczonej dla młodocianych, jak również wyznaczać czas, w jakim dziecko może korzystać z internetu. Rodzice mogą monitorować aktywność dziecka online, ustalać limity czasowe oraz dostępność treści. Mają również dostęp do wyszukiwań i historii przeglądanych klipów wideo. Narzędzie ma także specjalny tryb szkolny, pomagający skupić się na nauce.

Norton 360 to produkt dla wszystkich. Każdy, kto korzysta regularnie z telefonu, tabletu, laptopa lub PC potrzebuje solidnej ochrony online. Program został skonstruowany w ten sposób, aby z wszystkich jego możliwości mogła skorzystać zarówno osoba, która doskonale zna nowoczesne technologie, jak i laik. Warto dodać, że oprócz wymienionych funkcji Norton oferuje również backup danych w sieci. Pozwoli to na ochronę ważnych dla Ciebie plików - nie utracisz ich na skutek uszkodzenia dysku lub działania szkodników ransomware. A inne rozwiązanie - SafeCam - dba o to, aby nikt niepowołany nie miał dostępu do kamery Twojego urządzenia.

Ten potężny zestaw narzędzi kompleksowo chroni Cię w cyfrowym życiu, ale są także inne plany Norton 360 poza Deluxe. Premium oferuje tą samą funkcjonalność, ale obejmuje ochroną pięć urządzeń (zamiast dziesięciu), Gamers to dodatki jak wykrywane trybu pełnoekranowego i optymalizacja powiadomień, zaś najtańszy Standard oferuje tylko podstawową ochronę. A choć dla większości użytkowników najlepszy będzie właśnie Deluxe, pamiętaj o jednym - Norton ma plan dla każdego!