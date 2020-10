Postaw na handel w Internecie i sprawdzonych partnerów od e-commerce

Sprzedaż w Internecie stale rośnie, a ten rok jest pod tym względem wyjątkowy. Według prognoz wartość rynku e-commerce w Polsce w 2020 roku ma przekroczyć 76 mld złotych, co oznacza wzrost o ponad 25% rok do roku. Szacuje się, że już w 2025 roku co piąta złotówka w handlu detalicznym pochodzić będzie ze sprzedaży w sieci. Czy da się prowadzić swój biznes w Internecie bez ryzyka? Tak, o ile będziemy korzystać ze sprawdzonych rozwiązań od doświadczonych partnerów.

Nie zastanawiaj się czy działać w sieci – e-commerce to obowiązkowy element Twojej działalności

Analitycy z PMR szacują, że handel w sieci, czyli e-commerce, wart był w 2019 roku ponad 61 miliardów złotych. To wzrost o blisko 22% względem 2018 roku. Rok 2020 będzie jeszcze lepszy dla sprzedaży internetowej. Epidemia COVID-19 sprawiła, że wiele osób dotychczas sceptycznych, przekonało się do robienia zakupów online. Stąd właśnie szacunki, że w tym roku rynek ten będzie wart ponad 76 miliardów złotych. Co więcej, analitycy wskazują, że już w 2025 roku 20% całej sprzedaży detalicznej w Polsce ma odbywać się za pośrednictwem Internetu. Polacy coraz chętniej kupują w sieci, robiąc to często przy wykorzystaniu smartfonów.

Jeśli prowadzisz swój biznes, nie powinieneś zastanawiać się, czy zacząć sprzedaż w Internecie. Pytanie powinno brzmieć: jak to zrobić? Obecność w sieci daje duże możliwości. Przede wszystkim z lokalnej sprzedaży możemy rozszerzyć skalę na cały kraj, a nawet szeroki rynek europejski. E-commerce daje niesamowite możliwości, jeśli chodzi o skalowanie biznesu. Rozwiązania e-commerce warto wdrożyć zarówno w handlu detalicznym, jak i w ramach sprzedaży hurtowej, ułatwiając sobie sprzedaż oraz budując platformę b2b.

Otwarcie własnego sklepu internetowego może jednak rodzić szereg obaw, zwłaszcza natury technicznej. Tworzenie całego sklepu wydaje się czasochłonne, skomplikowane, a także kosztowne. W rzeczywistości od rozpoczęcia sprzedaży w Internecie dzieli nas zaledwie kilka ‘klików’ i jest absolutnie wykonalne dla każdego, nawet dla osoby mało obytej w świecie technologii IT. Internet daje nam wspaniałe możliwości, które są na wyciągnięcie ręki. Warto z nich skorzystać.

Jak zacząć sprzedaż w sieci? Wybierz platformę pod swój e-commerce

Na początku będziemy potrzebować własnego adresu internetowego, czyli domeny. Choć dziś klienci często trafiają do e-sklepów za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych i serwisów społecznościowych, to jednak wciąż prosta, łatwa do zapamiętania domena jest bardzo ważnym elementem e-handlu. Chcąc zakupić domenę warto jest odwiedzić stronę www.nazwa.pl i tam wyszukać dostępny adres, który nas interesuje. Zakup domeny nie wiąże się z dużymi kosztami, te z końcówką .pl nabędziemy już od 10 złotych.

Ale wspomniana nazwa.pl to nie tylko firma oferująca domeny. To polski gigant usług hostingowych działający na rynku od 1997 roku. Z usług firmy skorzystało dotychczas ponad milion klientów. Dla nas, zaczynających swoją przygodę z e-commerce, istotne jest to, że nazwa.pl oferuje kompleksowe i dobre rozwiązania pozwalające rozpocząć handel w sieci. Jesienią 2020 roku nazwa.pl została wybrana firmową hostingową roku podczas gali „IT Champion” przez ekspertów z branży technologicznej.

Skoro mamy już domenę, kolejnym elementem jest wybór serwera, na którym uruchomimy nasz sklep internetowy. To wydaje się skomplikowane, ale nazwa.pl ma gotowe rozwiązania właśnie dla e-sklepów. Nazwa.pl oferuje usługi oparte o technologię cloud czyli chmury internetowej, a specjalnie z myślą o e-commerce w ofercie firmy znajdują się serwery z linii CloudHosting e-Sklep. Są to dedykowane trzy pakiety hostingowe, różniące się przede wszystkim limitem dyskowym, stworzone z myślą o małych, średnich i dużych firmach pragnących oferować swoje produkty w sieci. Najmniejszy z serwerów to CloudHosting e-Sklep Start, który oferuje pojemność aż 100 GB i kosztuje 100 złotych netto w pierwszym roku. Jeśli potrzebujemy więcej miejsca, możemy wybrać wersję serwera Biznes lub Pro.

Technologia cloudhostingu od nazwa.pl to nowoczesne rozwiązanie oparte o chmurę obliczeniową. Daje nam to gwarancję największej szybkości i niezawodności działania, a także skalowalność zasobów, dzięki czemu nikt nie będzie się irytował, że nasz sklep wolno się wyświetla. Łaskawie na nasz sklep będą także patrzeć roboty odpowiedzialne za indeksowanie stron internetowych, gdyż nasza strona będzie wczytywać się błyskawicznie. Pamiętajmy, że nasz sklep będzie dostępny 24/7, a w razie jakichkolwiek problemów technicznych możemy polegać na wsparciu firmy hostingowej, które również świadczone jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jeżeli nasz biznes w sieci będzie się rozwijał, to w łatwy sposób będziemy mogli powiększyć przestrzeń dyskową i udoskonalić parametry naszego serwera, migrując na jedną z jego wyższych opcji.

Usługa CloudHosting e-Sklep od nazwa.pl to oczywiście nie tylko przestrzeń w chmurze. To uszyte na miarę rozwiązanie stworzone z myślą o potrzebach osób rozpoczynających swoją przygodę z e- handlem. W ramach tej usługi dostępny jest instalator PrestaShop, oprogramowania, na którym są oparte sklepy internetowe na całym świecie.

Z PrestaShop korzysta obecnie ponad 250 tysięcy witryn na całym świecie. Dla nas, posiadaczy sklepu internetowego, będzie to właściwie aplikacja pozwalająca na realizację całego procesu sprzedażowego. Dostosujemy wygląd strony, dodamy nasze produkty i zaczniemy je sprzedawać. Platforma ta daje dostęp do licznych modułów pozwalających w pełni dostosować e-sklep do naszych potrzeb. W ramach PrestaShop dostępne są też narzędzia SEO, pozwalające poprawić pozycje w Google i w innych wyszukiwarkach internetowych.

Wybierając takie rozwiązanie jak PrestaShop, cały proces uruchomienia e-handlu możemy bez problemu przeprowadzić sami. Możemy prowadzić zarówno sprzedaż detaliczną jak i hurtową, niezależnie od tego, czy jesteśmy małym czy dużym przedsiębiorcą. Możliwości są naprawdę nieograniczone, ale co najważniejsze, samo rozpoczęcie działań jest intuicyjnie proste i wymaga od nas na prawdę niewiele wysiłku. Zatem gdy tylko będziemy chcieli, po prostu w parę chwil możemy zacząć sprzedawać w Internecie.

Istotny jest mariaż dobrego hostingu i sprawdzonej platformy sprzedażowej. Jak się okazuje, choć w Polsce istnieje kilku dużych dostawców hostingu, to nie wszędzie to samo oprogramowanie będzie działało z identyczną prędkością. Według testów przeprowadzonych w lutym tego roku, czas generowania strony stworzonej w PrestaShop lub WordPress na cloudhostingu nazwa.pl jest znacznie krótszy niż u konkurencji. Sklepy obsługiwane przez nazwa.pl mogą działać nawet 10-krotnie szybciej niż na serwerach innych firm hostingowych.

Biznes w sieci to nie przyszłość, to teraźniejszość. Nieobecność Twojej firmy na rynku e-commerce oznacza zamknięcie się na potencjalnych klientów, co w konsekwencji odbije się brakiem przychodów w Twojej firmie. Warto poważnie zastanowić się nad strategią prowadzenia biznesu w Internecie, a następnie sięgnąć po gotowe i sprawdzone rozwiązania od najlepszych partnerów. Istotne jest to, że koszt wejścia ze swoim biznesem do sieci jest obecnie praktycznie minimalny i nie wymaga specjalnych umiejętności. Korzystając z kompleksowych usług, które oferuje nazwa.pl, w parę chwil możemy ruszyć z naszym e-sklepem. Oczywiście finalny sukces zależy od wielu czynników, do których można zaliczyć chociażby sam produkt, który oferujemy, czy też poświęcony przez nas czas i zaangażowanie. Najważniejsze jest jednak to, że samo rozpoczęcie działalności jest łatwe i nie ma żadnych przeszkód, by zacząć e-handel chociażby dzisiaj.

Wykorzystaj możliwości CloudHosting e-Sklep przez 30 dni bezpłatnie! Wystarczy, że w koszyku wybierzesz okres próbny.