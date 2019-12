Poster Oppo zdradza dwa nowe modele - A8 oraz A91

Do sieci trafił poster, który zdradza wygląd dwóch niezapowiadanych jak dotąd smartfonów Oppo. Co możemy powiedzieć o modelach A91 oraz A8?

Jako że jak dotąd nie było żadnych przecieków ani oficjalnych informacji na temat tych modeli, jak na razie wiemy tylko tyle, ile przeczytamy z plakatu oraz zobaczymy ze zdjęć. Czyli - A91 to model z niewielkim notchem na przedzie, gdzie kryje się obiektyw aparatu przedniego, zaś z tyłu widzimy cztery obiektywy - można podejrzewać, że główny to 48 Mpix. Dostępne będą trzy wersje kolorystyczne, każda z 8GB RAM oraz 128GB pamięci wewnętrznej. Modele A91 mają wsparcie dla szybkiego ładowania VOOC 3.0, czyli 20W.

Model A8 również widzimy w trzech wersjach kolorystycznych - tu jednak trzem obiektywom aparatu tylnego towarzyszy dioda LED, ilość pamięci RAM nie została podana, zaś miejsce na dane to 128GB. Urządzenia te mają ekrany 6,5" z notchem na obiektyw aparatu przediego oraz bardzo pojemną baterię - 4230 mAh. Może to sugerować zastosowanie procesora z modemem 5G. Dane A8, które poznaliśmy z plakatu, doskonale uzupełniają się z nieznanym modelem Oppo, jaki niedawno wypatrzono w TENAA. A ponieważ producent obecnie ostro szykuje się do premiery swoich flagowców Reno3 i Reno3 Pro 5G, nie należy spodziewać się żadnych oficjalnych informacji na temat A8 oraz A91 szybciej, niż po premierze.