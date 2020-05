Posurfuj z Edge - dosłownie

Dawniej o przeglądaniu internetu mówiło się "surfować w sieci". Obecnie możesz posurfować bardziej dosłownie w przeglądarce Edge - Microsoft zaimplementował w niej prostą grę zręcznościową z miłą dla oka grafiką.

Let's Surf to gra dostępna w edycji przeglądarki oznaczonej numerem 83.0.478.37. Co ciekawe, aby zagrać w ten tytuł, nie jest potrzebne połączenie z internetem - można korzystać z niego offline. Aby go uruchomić, należy wpisać w pasku adresu edge://surf i gotowe. Prosta produkcja pozwala nam wcielić się w surfera/surferkę, a następnie przemierzać trasę. Jest ona za każdym razem generowana losowo, a więc nigdy nie będzie taka sama. Znajdują się na niej liczne "przeszkadzajki", a także bonusy, dzięki którym skaczemy, przyśpieszamy i mamy przez chwilę łatwiej.

Let's Surf przypomina popularne swego czasu gry flash - banalnie prosta, z zarazem wciągająca, idealnie nadaje się na kilka-kilkanaście minut relaksu. Można grać za pomocą strzałek na klawiaturze, kontrolera, a także samej myszki. Co ciekawe, gra pojawiła się już w listopadzie 2019 roku, ale była tylko dostępna dla uczestników programu Windows Insider. Microsoft przeniósł ją do stabilnej edycji Edge, dzięki czemu każdy może bawić się teraz w surfowanie.

